El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que República Dominicana debe continuar fortaleciendo su independencia y seguridad energética mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales, especialmente el sol, el viento, la biomasa y la generación hidroeléctrica.

El funcionario destacó que el país cuenta con “condiciones favorables” para ampliar la producción de energía renovable y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

Santos informó que existen más de 25 proyectos energéticos en desarrollo, que en conjunto aportarán más de 1,000 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional. Según explicó, estas iniciativas permitirán garantizar una mayor disponibilidad de energía renovable hacia 2028 y consolidar una matriz energética más robusta para el futuro.

“Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra independencia y seguridad energética. Tenemos recursos naturales importantes que pueden ayudar a la generación de energía, particularmente el sol, el viento y la biomasa. También tenemos la parte hidroeléctrica que vamos a seguir fortaleciendo”, expresó.

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El conflicto, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz, ha impactado la economía global y, en consecuencia, a República Dominicana, dependiente de las importaciones de combustibles. La situación es similar a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, que también presionó los precios internacionales.

El domingo 22 de marzo, el presidente Luis Abinader advirtió que, aunque la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos, crecimiento, acceso a financiamiento y reservas de US$ 16,000 millones, la coyuntura internacional implicará presiones en tarifas eléctricas, transporte y en los precios de los alimentos.

Diversificación de la matriz energética.

Impulso a las energías renovables.

Existencia de contratos de gas natural con precios fijados.

Aun así, el Gobierno ha tenido que aumentar de forma sostenida los subsidios a los combustibles.

Ya para este 25 de marzo, la postura oficial dio un paso más.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que resulta estratégico que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley de eficiencia energética, al considerarlo una herramienta que fortalecerá la seguridad energética y la resiliencia económica del país.

“Hoy más que nunca necesitamos herramientas estructurales que nos permitan reducir nuestra vulnerabilidad externa. La eficiencia energética no es solo una política ambiental, es una política económica y pieza clave de seguridad energética”, expresó.

La iniciativa busca promover:

Uso racional de la energía

Incentivar las renovables

Fomentar tecnologías eficientes

Contempla incentivos fiscales

Santos insistió en que, en un escenario internacional volátil, avanzar hacia la eficiencia energética es una decisión estratégica. “Cada megavatio que no se consume es un megavatio que no necesitamos pagar”.

Agregó que la meta del Gobierno es dejar una base energética más fortalecida, capaz de sostener el crecimiento económico del país con una mayor participación de fuentes limpias y renovables.

En ese sentido, señaló que el proyecto Esperanza Renovable inaugurado refuerza la estrategia nacional de transición energética y contribuye al objetivo de que el 30 % de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables para el 2030.

La inauguración de este proyecto de EGE Haina llega en un momento de intensa actividad en el sector eléctrico dominicano. El Gobierno proyecta incorporar más de 2,000 megavatios al sistema nacional a 2028, a través de cinco proyectos de ciclos combinados a gas natural, según informó la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas avanza en la formulación de la Política Energética Nacional 2050, con el apoyo técnico de la Cepal y la Fundación Bariloche.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más