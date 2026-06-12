Corea del Sur debutó con una importante victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar este jueves 2-1 a República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo A.

El conjunto checo fue el primero en golpear cuando Ladislav Krejčí apareció al minuto 59 para conectar un remate de cabeza que venció al guardameta surcoreano y puso el 1-0 en el marcador.

Sin embargo, la reacción asiática no tardó en llegar. Hwang In Beom igualó las acciones al minuto 67 tras definir con calidad ante la salida del portero Matej Kovář, devolviendo la confianza a su equipo.

La remontada se completó al minuto 80, cuando Hyeon Gyu aprovechó un balón dentro del área chica para enviar la pelota al fondo de la red y establecer el definitivo 2-1.

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República Checa llegó a celebrar un segundo gol en el minuto 77, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada tras la decisión del cuerpo arbitral.

Con este resultado, Corea del Sur suma sus primeros tres puntos del torneo y se coloca junto a México en la parte alta del Grupo A, mientras que República Checa inicia su participación sin unidades y deberá buscar la recuperación en su próximo compromiso.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más