La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) inauguró el parque híbrido eólico-solar Esperanza Renovable, una infraestructura energética de 200 megavatios (MW) de capacidad instalada ubicada en la provincia Valverde, al norte de República Dominicana. Con una inversión de US$246.5 millones y una producción anual estimada de 485,000 megavatios hora (MWh), el proyecto se posiciona como uno de los de mayor impacto en la historia del sector eléctrico dominicano.

"Desde aquí se realiza una inyección de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado", confirmó José Rodríguez , gerente general de EGE Haina, quien además destacó que Esperanza Renovable "constituye diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional".

Un hito en la transición energética dominicana

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la puesta en funcionamiento. (Foto: Osmil Crooke).

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, calificó la puesta en marcha del parque como "un avance" en la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles, con impacto directo en la inversión, la seguridad energética y el desarrollo económico del país.

Santos subrayó que la diversificación de la matriz reduce la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales de combustibles, especialmente en un contexto global marcado por conflictos geopolíticos y alzas en los precios de los hidrocarburos. "Representa menor riesgo de volatilidad ante los conflictos geopolíticos y alza de precios en los combustibles por factores externos", señaló, añadiendo que también se traduce en una menor dependencia de las importaciones de petróleo y sus derivados.

El funcionario también resaltó el valor estratégico de descentralizar la generación de energía no convencional, extendiendo su presencia desde el Este hasta la zona Noroeste del país.

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Más de 1,400 empleos en la construcción

La ejecución del proyecto generó más de 1,400 empleos directos durante la fase de construcción. "Trabajar en proyectos de esta escala requiere rigor", reconoció el gerente general de EGE Haina, al tiempo que agradeció el respaldo del sistema financiero, calificándolo de "vital para hacer realidad el proyecto de Esperanza Renovable".

EGE Haina, el mayor productor renovable de las Antillas

"Es fruto de inversión sostenida que se traduce a la mayor cartera de renovables y térmicas del Caribe, mayor eficiencia y menor huella de carbono", explicó Rodríguez.

La inauguración de Esperanza Renovable se enmarca en una transformación sostenida de EGE Haina, que según su Informe de Sostenibilidad 2025 elevó al 76.3% la participación de energías renovables y gas natural en su portafolio —frente al 4.2% registrado en 2011—, consolidándose como el mayor productor de energía renovable no convencional de las Antillas.

La compañía acumula una cartera de proyectos que supera los 600 MW en desarrollo solar, producto de una inversión sostenida que alcanza los US$1,700 millones en las últimas dos décadas.

RD acelera su expansión energética

La inauguración de Esperanza Renovable llega en un momento de intensa actividad en el sector eléctrico dominicano. El Gobierno del presidente Luis Abinader proyecta incorporar más de 2,000 MW adicionales al sistema nacional de cara a 2028, a través de cinco proyectos de ciclos combinados a gas natural, según informó la Comisión Nacional de Energía (CNE). Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas avanza en la formulación de la Política Energética Nacional 2050, con el apoyo técnico de la CEPAL y la Fundación Bariloche.

En ese escenario, Esperanza Renovable no es solo una obra de infraestructura: es una señal de que la República Dominicana apuesta, con inversión privada y voluntad política, a una matriz eléctrica más limpia, más resiliente y menos dependiente del exterior.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más