Suben las gasolinas y el gasoil: mira aquí los nuevos precios

El Gobierno dominicano dispuso aumentos parciales en los precios de las gasolinas y el gasoil para la semana del 16 al 22 de mayo, mientras mantuvo congelado el gas licuado de petróleo (GLP) mediante un subsidio de RD$ 1,435 millones.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que la gasolina premium y el gasoil óptimo subirán RD$ 8.00 por galón, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentarán RD$ 4.00.

Gobierno mantiene subsidios ante alza del petróleo

La medida se produce en un contexto de aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo, con el barril de crudo intermedio de Texas (WTI) rondando los 105 dólares, tras registrar un incremento cercano al 4 % en la última jornada.

Según el MICM, el Gobierno continuará absorbiendo parte del impacto internacional mediante subsidios directos a los combustibles.

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El GLP seguirá congelado gracias a un subsidio de RD$ 21.50 por galón, mientras que también se aplicarán compensaciones a las gasolinas y al gasoil para evitar transferir completamente las alzas internacionales a los consumidores.

De acuerdo con las autoridades, la gasolina premium recibe un subsidio de RD$ 54.59 por galón; la gasolina regular, RD$ 71.48; el gasoil regular, RD$ 79.73, y el gasoil óptimo, RD$ 83.99.

Avtur y fueloil registran bajas

El MICM indicó además que combustibles como el Avtur, el kerosene y los distintos tipos de fueloil experimentarán reducciones en sus precios durante la semana.

Estos derivados son utilizados principalmente en el transporte aéreo y en sectores industriales.

Las autoridades señalaron que las medidas forman parte del plan gubernamental para enfrentar el impacto económico de la crisis en Medio Oriente y preservar la estabilidad fiscal y económica del país.

Subsidios a combustibles superan RD$ 15 mil millones

El Gobierno informó que hasta la fecha ha destinado más de RD$ 15 mil millones en subsidios a los combustibles para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional sobre consumidores y sectores productivos.

Según el MICM, la política busca contener el efecto de los altos precios del petróleo sobre la inflación y el costo de vida en República Dominicana.

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