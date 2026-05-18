El dólar estadounidense cotiza este lunes 18 de mayo de 2026 alrededor de RD$ 59.66 para la venta y RD$ 58.83 para la compra, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La cifra contrasta con los RD$ 63.50 que costaba la divisa en enero de este año, lo que representa una apreciación acumulada del 6.1% para el peso dominicano en lo que va de 2026.

Se trata de uno de los movimientos cambiarios más significativos de la moneda nacional, y rompe con las proyecciones oficiales del Panorama Macroeconómico 2025-2029, que estimaban un tipo de cambio promedio de RD$ 65.50 para el año.

El peso sube mientras el petróleo también sube

El peso se aprecia al mismo tiempo que los precios del petróleo escalan por el conflicto en Medio Oriente, una variable que presiona al alza el costo de los combustibles y, con ello, la inflación.

El crudo intermedio de Texas (WTI), referencia para la República Dominicana, ronda los US$ 105 por barril, tras registrar un alza de unos US$ 4.00 en una sola jornada, equivalente a un incremento del 3.86%. Ese nivel de precios se tradujo directamente en el más reciente ajuste de combustibles.

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Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para la semana del 16 al 22 de mayo los precios quedaron así:

Combustible Precio por galón Variación Gasolina premium RD$331.10 ▲ RD$8.00 Gasolina regular RD$305.50 ▲ RD$4.00 Gasoil óptimo RD$283.10 ▲ RD$8.00 Gasoil regular RD$257.80 ▲ RD$4.00 GLP (gas licuado) RD$137.20 Sin cambio

Para contener un alza aún mayor, el Gobierno destinó RD$ 1,435 millones en subsidios, manteniendo congelado el precio del gas licuado de petróleo (GLP).

Por qué se aprecia el peso dominicano

El fortalecimiento del peso no responde a una sola causa.

Entrada récord de divisas: remesas y turismo

El BCRD informó que el país recibió USD$ 4,079.9 millones en remesas entre enero y abril de 2026, un aumento interanual del 4.1%. Solo en abril, los flujos alcanzaron los USD$ 1,060.2 millones, con un crecimiento del 11.1% respecto al mismo mes de 2025. Los envíos desde Estados Unidos fueron el principal motor de ese repunte.

A esto se suma el dinamismo del turismo, que continúa generando divisas de forma sostenida, y un crecimiento económico del 4.1% en el primer trimestre de 2026, según datos presentados por el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, en una reunión con presidentes de entidades bancarias celebrada el 12 de mayo.

Debilidad global del dólar

El dólar estadounidense ha perdido terreno frente a múltiples monedas en los mercados internacionales durante los primeros meses de 2026, en parte por la incertidumbre generada por las políticas arancelarias de Estados Unidos y la volatilidad financiera global.

Política monetaria y liquidez controlada

El BCRD ha mantenido una postura activa. Valdez Albizu anunció que el ente emisor aplazará hasta enero de 2027 el retorno de unos RD$ 46,000 millones en facilidades de liquidez, con el objetivo de evitar alzas abruptas en las tasas de interés y garantizar que familias y empresas mantengan acceso al crédito en un entorno de incertidumbre global.

Inflación en abril llega a 5.11 %: rompe 35 meses dentro del rango meta

El alza de los combustibles ya dejó su huella en los precios. El Banco Central informó que la inflación interanual se ubicó en 5.11% al cierre de abril de 2026, situándose por encima del rango meta de 4.0% ± 1.0% que mantenía el ente emisor. Es la primera vez en 35 meses consecutivos que la inflación supera ese umbral.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.49% durante abril. El grupo Transporte fue el de mayor incidencia, con una variación de 1.78%, impulsado directamente por los ajustes en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil, en el contexto del alza del petróleo vinculada al conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, el propio BCRD destacó un dato que matiza el panorama: la inflación subyacente —que excluye los componentes más volátiles como combustibles y alimentos frescos— se mantuvo dentro del rango objetivo, lo que indica que las presiones de precios no se han generalizado hacia el resto de la economía.

El plan de austeridad de Abinader: RD$ 40,000 millones en recortes

El 30 de abril, el presidente Luis Abinader encabezó el 57.° Consejo de Ministros, donde se anunció un plan de contención del gasto público con el objetivo de generar una disponibilidad de RD$ 40,000 millones. La medida fue presentada como respuesta directa al impacto económico de la crisis en Medio Oriente y al alza sostenida del petróleo.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que el plan contempla:

Revisión y ajuste de apropiaciones presupuestarias no comprometidas bajo contrato

Reducción de gastos operativos en instituciones del Estado

Limitaciones en la adquisición de vehículos, excepto en áreas prioritarias

Racionalización de servicios, contrataciones, viáticos y eventos

Reducción del 50% del financiamiento a los partidos políticos, previsto en la Ley 33-18

Esta última medida generó debate político inmediato. La Junta Central Electoral debía entregar este año unos RD$ 600 millones a partidos, movimientos y agrupaciones políticas. El recorte del 50% representa apenas unos RD$ 300 millones de ahorro real, lo que llevó a varios analistas a cuestionar su impacto efectivo frente a la magnitud del ajuste fiscal requerido.

¿Qué significa para los dominicanos que el peso se aprecie?

Un peso más fuerte frente al dólar tiene efectos concretos en la vida cotidiana:

Importaciones más baratas: los bienes importados, desde electrodomésticos hasta alimentos, pueden reducir su precio en el mercado local.

Menor presión inflacionaria: la apreciación actúa como un amortiguador frente al alza de precios internacionales.

Remesas con menor poder adquisitivo: quienes reciben dólares del exterior obtienen menos pesos por cada dólar enviado.

Exportaciones menos competitivas: los productos dominicanos resultan más costosos para los compradores extranjeros, lo que puede afectar sectores como las zonas francas.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más