Todo lo que debes saber sobre la ceremonia inaugural del Mundial 2026: horario, artistas y dónde verla

La espera terminó. Este jueves 11 de junio el mundo volverá a paralizarse con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que abrirá oficialmente con una espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario que volverá a hacer historia.

El recinto mexicano se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres ceremonias inaugurales de una Copa del Mundo, luego de haber sido sede de las ediciones de 1970 y 1986.

El Estadio Azteca es donde se llevara a cabo la ceremonia inaugural del Mundial 2026, la tercera vez que el recinto es sede de una apertura mundialista, tras 1970 y 1986

Además, el torneo marcará otro hito al ser el primero con la participación de 48 selecciones nacionales y el primero organizado de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Una inauguración con formato inédito

Como parte de esta histórica edición, la FIFA preparó una “trilogía de ceremonias inaugurales”, una en cada uno de los países anfitriones. Sin embargo, será México el encargado de abrir oficialmente el torneo antes del partido entre la selección local y Sudáfrica.

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Las celebraciones en Canadá y Estados Unidos se llevarán a cabo posteriormente, manteniendo el espíritu compartido de una Copa del Mundo organizada por tres naciones.

¿A qué hora será la ceremonia?

El espectáculo comenzará a las 11:30 de la mañana, hora del centro de México, equivalente a la 1:30 de la tarde en República Dominicana, noventa minutos antes del inicio del partido inaugural.

El cronograma previsto es el siguiente:

9:00 a.m. (México): apertura de las puertas del Estadio Azteca.

11:30 a.m.: inicio de la ceremonia inaugural.

12:05 p.m.: finalización del espectáculo artístico.

12:10 p.m.: salida de las selecciones para el calentamiento.

1:00 p.m.: comienzo del encuentro entre México y Sudáfrica.

Shakira encabeza un cartel lleno de estrellas

La FIFA preparó un espectáculo inspirado en el tradicional papel picado mexicano, una de las expresiones culturales más representativas del país anfitrión.

La gran figura del evento será la cantante colombiana Shakira, quien interpretará junto al nigeriano Burna Boy la canción oficial del Mundial 2026, "Dai Dai", en su primera presentación en vivo.

Para Shakira será su cuarta participación musical vinculada a una Copa del Mundo, luego de formar parte de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 con el exitoso “Waka Waka” y Brasil 2014 con “La La La”.

En los distintos aspectos del entretenimiento previo al partido inaugural, la cronología del mundial también contará con las presentaciones de Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, conformando un cartel que combina música tradicional, pop, cumbia, urbano y afrobeat.

Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional de México antes del partido, mientras que Tyla hará lo propio con el himno de Sudáfrica.

La actriz mexicana Salma Hayek, embajadora del Mundial 2026, también participará en la ceremonia para dar la bienvenida a los aficionados.

Presentación oficial del álbum del Mundial

La ceremonia también servirá como escenario para la presentación oficial del Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los productos más esperados por millones de coleccionistas alrededor del planeta.

Homenaje a Maradona y Pelé

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el homenaje preparado por la FIFA para recordar a Diego Armando Maradona y Pelé, dos de las máximas leyendas del fútbol mundial.

Ambos quedaron ligados para siempre al Estadio Azteca gracias a sus actuaciones inolvidables: Pelé levantó allí el título con Brasil en 1970, mientras que Maradona condujo a Argentina al campeonato en 1986 con actuaciones que quedaron grabadas en la historia del deporte.

¿Dónde ver la ceremonia?

Los aficionados podrán seguir la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica a través de diversas plataformas de televisión y streaming.

En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN y ViX. En otros países de América Latina y Europa también podrá verse mediante las cadenas con derechos oficiales de la Copa Mundial.

Con música, cultura, homenajes y un despliegue tecnológico de primer nivel, la ceremonia inaugural dará el puntapié inicial a un Mundial que promete romper récords y escribir una nueva página en la historia del fútbol.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más