Los líderes europeos eligieron este jueves al expresidente del Banco Central de España, Pablo Hernández de Cos, para suceder a Christine Lagarde, como presidente del Banco Central Europeo (BCE), en un momento en que la principal institución de la Unión Europea se enfrenta a la inflación provocada por la guerra en Irán y a la preocupación por la elevada deuda pública y los costos de endeudamiento en Europa.

Los líderes de los 21 países miembros europeos que utilizan el euro también cubrieron otros dos puestos de alto nivel en el BCE, que decide los costos de endeudamiento para los 359 millones de personas de la zona euro.

El acuerdo sobre los tres puestos se alcanzó en una cumbre en Bruselas, según lo declarado por un diplomático de la UE encargado de la comunicación de la Presidencia irlandesa, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a revelar su nombre. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó el resultado en la red social X.





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La candidatura de De Cos aún debe ser revisada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE, pero esos pasos son descritos únicamente como trámites que no cambiarían el panorama.

El exgobernador del Banco Central español y actual director general del Banco de Pagos Internacionales asumirá el cargo cuando la actual presidenta, Lagarde, deje su puesto el 7 de febrero.

El jueves quedó clara la manera en la que él la reemplazará, después de que Países Bajos decidieran respaldarlo, apartando de hecho a su propio candidato, Klaas Knot.

La reorganización se produce en un momento en el que el BCE se enfrenta a un resurgimiento de la inflación, provocado por la guerra con Irán y le preocupa que la inestabilidad política en Francia pueda desencadenar una mayor tensión en los mercados financieros que afecte a otros países de la eurozona.

El nombramiento de De Cos otorga el puesto más alto a un político del sur de Europa y aliado del expresidente del BCE, Mario Draghi, lo que refuerza las expectativas de que el banco central, en última instancia, utilizará su poderío para contener cualquier nueva crisis de deuda soberana.

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Mano firme

De Cos, de 55 años y economista monetario de formación, se ha forjado una reputación de pensamiento independiente basado en la teoría económica y el pragmatismo adquirido a lo largo de una década desempeñando funciones de formulación de políticas.

Al principio de su carrera, ocupó diversos puestos en el BCE y el Banco de España, antes de dar un salto poco común al nivel de formulación de políticas como gobernador del banco central nacional, formando parte del Consejo de Gobierno del BCE, encargado de fijar los tipos de interés.

De Cos es un veterano de crisis como el rescate del sector bancario español, la pandemia de COVID-19 y el repunte inflacionario posterior a la pandemia que obligó al BCE a iniciar su ciclo de subida de tipos de interés más rápido de la historia.

Si bien a los responsables políticos del sur de Europa se les suele considerar "palomas" que favorecen una política monetaria más laxa, sus colegas y los observadores del BCE afirman que De Cos es pragmático y moderado, y que no se le puede encasillar en ninguna de esas categorías.

La política del BCE la decide el Consejo de Gobierno, compuesto por 27 miembros, lo que significa que incluso el presidente tiene un margen de maniobra limitado para fijar los tipos de interés por sí solo.

En cualquier caso, cualquier sesgo moderado solo sería relevante si la inflación estuviera ligeramente por encima del objetivo, y el aumento de las presiones inflacionarias de este año obligaría a cualquier presidente del BCE a seguir subiendo los tipos de interés.

Con un 4%, la inflación ya duplica el objetivo del banco central, y los responsables políticos, tanto en declaraciones oficiales como extraoficiales, parecen coincidir unánimemente en que una subida de tipos de interés en diciembre es inevitable.

Sin embargo, el futuro se presenta incierto. Los mercados prevén un último repunte, dado el reciente retroceso de los precios del petróleo y la esperada disminución de la inflación a partir de la primavera, cuando los efectos de base estadísticos comiencen a eliminar las cifras del año anterior del conjunto de datos.

Este artículo fue adaptado de su original en inglés

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