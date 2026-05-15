BYD ha declarado que su tecnología de "carga ultrarrápida" eliminará la última barrera que impide la transición de los consumidores a los vehículos eléctricos (VE), lo que le permitirá atraer a más clientes en China y Europa, alejándolos de los motores de combustión interna.

BYD ha desarrollado una tecnología de carga rápida que permite recargar un vehículo eléctrico en apenas cinco minutos, un avance que, según la compañía, podría impulsar sus esfuerzos por competir a nivel mundial con los automóviles que funcionan con gasolina.

"Ahora BYD tiene la oportunidad de participar en un 100 por ciento del mercado", declaró el miércoles Stella Li, la principal ejecutiva internacional del grupo, durante la cumbre El futuro del automóvil, organizada por el Financial Times (FT). "Gracias a la tecnología de carga ultrarrápida, en el futuro podremos competir en igualdad de condiciones con los coches de gasolina".

Presentó como ejemplo el mercado del Reino Unido, donde el fabricante de automóviles chino cuenta con una presencia significativa, pero donde hasta ahora consideraba que el 70 por ciento del mercado era "intocable" para su oferta de vehículos eléctricos.

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BYD —que el año pasado superó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo— presentó por primera vez hace un año su tecnología de carga ultrarrápida, la cual permite recargar un VE casi con la misma rapidez en la que se llena el tanque de gas de un coche. Ahora, la compañía planea desplegar 3000 estaciones de carga rápida en Europa como parte de su expansión internacional.

Algunos ejecutivos de empresas rivales del sector han cuestionado si la carga ultrarrápida podría provocar una degradación más acelerada de las baterías o ejercer una presión excesiva sobre las redes eléctricas existentes.

Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, afirmó que la empresa utilizará sus sistemas de almacenamiento de energía en baterías para evitar sobrecargar las redes, y señaló también el uso de energía solar como solución complementaria.

"No solo estamos resolviendo el problema de la velocidad de carga; también estamos resolviendo las inquietudes en materia de seguridad y durabilidad", aseguró Li. "De este modo, logramos que la recarga sea tan rápida como el repostaje de combustible. Esto eliminará la última barrera que impide que la gente se pase a los vehículos eléctricos".

BYD ha estado reforzando su red de concesionarios y ampliando su gama de productos con el objetivo de expandirse en Europa, en un contexto en el que sus ventas en China han comenzado a sufrir presiones. En abril, lanzó su marca de vehículos eléctricos de alta gama, Denza, con la presentación del modelo Z9GT. Este vehículo puede cargar el 70 por ciento de su batería en tan solo cinco minutos.

Li declaró que el grupo tiene previsto desplegar 20 000 estaciones de carga rápida en China y 6000 a nivel internacional en los próximos 12 meses. BYD está apostando fuertemente por su tecnología de carga ultrarrápida para revertir la tendencia de sus ventas y lograr márgenes "muy sólidos" en China, los cuales han experimentado un descenso durante los últimos ocho meses.

Li también señaló que BYD está impulsando de manera muy "agresiva" sus planes para desarrollar su tercera fábrica en Europa, con el objetivo no solo de ensamblar automóviles localmente, sino también de producir componentes dentro de la propia región.

Sin embargo, el grupo no desea compartir plantas con los fabricantes de automóviles europeos en dificultades que buscan socios para aprovechar parte de su capacidad ociosa; en su lugar, prefiere gestionar las plantas por su cuenta o adquirirlas en su totalidad.

"Es mejor gestionarlas nosotros mismos. Resulta muy difícil tener que pedir permiso; eso no es parte de nuestro ADN", afirmó Li. "Nos movemos con gran rapidez y tomamos decisiones en cuestión de cinco minutos".

Li añadió que BYD está manteniendo conversaciones con "todos los fabricantes de automóviles" —incluyendo a las compañías europeas— con miras a establecer otras formas de colaboración y alianzas que trasciendan el mero ensamblaje de vehículos, abarcando áreas como la producción de baterías.

Los fabricantes de automóviles en Europa —entre ellos Stellantis (propietaria de Peugeot), Volkswagen y Nissan— han intensificado sus conversaciones con sus rivales chinos con el fin de integrarlos en sus operaciones y compartir el exceso de capacidad de sus fábricas, dado que las ventas en la región aún no han logrado recuperarse hasta alcanzar los niveles registrados antes de la pandemia de covid-19.

(Kana Inagaki, Sarah White, Sebastien Ash y Ramsay Hodgson. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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