MLB: resultados y posiciones. Dodgers superan a los Piratas y los Gigantes protagonizan una remontada histórica

La jornada de las Grandes Ligas estuvo marcada por una de las remontadas más sorprendentes de la temporada. Los Gigantes de San Francisco levantaron un déficit de ocho carreras para imponerse 11-10 a los Nacionales de Washington gracias a un grand slam de Bryce Eldridge en el noveno inning, completando un desenlace memorable. Al mismo tiempo, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 8-6 a los Piratas de Pittsburgh para mantenerse entre los mejores equipos de la Liga Nacional.

ATLANTA, GEORGIA – 23 DE JULIO: Rafael Devers #16 de los Gigantes de San Francisco (Foto de Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

En Pittsburgh, los Dodgers aprovecharon una ofensiva oportuna para ganar, mientras los Piratas sintieron la ausencia del dominicano Oneil Cruz, recientemente colocado en la lista de lesionados. Los angelinos resistieron la reacción local en los innings finales y aseguraron la victoria para seguir firmes en la cima del Oeste.

Los Mets responden ante los Cardenales

En Nueva York, los Mets lograron una ajustada victoria 5-4 sobre los Cardenales de San Luis con una ofensiva encabezada por Juan Soto, quien volvió a responder con el madero al conectar un cuadrangular y aportar una carrera clave para que los neoyorquinos evitaran la barrida en la serie y se mantuvieran en la pelea dentro de la Liga Nacional.

WASHINGTON, DC – 19 de mayo: Juan Soto #22 celebra con su compañero Tyrone Taylor #28 tras anotar una carrera gracias a un elevado de sacrificio bateado por Marcus Semien #10 durante la primera entrada contra los Washington Nationals en el Nationals Park el 19 de mayo de 2026 en Washington, DC. Jess Rapfogel/Getty Images/AFP (Foto de Jess Rapfogel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Otros resultados de la jornada

Gigantes 11, Nacionales 10

Dodgers 8, Piratas 6

Mets 5, Cardenales 4

Tigres 11, Mellizos 0

Marlins 2, Diamondbacks 0

Rangers 4, Reales 2

Cachorros 9, Rockies 3

Orioles 7, Marineros 5

Rays 4, Medias Rojas 1

Yankees 8, Guardianes 4

Filis 7, Azulejos 2

Medias Blancas 4, Astros 3

Atléticos 7, Angelinos 4

Cerveceros 5, Rojos 4

Padres 5, Bravos 4

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más