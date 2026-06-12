Corea del Sur comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 2-1 sobre República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo A.

El combinado asiático mostró mayor iniciativa durante buena parte del compromiso, pero tuvo que reaccionar tras verse en desventaja ante un rival que aprovechó una de sus oportunidades más claras para abrir el marcador.

Corea del Sur insistió hasta encontrar el premio

Durante la primera mitad, Corea del Sur controló la posesión y generó las llegadas más peligrosas, aunque el arquero Matej Kovář respondió con varias intervenciones de mérito para mantener el empate sin goles.

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Sin embargo, en el complemento fue República Checa la que tomó la ventaja cuando Ladislav Krejčí apareció en el área para conectar un cabezazo y poner el 1-0 a favor de los europeos.

La respuesta surcoreana no tardó en llegar. Hwang In-beom encontró espacios en la defensa rival y definió con precisión para igualar el marcador, devolviendo el impulso a su selección.

Oh Hyeon-gyu selló la victoria asiática

Con el empate, Corea del Sur mantuvo la presión y terminó encontrando el gol del triunfo gracias a Oh Hyeon-gyu, quien aprovechó un balón dentro del área para establecer el 2-1 definitivo.

República Checa llegó a celebrar una nueva anotación en los minutos finales, pero la acción fue invalidada por fuera de juego, permitiendo que los asiáticos conservaran la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Corea del Sur suma sus primeros tres puntos en el Grupo A y arranca con una victoria su camino en el Mundial 2026, mientras que República Checa deberá recuperarse en su siguiente presentación para mantenerse en la lucha por la clasificación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más