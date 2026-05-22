El Gobierno dominicano destinó RD$ 1,588.5 millones en subsidios para mantener congelados los precios de los combustibles esenciales y el GLP, para la semana del 23 al 29 de mayo.

Las gasolinas premium y regular, los gasoil óptimo y regular, el gas natural y el GLP no recibirán variación en sus precios para dicho periodo, pese a la permanencia de los altos precios del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Mientras que el Avtur, Kerosene, Fueloil #6 y Fueloil #1 recibirán reajustes.

El Gobierno está subsidiando a los consumidores por cada galón de combustible de la siguiente manera: en el GLP con RD$ 21.88, gasolina premium con RD$58.50, gasolina regular con RD$ 75.69, gasoil regular con RD$ 81.03 y en el gasoil óptimo con RD$ 85.48, para no transferir el total de las alzas del precio internacional.

A la fecha, solo en subsidios a los combustibles el Gobierno ha destinado ya más de RD$ 16 mil millones, para mitigar el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

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1 de 1 | El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno destinó RD$1,588.5 millones para subsidiar los combustibles y mantener congelados los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoil óptimo y regular, el GLP y el gas natural durante la semana del 23 al 29 de mayo. La medida busca evitar que las alzas internacionales del petróleo impacten directamente a los consumidores.

¿Cómo se venderán los combustibles durante esta semana?

Para la semana del 23 al 29 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 331.10 por galón

Gasolina Regular RD$ 305.50 por galón

Gasoil Regular RD$ 257.80 por galón

Gasoil Óptimo RD$283.10 por galón

¿Cuáles son los combustibles que suben de precios?

Avtur RD$300.17 por galón sube RD$1.03.

Kerosene RD$339.70 por galón sube RD$1.40.

Fuel Oíl #6 RD$203.83 por galón sube RD$6.44.

Fuel Oíl 1%S RD$226.28 por galón sube RD$7.54.

¿Qué pasará con el precio del GLP durante esta semana?

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 59.72, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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