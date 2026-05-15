La inflación interanual en República Dominicana alcanzó 5.11 % en abril de 2026, ligeramente por encima del límite superior del rango meta establecido por el Banco Central, en un contexto marcado por el aumento de los precios de los combustibles y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este jueves que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.49 % en abril, impulsada principalmente por el encarecimiento de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil.

La entidad explicó que el comportamiento de los combustibles responde al incremento del petróleo en los mercados internacionales, asociado a la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

Pese a la aceleración inflacionaria, el BCRD destacó que la variación del IPC no fue mayor debido a la caída de 0.07 % en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, además de la apreciación del peso dominicano frente al dólar, que contribuyó a reducir precios en artículos como automóviles, pasajes aéreos y algunos servicios de telecomunicaciones.

Entre los alimentos que registraron bajas figuran el pollo fresco y los plátanos, productos que habían mostrado fuertes aumentos en meses anteriores debido a fenómenos climáticos. Sin embargo, otros rubros como café, refrescos, aguacates, tomates, limones y bacalao presentaron incrementos.

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El grupo Transporte fue el de mayor incidencia en la inflación de abril, con una variación de 1.78 %, aportando el 61.94 % del resultado mensual. Además de los combustibles, incidieron aumentos en los pasajes interurbanos y el servicio de motoconcho.

También se registraron alzas en los grupos Bienes y Servicios Diversos (0.67 %), Restaurantes y Hoteles (0.49 %), Recreación y Cultura (1.05 %) y Vivienda (0.18 %).

En contraste, el grupo Comunicaciones mostró una reducción de -0.11 %, influida por bajas en equipos celulares y servicios de transmisión de datos y streaming.

El Banco Central indicó además que la inflación subyacente —que excluye productos de alta volatilidad como alimentos y combustibles— se ubicó en 4.87 % interanual, manteniéndose dentro del rango meta de 4 % ± 1 %.

Por regiones, la inflación más alta se registró en el Cibao, con 0.54 %, seguida de la región Ozama con 0.47 %, el Este con 0.46 % y el Sur con 0.45 %.

En cuanto a los estratos socioeconómicos, el quintil de mayores ingresos fue el más afectado por la inflación, con una variación de 0.65 %, debido al mayor impacto del transporte y al menor efecto de la reducción de precios en alimentos.

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