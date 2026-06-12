Magín Díaz socializó el plan anticrisis con empresarios, mipymes, sindicalistas y líderes de opinión

Antes de presentar el paquete de medidas para impulsar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis internacional, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo una serie de encuentros con representantes del sector empresarial, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), organizaciones sindicales, economistas y directores de medios de comunicación para explicar el contenido de la propuesta.

Uno de los primeros encuentros fue con directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con quienes intercambió impresiones sobre las medidas planteadas para fortalecer la estabilidad económica y enfrentar el impacto del complejo escenario internacional.

Posteriormente, el funcionario se reunió con representantes de las mipymes en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía, donde explicó que una de las principales iniciativas del plan es la eliminación del anticipo para las microempresas y la modificación de ese mecanismo para las pequeñas empresas, con el objetivo de aliviar su carga tributaria.

Tras la presentación oficial del paquete económico, varias organizaciones expresaron públicamente su respaldo a algunas de las medidas propuestas, entre ellas la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), la Confederación de Comerciantes y Empresarios y Mipymes de la República Dominicana (Conmipymes) y la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como parte del proceso de socialización, Díaz también sostuvo reuniones con economistas, directores de medios de comunicación y líderes de opinión, a quienes presentó los principales ejes del plan y respondió preguntas sobre el alcance de las medidas.

El Gobierno ha señalado que estos encuentros forman parte del proceso de diálogo impulsado para explicar la propuesta antes de su discusión en el Congreso Nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más