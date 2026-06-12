MLB: resultados y posiciones. Dodgers superan a los Piratas y los Gigantes protagonizan una remontada histórica

La jornada de las Grandes Ligas estuvo marcada por una de las remontadas más sorprendentes de la temporada. Los Gigantes de San Francisco levantaron un déficit de ocho carreras para imponerse 11-10 a los Nacionales de Washington gracias a un grand slam de Bryce Eldridge en el noveno inning, completando un desenlace memorable. Al mismo tiempo, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 8-6 a los Piratas de Pittsburgh para mantenerse entre los mejores equipos de la Liga Nacional.
En Pittsburgh, los Dodgers aprovecharon una ofensiva oportuna para ganar, mientras los Piratas sintieron la ausencia del dominicano Oneil Cruz, recientemente colocado en la lista de lesionados. Los angelinos resistieron la reacción local en los innings finales y aseguraron la victoria para seguir firmes en la cima del Oeste.
Los Mets responden ante los Cardenales
En Nueva York, los Mets lograron una ajustada victoria 5-4 sobre los Cardenales de San Luis con una ofensiva encabezada por Juan Soto, quien volvió a responder con el madero al conectar un cuadrangular y aportar una carrera clave para que los neoyorquinos evitaran la barrida en la serie y se mantuvieran en la pelea dentro de la Liga Nacional.
Otros resultados de la jornada
Gigantes 11, Nacionales 10
Dodgers 8, Piratas 6
Mets 5, Cardenales 4
Tigres 11, Mellizos 0
Marlins 2, Diamondbacks 0
Rangers 4, Reales 2
Cachorros 9, Rockies 3
Orioles 7, Marineros 5
Rays 4, Medias Rojas 1
Yankees 8, Guardianes 4
Filis 7, Azulejos 2
Medias Blancas 4, Astros 3
Atléticos 7, Angelinos 4
Cerveceros 5, Rojos 4
Padres 5, Bravos 4
Tabla de posiciones
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