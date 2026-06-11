Las cuentas bancarias del Comité Olímpico Dominicano (COD) fueron objeto de un nuevo embargo judicial, el segundo en los últimos tres años, como parte de una acción ejecutada por el abogado Ronald Santana, representante legal de las federaciones deportivas de Pentatlón Moderno, Surf, Tiro y Esgrima.

La medida también alcanza a varios dirigentes que integran la dirección ejecutiva del organismo, entre ellos el presidente del COD, Garibaldy Bautista; el secretario general, Luis Chanlatte, y José Mera, presidente de la Federación Dominicana de Tiro al Plato.

De acuerdo con la información divulgada, el Ministerio de Deportes fue notificado en tres ocasiones sobre la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, quedando formalmente informado sobre la obligación de cumplir con lo dispuesto por el máximo tribunal del país.

COD aún no fija una posición oficial

Hasta el momento, las autoridades del Comité Olímpico Dominicano no han ofrecido declaraciones públicas sobre el alcance del embargo ni sobre las medidas que adoptarán para enfrentar sus consecuencias.

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La situación genera preocupación por el posible impacto que podría tener sobre las operaciones financieras del organismo, incluyendo el cumplimiento de compromisos administrativos, la preparación de atletas de alto rendimiento, el Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento (PARNI) y las asignaciones destinadas a las federaciones deportivas nacionales.

El embargo se produce en medio del conflicto que desde hace varios años mantienen las autoridades del COD con varias federaciones suspendidas, una disputa que ha derivado en distintos procesos judiciales.

Además, existe inquietud sobre las repercusiones que la medida pudiera tener en la planificación deportiva con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para los que República Dominicana se encuentra en plena fase de organización y preparación competitiva.

Un antecedente ocurrido en 2023

No es la primera vez que el Comité Olímpico Dominicano enfrenta una situación de este tipo. En 2023, la Federación Dominicana de Tiro de Precisión promovió un embargo contra las cuentas del organismo, provocando incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para financiar la participación de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

El nuevo proceso judicial reaviva las preocupaciones sobre la estabilidad financiera del máximo organismo olímpico del país y el impacto que este tipo de medidas podría tener en la gestión del deporte federado dominicano.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más