Nueva York borró una desventaja de 29 puntos para derrotar 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4 de las Finales de la NBA 2026, tomar ventaja de 3-1 en la serie y firmar la mayor remontada registrada en la historia de unas Finales.

Los New York Knicks escribieron una página inolvidable este miércoles al imponerse 107-106 a los San Antonio Spurs en un electrizante cuarto partido disputado en el Madison Square Garden, el cual fue dominado por completo por el conjunto de los Spurs y Wembanyama durante la primera mitad del partido.

Cuando todo parecía indicar que la serie regresaría a Texas con un empate 2-2, el conjunto neoyorquino reaccionó de manera imponente en la segunda mitad para completar una remontada histórica y colocarse a solo una victoria de conquistar el título de la NBA.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

San Antonio dominó por completo la primera mitad

Los Spurs ofrecieron una exhibición ofensiva durante los primeros dos cuartos, liderados por Victor Wembanyama, Devin Vassell y De’Aaron Fox.

La franquicia texana castigó una y otra vez desde la línea de tres puntos y aprovechó las pérdidas de balón de Nueva York para construir una ventaja que llegó a ser de 29 unidades.

Al descanso, el marcador reflejaba un contundente 76-49 favorable a San Antonio, mientras que Wembanyama imponía condiciones en ambos lados de la cancha con una actuación dominante.

Anunoby y Brunson lideraron una reacción para la historia

La historia cambió por completo tras el descanso.

OG Anunoby abrió la segunda mitad con un triple que despertó al Madison Square Garden y marcó el inicio de una remontada que parecía imposible. Jalen Brunson asumió el liderazgo ofensivo, Karl-Anthony Towns comenzó a imponerse en la pintura y Josh Hart aportó intensidad en defensa y rebotes.

Con el paso de los minutos, la diferencia fue desapareciendo hasta convertir el último cuarto en un auténtico duelo de posesión por posesión.

Un cierre dramático para sellar el 3-1

En los instantes finales, Brunson anotó una bandeja flotada que dio a los Knicks su primera ventaja del partido. Stephon Castle respondió desde la línea de tiros libres para mantener con vida a los Spurs, pero OG Anunoby apareció nuevamente en el momento decisivo.

El alero aprovechó un rebote ofensivo cerca del aro para convertir la canasta que terminó siendo definitiva y asegurar el triunfo 107-106, desatando la euforia de los aficionados locales.

La victoria coloca a Nueva York con ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA 2026 y, además, queda registrada como la mayor remontada en la historia de las Finales, un logro que ya forma parte de los momentos más memorables del baloncesto.

Ahora, la serie se trasladará nuevamente a San Antonio, donde los Knicks tendrán la primera oportunidad de cerrar la eliminatoria y conquistar un campeonato que se les ha escapado durante más de cinco décadas, mientras que los Spurs buscarán extender las Finales y mantener vivas sus aspiraciones al título.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más