La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) expresó su respaldo a las medidas fiscales presentadas por el Ministerio de Hacienda y Economía para enfrentar la actual coyuntura internacional, aunque advirtió que cualquier carga adicional al sector privado debe aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, temporalidad y preservación de la competitividad.

En un comunicado, la organización consideró que las iniciativas responden al objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y valoró el esfuerzo del Gobierno por proteger a los sectores más vulnerables.

No obstante, sostuvo que los ajustes fiscales no deben concentrarse en las empresas que ya operan dentro de la formalidad y generan empleos.

"Desde el norte apoyamos una reforma responsable, tomando en cuenta los puntos de vista del sector productivo. La industria manufacturera regional quiere ser aliada en cada decisión que se tome y está lista para aportar desde esa posición", afirmó el presidente de AIREN, Luis José Bonilla.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Piden preservar la competitividad de la industria

La entidad destacó que la región norte ha desarrollado durante décadas un tejido industrial basado en la inversión, la formalidad y la generación de empleos, por lo que consideró fundamental mantener las condiciones que permitan sostener esa estructura productiva.

Bonilla señaló que la industria de la región representa un aporte importante para la economía nacional y defendió la necesidad de construir los cambios fiscales mediante el diálogo con el sector empresarial.

"La región norte produce, emplea, tributa y tiene mucho que aportar a un marco fiscal que impulse el crecimiento de todos. Una reforma duradera se construye con los sectores que sostienen la economía nacional", expresó.

AIREN reiteró su disposición de participar en el proceso de discusión de las medidas que serán conocidas por el Congreso Nacional, con el propósito de contribuir a una solución que preserve la estabilidad económica sin afectar la capacidad productiva de las industrias.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más