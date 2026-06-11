Hoy arranca el Mundial más grande de la historia: todo lo que el dominicano necesita saber

La espera llegó a su fin. Después de cuatro años de expectativa, este jueves 11 de junio el balón volverá a rodar para dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol. No se trata simplemente de un nuevo campeonato mundial, sino del torneo más ambicioso jamás organizado por la FIFA, con un formato completamente renovado, una cantidad récord de selecciones participantes y una organización compartida por tres países que transformará la manera en que se vive la máxima competición del deporte rey.

Para la República Dominicana, la cita llega sin una selección nacional en competencia, pero no por ello con menos entusiasmo. El fútbol continúa ganando seguidores en el país y millones de dominicanos volverán a seguir durante las próximas semanas el torneo que cada cuatro años concentra la atención del planeta. Desde los hogares hasta los restaurantes, los bares deportivos y las reuniones familiares, el Mundial volverá a convertirse en un punto de encuentro para aficionados de todas las edades.

La cercanía geográfica de esta edición también añade un ingrediente especial. Nunca antes una Copa del Mundo se había disputado tan cerca del territorio dominicano, permitiendo que muchos fanáticos incluso planifiquen viajar para vivir la experiencia en primera persona.

Un Mundial que rompe con todo lo conocido

La Copa Mundial de 2026 pasará a la historia por ser la primera en disputarse con 48 selecciones nacionales. La ampliación aprobada por la FIFA representa el cambio más importante en el formato del torneo desde que en Francia 1998 se estableció el sistema de 32 equipos que permaneció vigente hasta Catar 2022.

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La decisión responde al interés del organismo rector del fútbol mundial de ampliar la representación de las distintas confederaciones y brindar oportunidades a países que históricamente habían tenido pocas opciones de clasificación. Gracias a esta expansión, más selecciones de África, Asia, Concacaf, Oceanía y Sudamérica tendrán la posibilidad de competir en el mayor escenario del fútbol internacional.

El crecimiento también se reflejará en la cantidad de partidos. Si durante las últimas siete ediciones se disputaron 64 encuentros, el Mundial 2026 elevará esa cifra hasta los 104 compromisos, convirtiéndose en la Copa del Mundo más extensa y con mayor actividad de toda la historia.

Tres países organizan por primera vez una misma Copa del Mundo

Otra de las grandes novedades es la sede compartida.

Estados Unidos, México y Canadá unirán esfuerzos para albergar el campeonato, una decisión que responde a la magnitud logística que implica organizar un torneo con 48 participantes y más de un centenar de partidos.

La mayor parte de los encuentros se celebrará en territorio estadounidense, aunque México y Canadá también tendrán un papel protagónico dentro de la competición. Para los tres países, la organización representa una oportunidad para mostrar al mundo su infraestructura deportiva, capacidad organizativa y atractivo turístico.

La ejecución de este tan importante torneo, es clave para el desarrollo de los países en el ámbito deportivo por la ambiciosa preparación y inversión que requiere para recibir y complacer tanta gente. de manera que la distribución de las sedes permitirá que el Mundial se juegue en algunas de las ciudades más importantes de Norteamérica, utilizando estadios con capacidad para decenas de miles de espectadores.

México vuelve a hacer historia con el Estadio Azteca

La inauguración tendrá un significado especial para México y para uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto de la historia en albergar partidos correspondientes a tres Copas del Mundo distintas, luego de haber sido sede en las ediciones de 1970 y 1986.

El Estadio Azteca es donde se llevara a cabo la ceremonia inaugural del Mundial 2026, la tercera vez que el recinto es sede de una apertura mundialista, tras 1970 y 1986 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Fue precisamente en ese escenario donde Pelé conquistó con Brasil su tercer título mundial y donde Diego Armando Maradona escribió algunas de las páginas más memorables del fútbol con Argentina dieciséis años después. Ahora, el legendario estadio volverá a abrir las puertas de un Mundial con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, devolviendo el protagonismo internacional a uno de los templos más importantes del deporte.

Así funcionará el nuevo formato del torneo

El incremento de selecciones obligó a rediseñar completamente la estructura de la competición. Los 48 equipos fueron divididos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Durante la fase inicial, cada selección disputará tres encuentros frente a sus rivales de grupo.

Al concluir esa etapa avanzarán automáticamente a la ronda eliminatoria los dos primeros clasificados de cada grupo, a los que se sumarán los ocho mejores terceros lugares para completar un cuadro de 32 equipos. A partir de ahí comenzarán los cruces de eliminación directa hasta llegar a la gran final, prevista para disputarse el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Con este formato, prácticamente todas las jornadas de la fase de grupos tendrán implicaciones para la clasificación, aumentando el interés competitivo y manteniendo abiertas las posibilidades de avanzar hasta los últimos partidos.

La fiesta comienza con México y Sudáfrica

El honor de abrir oficialmente el Mundial recaerá sobre la selección anfitriona de México, que enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Para los aficionados dominicanos, el compromiso está programado para las 5:00 de la tarde, hora de República Dominicana, mientras que la ceremonia inaugural comenzará aproximadamente a las 3:30 de la tarde, noventa minutos antes del pitazo inicial.

La FIFA ha preparado un espectáculo artístico que servirá como carta de presentación del torneo y que estará inspirado en elementos representativos de la cultura mexicana. La cantante colombiana Shakira encabezará el cartel musical de la ceremonia, en la que también participarán otros artistas internacionales en una celebración diseñada para mostrar al mundo la riqueza cultural del país anfitrión.

¿Dónde podrá verse en República Dominicana?

Los seguidores dominicanos tendrán la posibilidad de disfrutar tanto de la ceremonia inaugural como del partido de apertura mediante la transmisión de CDN Deportes, disponible en señal abierta por CDN Canal 37, así como a través de Pío Deportes.

Con ello, los aficionados podrán seguir desde el país el inicio de un torneo que durante más de un mes concentrará la atención del planeta y ofrecerá fútbol prácticamente todos los días.

Un Mundial muy cerca de casa

La edición de 2026 también tiene un componente especial para los dominicanos por la proximidad de las sedes.

Con partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá, muchos aficionados del Caribe han visto esta Copa del Mundo como una oportunidad única para asistir en persona a encuentros del torneo sin realizar desplazamientos tan largos como en otras ediciones celebradas en Europa, Asia o Medio Oriente.

La conectividad aérea entre Santo Domingo y numerosas ciudades estadounidenses y mexicanas facilita el acceso a varias de las sedes, haciendo que el Mundial esté más cerca que nunca para miles de fanáticos dominicanos.

Las grandes estrellas que buscarán hacer historia

Como ocurre en cada Copa del Mundo, el torneo reunirá a algunos de los mejores futbolistas del planeta.

Lionel Messi intentará defender el título conseguido por Argentina en Catar 2022 y disputar una nueva Copa del Mundo que podría convertirse en la última de su extraordinaria carrera.

Fotografía de archivo de Lionel Messi durante un partido del Inter Miami. EFE/ Paolo Aguilar

Portugal llegará con Cristiano Ronaldo como una de sus principales referencias, mientras intentara convertirse en campeón del mundo por primera vez.

FRANKFURT, GERMANY – JULY 01: Cristiano Ronaldo of Portugal reza tras desperdiciar un tiro penal..(Photo by Gokhan Balci / ANADOLU / Anadolu via AFP)

También estarán presentes figuras como Vinícius Júnior, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal, mientras que Francia volverá a depositar sus esperanzas en Kylian Mbappé.

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé (C), habla con el delantero español #10 del Barcelona, ​​Lamine Yamal (R), durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 26 de octubre de 2025. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP)

La Copa Mundial trasciende lo deportivo. Cada cuatro años logra unir culturas, idiomas y generaciones alrededor de una misma pasión.

Durante las próximas semanas, millones de personas modificarán sus rutinas para seguir los partidos, discutir resultados, apoyar a sus selecciones favoritas y compartir una experiencia colectiva que pocas competiciones deportivas consiguen generar.

República Dominicana volverá a ser parte de esa fiesta global desde la distancia, pero con el mismo entusiasmo de siempre. Porque aunque la bandera tricolor no estará sobre el terreno de juego, el Mundial seguirá siendo una cita obligada para miles de dominicanos que encontrarán en cada partido una nueva razón para reunirse, emocionarse y disfrutar del deporte más popular del planeta.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más