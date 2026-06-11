MLB: resultados y posiciones. Tatis deja en el terreno a los Rojos y los Yankees completan la barrida sobre Cleveland

Fernando Tatis Jr. volvió a ser el héroe de los Padres de San Diego al conectar un dramático jonrón en la novena entrada para vencer 5-4 a los Rojos de Cincinnati, mientras que los Yankees de Nueva York extendieron su buen momento al derrotar 8-4 a los Guardianes de Cleveland. La jornada también dejó victorias para los Rays, Nacionales y otros equipos en las Grandes Ligas.

San Diego encontró en Fernando Tatis Jr. la figura decisiva de la noche. El estelar dominicano conectó un cuadrangular para dejar en el terreno a Cincinnati en la parte baja del noveno episodio, sellando el triunfo 5-4 de los Padres y desatando la celebración en el Petco Park.

SACRAMENTO, CALIFORNIA – 7 DE ABRIL: Fernando Tatis Jr. #23 de los Padres de San Diego conecta un jonrón solitario durante la séptima entrada contra los Atléticos en el Sutter Health Park el 7 de abril de 2025 en Sacramento, California. Sergio Estrada/Getty Images/AFP (Foto de Sergio Estrada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

El batazo representó el segundo jonrón de Tatis en la temporada 2026 y culminó una remontada de San Diego, que había empatado el encuentro en la octava entrada antes del desenlace heroico del jardinero quisqueyano.

En Cleveland, los Yankees de Nueva York completaron la barrida sobre los Guardianes con una victoria 8-4, respaldados por una ofensiva oportuna que les permitió mantenerse en la pelea dentro de la Liga Americana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York al bate en la octava entrada contra los Orioles de Baltimore en el Yankee Stadium. Evan Bernstein/Getty Images/AFP (Foto de Evan Bernstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Otros resultados de la jornada

Padres 5, Rojos 4

Yankees 8, Guardianes 4

Rays 4, Medias Rojas 3

Nacionales 6, Gigantes 3

Marineros 6, Orioles 5 (10 entradas)

Dodgers 12, Piratas 3

Tigres 10, Mellizos 4

Marlins 10, Diamondbacks 6

Azulejos 3, Filis 2

Cardenales 7, Mets 0

Medias Blancas 6, Bravos 5 (10 entradas)

Reales 5, Rangers 3

Rockies 7, Cachorros 3

Angelinos 10, Astros 1

Atléticos 7, Cerveceros 5

Tabla de posiciones

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más