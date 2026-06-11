MLB: resultados y posiciones. Tatis deja en el terreno a los Rojos y los Yankees completan la barrida sobre Cleveland

Fernando Tatis Jr. volvió a ser el héroe de los Padres de San Diego al conectar un dramático jonrón en la novena entrada para vencer 5-4 a los Rojos de Cincinnati, mientras que los Yankees de Nueva York extendieron su buen momento al derrotar 8-4 a los Guardianes de Cleveland. La jornada también dejó victorias para los Rays, Nacionales y otros equipos en las Grandes Ligas.
San Diego encontró en Fernando Tatis Jr. la figura decisiva de la noche. El estelar dominicano conectó un cuadrangular para dejar en el terreno a Cincinnati en la parte baja del noveno episodio, sellando el triunfo 5-4 de los Padres y desatando la celebración en el Petco Park.
El batazo representó el segundo jonrón de Tatis en la temporada 2026 y culminó una remontada de San Diego, que había empatado el encuentro en la octava entrada antes del desenlace heroico del jardinero quisqueyano.
En Cleveland, los Yankees de Nueva York completaron la barrida sobre los Guardianes con una victoria 8-4, respaldados por una ofensiva oportuna que les permitió mantenerse en la pelea dentro de la Liga Americana.
Otros resultados de la jornada
Padres 5, Rojos 4
Yankees 8, Guardianes 4
Rays 4, Medias Rojas 3
Nacionales 6, Gigantes 3
Marineros 6, Orioles 5 (10 entradas)
Dodgers 12, Piratas 3
Tigres 10, Mellizos 4
Marlins 10, Diamondbacks 6
Azulejos 3, Filis 2
Cardenales 7, Mets 0
Medias Blancas 6, Bravos 5 (10 entradas)
Reales 5, Rangers 3
Rockies 7, Cachorros 3
Angelinos 10, Astros 1
Atléticos 7, Cerveceros 5
Tabla de posiciones
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