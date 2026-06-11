La Copa Mundial 2026 ya comenzó y varios establecimientos de Santo Domingo se han preparado para recibir a los aficionados con pantallas, ofertas especiales y actividades temáticas relacionadas con el torneo.

Desde bandejas para compartir hasta encuentros para coleccionistas del álbum oficial, estas son algunas de las opciones disponibles para disfrutar la máxima cita del fútbol.

¿Dónde ver el mundial de fútbol en Santo Domingo?

TGI Fridays apuesta por transmisiones y platos para compartir

TGI Fridays ha diseñado una experiencia centrada en la transmisión de los encuentros de la fase inicial del Mundial, acompañada de una oferta gastronómica orientada a grupos de amigos y familias.

Platos destacados de TGI Fridays para disfrutar el Mundial

Entre las opciones promocionadas por la cadena figuran:

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Wings Platter

Quadruple Chicken Platter

Carnívoro Platter

Fridays Pick Three For All

A estas propuestas se suman cócteles temáticos inspirados en el fútbol, como la Yellow Card Margarita y la Red Card Margarita.

Partidos que transmitirá TGI Fridays

Dentro de su calendario aparecen encuentros como:

México vs. Sudáfrica

Corea del Sur vs. República Checa

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos vs. Paraguay

Applebee’s Fan Zone combina fútbol, gastronomía e intercambio de láminas

Applebee’s ha relanzado su espacio Fan Zone, enfocado en crear un ambiente para que los aficionados sigan los partidos mientras disfrutan de promociones especiales.

Partidos del Mundial que transmitirá Applebee’s

La cadena anunció la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica, pautado para este jueves a las 3:00 de la tarde, así como otros encuentros de la jornada, incluyendo el choque entre Corea del Sur y Chequia a las 10:00 de la noche.

Applebee’s informó además que mantendrá un calendario de transmisiones durante toda la competición, permitiendo a los fanáticos seguir los encuentros en sus establecimientos bajo el concepto Fan Zone.

Qué comer en Applebee’s durante el Mundial

La cadena destaca varios productos de su menú, entre ellos:

Big Fan Appetizer Sampler

Bourbon Bacon Jam Burger

Beer Cheese Waffle Fries

La propuesta busca convertir cada jornada futbolística en una experiencia de entretenimiento para grupos y familias.

Applebee’s realizará intercambio de láminas del álbum del Mundial

Como parte de sus actividades para fanáticos, Applebee’s anunció una jornada de intercambio de láminas del álbum oficial FIFA World Cup 2026.

El evento está pautado para el domingo 14 de junio, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en la sucursal de Westpark, Silver Sun Gallery y cuenta con el apoyo de Unisport.

La actividad permitirá que coleccionistas y aficionados intercambien estampas para completar sus álbumes antes del avance de la competición.

Dave & Buster’s celebrará la inauguración del Mundial

Dave & Buster’s anunció un evento especial de apertura bajo el concepto de la "Gran Fiesta del Fútbol".

Actividades especiales en Dave & Buster’s

La programación incluye:

Watch party de los partidos inaugurales.

Presentación de DJ en vivo.

Juegos y dinámicas para asistentes.

Premios y sorteos.

Promoción 3×2 de Michelob Ultra..

La actividad está orientada a quienes buscan combinar la experiencia deportiva con entretenimiento y ambiente festivo.

Cultura Cervecera transmitirá el calendario completo de partidos

Otra alternativa para los aficionados es Cultura Cervecera, que anunció la transmisión de los encuentros de la fase inicial del torneo en su local de Arroyo Hondo.

Partidos disponibles en Cultura Cervecera

El establecimiento difundió una programación que incluye encuentros desde el partido inaugural hasta los compromisos del fin de semana, ofreciendo un espacio para seguir el desarrollo de la competición acompañado de su oferta de cervezas artesanales y gastronomía.

100 Montaditos apuesta por cócteles y su menú clásico durante el Mundial

100 Montaditos anunció que transmitirá todos los partidos del Mundial 2026 en sus establecimientos, invitando a los aficionados a reunirse para seguir cada jornada del torneo.

Qué ofrece 100 Montaditos para ver el Mundial

La cadena informó que contará con su oferta habitual de montaditos y tapas, además de nuevos cócteles diseñados para acompañar la experiencia mundialista.

Entre las opciones gastronómicas destacan:

Variedad de montaditos de embutidos y quesos.

Tapas para compartir.

Papas fritas y aperitivos.

Nuevos cócteles promocionales para la temporada del Mundial.

A través de su campaña promocional, el restaurante invita a los fanáticos a disfrutar los encuentros en grupo mientras comparten comida y bebidas en un ambiente deportivo.

Todos los partidos del Mundial en 100 Montaditos

Bajo el mensaje "Tienes una cita con nosotros para todos los partidos", la marca informó que transmitirá la totalidad de los encuentros del torneo, posicionándose como una alternativa para quienes buscan seguir la competición desde restaurantes con una propuesta de comida informal y estilo español.

Más lugares para ver el Mundial 2026 en Santo Domingo

Además de las cadenas de restaurantes que han anunciado actividades especiales para el torneo, otros establecimientos de la capital también se preparan para transmitir los partidos en pantalla gigante y ofrecer promociones para los aficionados.

The Garden Food Trucks inaugura su temporada mundialista

The Garden Food Trucks anunció la inauguración de su temporada del Mundial 2026 con la transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El establecimiento, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, informó que contará con pantalla con audio para seguir los encuentros y un ambiente diseñado para que los fanáticos disfruten de la experiencia deportiva al aire libre.

El Camión ofrecerá promociones de cerveza durante los partidos

El Camión también se suma a la fiebre mundialista con transmisiones en pantallas gigantes y promociones especiales.

Entre las ofertas anunciadas figura un 3×2 en cerveza Corona durante cada partido, además de una cerveza de cortesía para los asistentes que acudan con la camiseta de su selección favorita.

El establecimiento promociona además su oferta gastronómica, especialmente sus hamburguesas artesanales, como complemento para disfrutar de los encuentros.

Sports Bar transmitirá todos los juegos del Mundial en pantalla gigante

Sports Bar informó que transmitirá todos los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

La propuesta está dirigida a fanáticos que buscan seguir el torneo completo en un ambiente especializado en deportes, con acceso a pantallas de gran formato para visualizar cada encuentro.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Santo Domingo?

Entre los establecimientos que han anunciado actividades especiales para el torneo figuran:

TGI Fridays.

Applebee’s Fan Zone.

Dave & Buster’s.

Cultura Cervecera.

The Garden Food Trucks.

El Camión.

Sports Bar.

100 Montaditos.

Las propuestas incluyen transmisiones en vivo, pantallas gigantes, promociones de bebidas, platos para compartir, eventos temáticos y actividades para coleccionistas, convirtiendo a estos establecimientos en algunas de las principales opciones para seguir el Mundial 2026 en Santo Domingo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más