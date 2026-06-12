El veterano cerrador Aroldis Chapman afirmó que estaría dispuesto a considerar un regreso a los Yankees de Nueva York, aunque dejó claro que antes espera una disculpa pública por parte del gerente general Brian Cashman.

En declaraciones ofrecidas a ESPN, el lanzador cubano señaló que, si existiera la posibilidad de volver al conjunto neoyorquino mediante un cambio, primero tendría que producirse una conversación con Cashman para aclarar las diferencias que marcaron su salida de la organización.

“Lo que pasó, pasó. Si algo como esto llegara a suceder, creo que alguien de esa organización debería disculparse primero”, expresó Chapman, quien confirmó que se refería específicamente al ejecutivo de los Yankees.

La polémica que marcó su salida

La relación entre ambas partes se deterioró durante la temporada 2022, cuando Chapman quedó fuera del roster para los playoffs tras no presentarse a un entrenamiento obligatorio previo a la Serie Divisional de la Liga Americana.

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En ese momento, Cashman calificó la ausencia del lanzador como un acto de insubordinación, mientras que Chapman sostuvo que contaba con autorización del club para viajar a Miami.

Actualmente, el zurdo de 38 años milita con los Medias Rojas de Boston y podría convertirse en una pieza atractiva de cara a la fecha límite de cambios, gracias a un contrato considerado favorable para cualquier equipo interesado en adquirir sus servicios.

No obstante, el propio Chapman reconoció que cualquier eventual regreso a Nueva York dependería primero de resolver las diferencias personales que aún mantiene con la directiva de los Yankees.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más