El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, anunció este miércoles la construcción de cinco techados deportivos en igual número de municipios de la provincia de Azua, obras que representarán una inversión superior a los RD$156 millones.

El anuncio fue realizado durante un acto celebrado en el Palacio de la Gobernación Provincial, donde el funcionario explicó que la iniciativa forma parte del programa que desarrolla el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), con el respaldo del presidente Luis Abinader, para dotar de este tipo de instalaciones a los 26 municipios del país que aún no cuentan con ellas.

“Los municipios que hoy están siendo beneficiados forman parte de un esfuerzo para cerrar una brecha social de muchos años”, expresó Cruz, al destacar que recientemente también fueron entregadas la cancha de fútbol sala y otras mejoras en el Centro Deportivo de Sabana Yegua.

Los nuevos techados serán construidos en los municipios de Las Yayas, Padre Las Casas, Guayabal, Tábara Arriba y Pueblo Viejo, con inversiones individuales que oscilan entre los RD$30 y RD$32 millones.

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Durante la actividad, la gobernadora María Minerva Navarro, la senadora Lía Díaz y el alcalde Rafael Hidalgo Fernández agradecieron la ejecución de las obras, al considerar que fortalecerán el desarrollo deportivo y social de la provincia.

Con estos proyectos, el Ministerio de Deportes continúa ampliando la infraestructura deportiva en Azua, donde durante la actual gestión también se han impulsado iniciativas como la construcción de la cancha de fútbol sala, el techado de Sabana Yegua, el Centro Deportivo Comunitario de Tábara Abajo y la rehabilitación de varios multiusos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más