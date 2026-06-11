La llama de los valores Wiche García Saleta iluminó este miércoles la provincia Hermanas Mirabal durante una emotiva jornada que reunió a atletas, estudiantes, autoridades y ciudadanos en torno al recorrido de la Antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La actividad tuvo un significado especial en Salcedo, tierra de las heroínas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, cuyos ideales de libertad y compromiso con el país fueron evocados durante el paso del símbolo que anuncia la celebración de la justa regional.

Cientos de jóvenes pertenecientes a disciplinas como voleibol, natación, esgrima, baloncesto, fútbol, ajedrez, tenis, taekwondo, judo, atletismo, boxeo, balonmano, ciclismo y patinaje participaron en un relevo de aproximadamente tres kilómetros, llevando la antorcha como representación de los valores deportivos y patrióticos que promueve el evento.

Un homenaje a la nueva generación

El recorrido también sirvió para conectar a figuras históricas del deporte local con las nuevas generaciones de atletas.

Durante la actividad, antiguos representantes de la provincia, entre ellos Evelio González López, Ramón Elías Correa, Rolando Rivas, Margarita Paulino, Rafael Leonardo Correa y Ángel Salvador Liriano, intercambiaron la antorcha con los jóvenes participantes, simbolizando el relevo entre quienes han construido la historia deportiva de la región y quienes aspiran a escribir sus propios capítulos.

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El alcalde de Salcedo, Juan Ramón Hernández, destacó la importancia de fomentar los valores en la juventud a través del deporte y aseguró que la formación recibida por estos atletas perdurará a lo largo de sus vidas.

Villa Tapia y Cayetano Germosén también reciben la llama

La ruta de la antorcha continuó por el municipio de Villa Tapia, donde la alcaldesa Raquel Rosario encabezó el acto de recepción junto a la senadora María Mercedes Ortiz y la gobernadora provincial Lissett Nicasio, acompañadas por decenas de atletas juveniles.

Durante la ceremonia, Rosario destacó que la llama representa la unión entre los pueblos y el espíritu de respeto que caracteriza al deporte.

Posteriormente, la antorcha llegó a Cayetano Germosén, donde el alcalde Julio Abreu recibió el símbolo de manos de la mascota oficial Colí y resaltó que la visita representa un reconocimiento al crecimiento deportivo y social del municipio, además de un estímulo para las futuras generaciones de atletas.

Con su paso por la provincia Hermanas Mirabal, la Antorcha de Santo Domingo 2026 continúa fortaleciendo el vínculo entre el deporte, la historia y la identidad de las comunidades dominicanas, mientras avanza su recorrido por todo el país rumbo a la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más