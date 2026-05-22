Del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, Santo Domingo será la capital del deporte regional. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán a 6 mil 200 atletas de 40 países en 53 disciplinas.

Será la edición más grande en la historia del certamen y la tercera vez que República Dominicana sea la sede. Esta guía responde las preguntas básicas para que el lector sepa qué va a pasar, dónde, cuándo y a quién seguir.

¿Qué son los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Son el evento multideportivo regional más antiguo del mundo avalado por el Comité Olímpico Internacional (COI). Nacieron en 1924, cuando México, Cuba y Guatemala firmaron el acta de creación en París, y su primera edición se celebró en Ciudad de México en 1926. Desde entonces se realizan cada cuatro años entre los países y territorios de Centroamérica y el Caribe. El organismo que los rige es Centro Caribe Sports, con sede en Santo Domingo.

La edición de 2026 coincide con el centenario de aquella primera competencia.

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¿Cuándo son y cuánto duran?

Inicio: 24 de julio de 2026 (ceremonia inaugural)

24 de julio de 2026 (ceremonia inaugural) Cierre: 8 de agosto de 2026 (ceremonia de clausura)

8 de agosto de 2026 (ceremonia de clausura) Duración: 16 días de competencia

¿Dónde se compite?

La sede principal es el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, que fue sometido a una remodelación integral para el evento. Otras instalaciones confirmadas:

Malecón Deportivo. 1,7 kilómetros sobre el frente marítimo sur de la capital, con canchas certificadas internacionalmente, skate park y áreas de competencia al aire libre. Inversión: RD$333 millones.

1,7 kilómetros sobre el frente marítimo sur de la capital, con canchas certificadas internacionalmente, skate park y áreas de competencia al aire libre. Inversión: RD$333 millones. Pabellón de Taekwondo. Instalación nueva, ya entregada.

Instalación nueva, ya entregada. Estadio Olímpico Félix Sánchez. A tletismo (pista sintética en proceso de instalación hasta semanas antes del inicio).

Las competencias se distribuyen en varios recintos de la capital. El programa oficial de sedes por disciplina estará disponible en el sitio del comité organizador.

¿En qué deportes se compite?

El programa incluye 53 disciplinas. Estas son las principales:

Deportes de conjunto

Béisbol y sóftbol

Baloncesto (masculino y femenino)

Voleibol (sala y playa)

Fútbol

Deportes individuales tradicionales

Atletismo (pista, campo y ruta)

Natación (piscina y aguas abiertas)

Boxeo

Ciclismo (ruta y pista)

Taekwondo, judo y karate

Novedades en esta edición

Esports. P rimera vez en el certamen; responde a una tendencia que ya tiene presencia en los Juegos Asiáticos.

rimera vez en el certamen; responde a una tendencia que ya tiene presencia en los Juegos Asiáticos. Skateboarding. Di sciplina olímpica desde Tokio 2020.

sciplina olímpica desde Tokio 2020. Críquet. De porte con arraigo histórico en el Caribe anglófono que busca su regreso al programa olímpico en Los Ángeles 2028.

¿Cuántos atletas dominicanos participan?

Se espera una delegación de aproximadamente 850 atletas dominicanos, lo que la convertiría en una de las más numerosas de la historia del país en este certamen.

Para su preparación, el Ministerio de Deportes transfirió al Comité Olímpico Dominicano (COD) un total de RD$893 millones en cinco partidas. La última entrega —RD$150 millones— fue realizada este miércoles 20 de mayo de 2026 por el ministro Kelvin Cruz al presidente del COD, Garibaldy Bautista.

Desde enero de 2025, el Ministerio también duplicó el salario de los atletas de las selecciones nacionales para reducir distracciones económicas durante la preparación.

¿A los atletas dominicanos de qué deportes hay que seguir?

Béisbol

El béisbol es la disciplina con mayor expectativa popular. República Dominicana compite en casa con una selección que históricamente ha sido competitiva en el certamen, aunque Cuba y Venezuela siguen siendo los rivales más difíciles en la región.

Boxeo

El boxeo dominicano tiene una tradición sólida en los juegos regionales. Es una de las disciplinas donde el país ha obtenido medallas con mayor regularidad.

Taekwondo

Con el nuevo pabellón como sede y atletas con experiencia internacional, el taekwondo es otra disciplina donde la delegación dominicana tiene opciones reales de medalla.

Atletismo y natación

Ambas disciplinas han crecido en el país en los últimos años. El atletismo, en particular, tiene figuras jóvenes que han competido en eventos clasificatorios internacionales en el ciclo previo a los juegos.

¿Quiénes son los rivales más fuertes?

Tres países dominan el medallero histórico del certamen:

País Oros históricos Posición Cuba 1 919 1.º México 1 523 2.º Colombia En disputa 3.º-4.º Venezuela . En disputa 3.º-4.º

Cuba llega con más de 228 atletas clasificados en 19 disciplinas, a pesar de la crisis económica que limita su capacidad de preparación.

México, país fundador del certamen, es el rival más regular. Colombia y Venezuela han consolidado fortalezas en boxeo, natación, atletismo y deportes de combate.

¿Cómo seguir los juegos?

La transmisión oficial de los juegos aún no ha sido confirmada en su totalidad para el mercado dominicano. Se espera cobertura en señal abierta y plataformas digitales.

El sitio oficial del evento y las redes de Centro Caribe Sports serán los canales de información en tiempo real sobre resultados y programación.

¿Es la primera vez que República Dominicana organiza los juegos?

No. Es la tercera vez. Las ediciones anteriores fueron:

1974. Santo Domingo

Santo Domingo 1986. Santo Domingo

Santo Domingo 2026. Santo Domingo

Es el único país fuera de México, Cuba, Colombia y Venezuela que ha organizado el certamen en tres ocasiones.

¿Qué es la Ruta de la Llama de los Valores?

Es el recorrido de la antorcha oficial por las 31 provincias del país y el Distrito Nacional antes de la ceremonia inaugural. El recorrido inició el 7 de mayo de 2026, cuando el presidente Luis Abinader recibió la antorcha en el Palacio Nacional. Recientemente llegó al Congreso Nacional.

¿Por qué esta edición es considerada histórica?

Tres razones concretas, más allá del discurso oficial:

1. El centenario. Los XXV Juegos se celebran exactamente cien años después de la primera edición, en 1926. Que esa edición centenaria ocurra en Santo Domingo no es casualidad: Centro Caribe Sports tiene su sede aquí y la candidatura dominicana fue construida sobre ese vínculo institucional.

2. La escala. Con 6 mil 200 atletas, 40 países y 53 disciplinas, esta es la edición más grande en la historia del certamen. El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro,

prometió en mayo de 2026 que serían "los juegos más grandes en la historia de la región". Los números lo respaldan.

3. La inversión. Por primera vez en décadas, el deporte dominicano recibe una inversión pública de esta magnitud con una fecha límite inamovible. Eso ha forzado decisiones que en condiciones normales habrían tardado años: remodelación de instalaciones, transferencia de casi RD$900 millones al COD y visibilización del deporte en el interior del país.

Lo que determinará si estos juegos son realmente históricos no es lo que ocurra durante los 16 días de competencia, sino lo que quede después: infraestructura en uso, atletas formados y programas sostenidos. Eso lo dirá el tiempo.

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Aldo Rodríguez Villouta Radicado en República Dominicana desde 2017, donde trabaja en Acento (www.acento.com.do) y dirige la oficina dominicana de GlobeArt de Chile, su país natal. Previamente, corresponsal de Inter Press Service (IPS), Agencia EFE, Latin American New Service (Lans, EEUU), Associated Press (AP) y BBC en Ecuador, Brasil, Italia y Venezuela. Paralelamente, corresponsal en Venezuela y Ecuador de Monitor de Radio Red de México y colaborador de la Agencia France Press (AFP) y en varios medios de prensa nacionales de esos y otros países, entre ellos Ecuadoradio y Diario Meridiano, de Ecuador, y Gazeta Mercantil, versión Mercosul en Río de Janeiro. Ver más