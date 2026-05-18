Inmobiliaria Reservas estará presente en la Feria Inmobiliaria Banreservas Madrid, del 22 al 24 de mayo, con una variada oferta de proyectos para dominicanos residentes en Europa y extranjeros interesados en invertir en propiedades en la República Dominicana.
Durante el evento, los asistentes podrán conocer los proyectos inmobiliarios ubicados en distintos puntos del país, incluyendo casas, apartamentos, villas y solares, con el respaldo y la asesoría especializada de Inmobiliaria Reservas, así como las facilidades de financiamiento dispuestas por Banreservas.
El vicepresidente ejecutivo de Inmobiliaria Reservas, Rafael Madera, destacó que esta participación reafirma el compromiso de la empresa de acercar oportunidades seguras de inversión inmobiliaria a la diáspora dominicana y a extranjeros interesados en apostar por el crecimiento del país.
“Esta feria representa una oportunidad para conectar a los dominicanos que residen en Europa con proyectos inmobiliarios confiables en su país de origen, acompañándolos con asesoría especializada durante todo el proceso de adquisición”, expresó Madera.
Agregó que la participación en esta feria permite continuar fortaleciendo el vínculo con la diáspora y promoviendo la inversión en el mercado inmobiliario dominicano.
“República Dominicana continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria, no solo para nuestros compatriotas en el exterior, sino también para extranjeros que reconocen la estabilidad y el potencial de desarrollo del país”, afirmó.
Como parte de esta feria, los visitantes podrán acceder a una oferta de proyectos ubicados en el Gran Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, Bávaro, La Vega y Baní, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos.
