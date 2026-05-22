Un día después de que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informara que la economía registró un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos durante el primer trimestre de 2026, el secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, cuestionó la calidad de los empleos generados y reafirmó que el crecimiento laboral continúa sustentándose principalmente en la informalidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), el total de personas ocupadas en el país ascendió a 5,236,178 trabajadores entre enero y marzo de este año. Del total de nuevos ocupados registrados en los últimos doce meses, 98,127 corresponden a trabajadores informales, equivalentes al 82.7 % del crecimiento total del empleo, mientras que los ocupados formales aportaron 20,504 nuevos puestos.

Asimismo, el organismo indicó que la tasa de informalidad se ubicó en 54.1 % durante el primer trimestre de 2026, un nivel similar al promedio registrado en 2025, aunque por debajo del promedio histórico de 56.7 % observado desde 2014.

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A partir de esos datos oficiales, el político reafirmó que el crecimiento del empleo sigue ocurriendo mayoritariamente fuera de los mecanismos de cotización y protección social, por lo que consideró que las cifras deben analizarse más allá del aumento de la cantidad de ocupados.

“El titular puede sonar positivo, pero el problema está en la calidad del empleo y en la falta de verificación de la llamada formalidad”, expresó el dirigente político.

Toribio señaló que menos de 21 mil de los empleos creados en el período fueron clasificados como formales, mientras que más de 98 mil correspondieron al sector informal, lo que, a su juicio, evidencia las limitaciones estructurales del mercado laboral dominicano.

El exfuncionario recordó además que la informalidad laboral permanece por encima del 50 % de la fuerza de trabajo, situación que implica que millones de personas desarrollan sus actividades sin acceso a pensiones, seguridad social ni estabilidad laboral.

En ese sentido, planteó que existe una interrogante pendiente sobre la composición de los empleos formales reportados y consideró necesario establecer cuánto de ese crecimiento corresponde al sector privado y cuánto al empleo público.

“Si la mayor parte de los nuevos empleos formales proviene del Estado, entonces no existe una verdadera formalización del aparato productivo nacional, sino simplemente un crecimiento del empleo público”, indicó.

Según el Banco Central, el país registró 2,403,395 ocupados formales durante el primer trimestre de 2026, cifra que coincide con los registros administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Toribio consideró además que el objetivo de la política laboral debe centrarse no solo en incrementar el número de personas ocupadas, sino también en promover empleos privados con productividad, estabilidad, cotización y salarios suficientes para mejorar la calidad de vida de la población.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo afirmó que las cifras muestran avances en la cantidad de ocupados, pero sostuvo que el principal desafío continúa siendo la generación de empleos formales y de mayor calidad dentro del aparato productivo nacional.

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