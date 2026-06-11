La segunda edición del MICFootball Punta Cana ya tiene definidos sus grupos y categorías para el torneo que reunirá a 48 equipos de República Dominicana y más de 20 países del mundo del 24 al 29 de junio en las instalaciones de The Fields, Cap Cana Sports City.

La organización confirmó que la competencia estará dividida en 27 grupos distribuidos en seis categorías, consolidando el crecimiento del evento y su posicionamiento como una de las principales vitrinas del fútbol base en la región.

Equipos dominicanos compartirán escenario con clubes internacionales

En la categoría U16, los representativos locales Punta Cana FC y Elite Football Academy competirán en el Grupo A junto a Bayamón FC, Depor Panamá y BBYA de Trinidad y Tobago.

Por su parte, SD Colonial y Downtown Soccer Academy integran el Grupo B junto a Juventus Academy y Proyecto JDB, mientras que Barça Academy se medirá en el Grupo C frente al Atlético de Madrid, Futbol Consultants y Futbol Lab.

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La rama femenina F16 contará con un grupo único conformado por CF Cruz Azul, Barça Academy, Proyecto JDB, Garrincha FC, SD Colonial y Fundación DYF, en una competencia que reunirá a destacados programas de desarrollo del fútbol femenino.

Seis categorías reunirán a talentos de todo el continente

La categoría U15 estará dividida en cuatro grupos y contará con la participación de academias y clubes de renombre como Bayer 04 Leverkusen, Once Caldas, Club América y Cibao FC, además de varios equipos dominicanos.

En la U14, la competencia estará repartida en seis grupos con la presencia de organizaciones internacionales como Sevilla FC, Inter Miami, Villarreal CDMX, Venados Yucatán y Nexus Soccer Academy, junto a representantes locales como SD Colonial, Elite Football Academy, Punta Cana FC y Downtown Soccer Academy.

Mientras tanto, la U13 reunirá a equipos como SC Corinthians, LA Galaxy, PSG Canadá y Venados Yucatán, además de clubes dominicanos que buscarán destacar en el certamen.

La categoría U12, la más numerosa del torneo, contará con ocho grupos e incluirá academias de prestigio internacional como Real Madrid CF, FC Barcelona, Villarreal CDMX y PSG Academy North America, acompañadas por múltiples representantes nacionales.

Cap Cana se consolida como sede del fútbol base internacional

La edición 2026 del MICFootball Punta Cana cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR), Cap Cana Sports City, Asonahores, Banreservas, Malta Morena, Air Europa, Gatorade, Copa Airlines, No-AD Sun Care y Seguros Crecer.

Los organizadores destacaron que la iniciativa busca posicionar al país como un destino ideal para la celebración de eventos deportivos internacionales, generando un importante impacto económico y turístico.

Reconocido mundialmente como uno de los torneos de fútbol base más prestigiosos, el MICFootball nació hace más de dos décadas en la Costa Brava, España, donde en su edición más reciente reunió a 444 equipos procedentes de 44 países. Su consolidación en Cap Cana representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo del fútbol juvenil en América y proyectar a República Dominicana como un escenario de referencia para este tipo de competencias.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más