El Gobierno dominicano destinó RD$ 1,588.5 millones en subsidios para mantener congelados los precios de los combustibles esenciales y el GLP, para la semana del 23 al 29 de mayo.
Las gasolinas premium y regular, los gasoil óptimo y regular, el gas natural y el GLP no recibirán variación en sus precios para dicho periodo, pese a la permanencia de los altos precios del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Mientras que el Avtur, Kerosene, Fueloil #6 y Fueloil #1 recibirán reajustes.
El Gobierno está subsidiando a los consumidores por cada galón de combustible de la siguiente manera: en el GLP con RD$ 21.88, gasolina premium con RD$58.50, gasolina regular con RD$ 75.69, gasoil regular con RD$ 81.03 y en el gasoil óptimo con RD$ 85.48, para no transferir el total de las alzas del precio internacional.
A la fecha, solo en subsidios a los combustibles el Gobierno ha destinado ya más de RD$ 16 mil millones, para mitigar el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.
¿Cómo se venderán los combustibles durante esta semana?
Para la semana del 23 al 29 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
- Gasolina Premium se venderá a RD$ 331.10 por galón
- Gasolina Regular RD$ 305.50 por galón
- Gasoil Regular RD$ 257.80 por galón
- Gasoil Óptimo RD$283.10 por galón
¿Cuáles son los combustibles que suben de precios?
- Avtur RD$300.17 por galón sube RD$1.03.
- Kerosene RD$339.70 por galón sube RD$1.40.
- Fuel Oíl #6 RD$203.83 por galón sube RD$6.44.
- Fuel Oíl 1%S RD$226.28 por galón sube RD$7.54.
¿Qué pasará con el precio del GLP durante esta semana?
- Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.
- Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 59.72, según las publicaciones diarias del Banco Central.
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