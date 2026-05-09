La Ruta de la Llama de Los Valores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llegó este sábado al malecón de Barahona, en un acto encabezado por autoridades provinciales, municipales, educativas y deportivas.

La actividad reunió al alcalde de Barahona, Mictor Fernández; la diputada Sara Féliz; la gobernadora provincial Oneida Féliz; y el director regional de Deportes, Rafael Garó.

También participaron el director del Distrito Educativo 01-03, Nelson Espinosa; el director general de la UASD Recinto Barahona, Manuel de la Cruz Fernández; y el director provincial de Deportes, Cristian Jairo Núñez.

Al recibimiento de la antorcha se sumaron además autoridades policiales y militares, así como representantes de distintas instituciones de la provincia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Ruta de la Llama de Los Valores forma parte de las actividades previas a la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, evento deportivo regional que reunirá a atletas de distintos países.

Abinader recibió la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El pasado miércoles 6 de mayo, a las 5:00 de la tarde, en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader recibió la llama de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, marcando el inicio oficial de su recorrido por todo el territorio nacional.

Con ese gesto, arrancó formalmente la "Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores".

La primera jornada en territorio nacional comenzó el viernes 8 de mayo en Pedernales, la provincia más al suroeste del país, desde donde la llama inició su travesía por la región sur. A partir de ahí, recorrerá las 31 provincias y el Distrito Nacional en un trayecto que conectará comunidades, generaciones y territorios bajo un mismo símbolo.

El destino es la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautada para el 24 de julio de 2026, con la clausura prevista para el 8 de agosto.

Cuatro valores, una sola llama

La infografía oficial del Comité Organizador identifica cuatro valores que la antorcha lleva consigo a lo largo de su recorrido:

Honestidad: Respeto : actuar con integridad dentro y fuera del deporte.

: actuar con integridad dentro y fuera del deporte. Disciplina: Excelencia : la constancia y el orden como camino hacia el logro.

: la constancia y el orden como camino hacia el logro. Solidaridad: Amistad : el deporte como espacio de unión, colaboración y apoyo mutuo.

: el deporte como espacio de unión, colaboración y apoyo mutuo. Perseverancia: Superación : la capacidad de seguir adelante y superar cada desafío.

Estos principios no son decorativos: cada tramo del recorrido está diseñado como una plataforma de promoción ciudadana y formación en valores, buscando que los Juegos lleguen a la gente antes de que la gente llegue a los Juegos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más