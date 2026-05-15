El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un ligero aumento de 0,15 % este jueves, cerrando en 101,17 dólares por barril, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y expectativas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

En paralelo, Donald Trump sostuvo un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, donde ambos coincidieron en la importancia de garantizar la apertura del estrecho de Ormuz.

China reiteró su oposición a la militarización de la zona y a restricciones al libre tránsito marítimo, mientras que Trump aseguró haber recibido apoyo de Pekín en el conflicto con Irán, incluyendo el compromiso de no suministrar armamento a ese país.

En este escenario, la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continúa en descenso, situándose en 18,98 millones de barriles diarios a mediados de abril, lo que representa una caída cercana al 34 % respecto a febrero. Esta reducción, atribuida a las tensiones en torno a Irán y las limitaciones en el estrecho de Ormuz, refleja el impacto del conflicto en la oferta global de crudo.

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Hoy se conocerán los nuevos precios de los combustibles

El incremento del precio del petróleo intermedio de Texas se da en un contexto previo a conocerse en el país los precios de los combustibles en República Dominicana, anunciado cada viernes por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

La semana pasada, el gobierno anunció un subsidio de RD$ 1,657.0 millones, en una semana donde el WTI superaba los US$ 102 y el Brent registraba sus precios más altos desde la guerra en Ucrania, impulsados por el conflicto Irán-Ormuz.

Con ese subsidio, quedaron sin variación la Gasolina Premium, la Gasolina Regular, el Gasoil Regular, el Gasoil Óptimo y el GLP durante la semana del 9 al 15 de mayo.

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