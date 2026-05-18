El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, advirtió que la prolongación de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán podría traducirse en mayores presiones inflacionarias y un aumento del costo de vida en República Dominicana, debido al encarecimiento del petróleo y sus derivados.

El dirigente político sostuvo que mientras persista el conflicto geopolítico en Medio Oriente, los precios internacionales del crudo continuarán elevados, con efectos directos sobre la economía dominicana, particularmente en el transporte, los alimentos y otros bienes de consumo básico.

“Eso se va a reflejar en incrementos en los precios del transporte y, con toda seguridad, terminará impactando también los precios de la comida”, expresó Montás durante una entrevista en la sede nacional del PLD.

El exministro de Economía afirmó que el país debe prepararse para un escenario de mayores presiones inflacionarias y aseguró que los datos recientes del Banco Central evidencian un repunte de la inflación.

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Sus declaraciones se producen luego de que la inflación interanual en República Dominicana alcanzara 5.11 % en abril de 2026, por encima del límite superior del rango meta establecido por el Banco Central, fijado en 4.0 % ± 1 punto porcentual.

Aunque Montás atribuye el incremento de precios principalmente al alza internacional del petróleo derivada de las tensiones en Medio Oriente, economistas han señalado que la inflación también responde a factores internos, entre ellos el comportamiento del tipo de cambio, el aumento de algunos alimentos y los costos logísticos.

El escenario internacional añade presión a una economía altamente dependiente de las importaciones de combustibles y materias primas, lo que suele trasladarse al consumidor final mediante aumentos en el transporte, la electricidad y productos de la canasta básica.

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