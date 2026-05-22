El Banco de Reservas inició su segunda feria inmobiliaria en la capital española con tasas preferenciales desde 9.50 %, con el propósito de que la diáspora dominicana residente en Europa pueda adquirir una propiedad en República Dominicana en condiciones especiales de financiamiento.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, expresó que el acceso a una vivienda propia continúa siendo una de las principales aspiraciones de muchos dominicanos que residen en el exterior.

“Junto a nuestros aliados estratégicos ofrecemos más de cinco mil soluciones habitacionales en distintas regiones del país, con condiciones competitivas y atractivas facilidades de financiamiento para nuestros compatriotas residentes en Europa”, afirmó Aguilera.

Agregó que los interesados podrán beneficiarse de financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años para pagar, lo que representa una oportunidad concreta para invertir en una vivienda en su país de origen.

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1 de 2 | El Banco de Reservas inauguró en Madrid su segunda feria inmobiliaria dirigida a dominicanos residentes en Europa, con más de 5,000 opciones habitacionales disponibles en distintas regiones del país. 2 de 2 | Los interesados podrán acceder a financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble y condiciones especiales de crédito, en una iniciativa que busca fortalecer el vínculo de la diáspora con República Dominicana a través de la inversión inmobiliaria.

El ejecutivo bancario sostuvo que esta feria representa un espacio ideal para respaldar los proyectos y aspiraciones de los dominicanos residentes en Europa, fortaleciendo su vínculo con República Dominicana mediante la posibilidad de invertir en una propiedad.

Asimismo, invitó a inversionistas extranjeros a considerar a República Dominicana como un destino atractivo para la inversión, al destacar su estabilidad económica, seguridad jurídica y un entorno favorable para los negocios.

“Nuestro país vive un momento de crecimiento, modernización y confianza que fortalece su atractivo para la inversión”, enfatizó Aguilera.

Con esta segunda edición de la feria inmobiliaria en Madrid, Banreservas fortalece sus vínculos con la diáspora dominicana radicada en Europa, al ofrecer condiciones preferenciales para facilitar la adquisición de inmuebles en República Dominicana.

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