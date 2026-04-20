El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de varias obras en las provincias de Barahona y Bahoruco, con una inversión de RD$ 112,388,367.

Las obras, que tendrán un impacto directo en las comunidades y el desarrollo turístico de esas provincias del sur, son la intervención y mejoramiento del entorno del balneario Las Marías en el municipio de Neiba, provincia Bahoruco y los trabajos de construcción de los bulevares turísticos en los municipios de El Peñón y Fundación de la provincia Barahona.

"Estas son obras que tienen un impacto directo en las comunidades y en el desarrollo del turismo en esta zona del Sur", dijo el ministro Collado.

El funcionario destacó la inversión que ha hecho el Ministerio de Turismo en todo el Sur, lo que garantiza el despegue definitivo del turismo en esa región.

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La renovación del popular balneario Las Marías, con una inversión de RD$ 71,888,346, abarca un área total de intervención de 4,300 metros cuadrados, que incluyen pavimentación y muros estructurales, así como, construcción de pérgolas y un módulo de ventas destinado a servicios complementarios.

Contempla, además, la intervención vial, la instalación de redes eléctricas de media y baja tensión con iluminación exterior y la ejecución del sistema hidrosanitario para agua potable, drenaje sanitario y pluvial.

El proyecto en Las Marías incorpora equipamiento y mobiliario urbano, señalética informativa y normativa, y la construcción de una garita de seguridad para control y vigilancia, así como trabajos de paisajismo para la integración ambiental del entorno.

Boulevares turísticos El Peñón y Fundación

Los bulevares a construir en El Peñón y Fundación consisten en el acondicionamiento de las entradas a dichos municipios para convertirlos en áreas de paseo, descanso y parador fotográfico.

En el municipio de El Peñón, uno de los 11 municipios que componen la provincia Barahona, el ministro Collado dejó iniciado los trabajos del bulevar, como parte de la visión urbanística del Mitur de embellecer y transformar los pueblos y litorales con potencial turístico. Dicho proyecto tendrá un costo de RD$ 18.000,000.

A este poblado, también, se le conoce como La Mesopotamia del Sur, debido a que está ubicada entre dos aguas: la laguna El Rincón de Cabral y el río Yaque del Sur.

La intervención se llevará a cabo en un área total de 890 metros cuadrados, de los cuales 450,70 son de aceras, 180 metros cuadrados de explanada y 37.20 metros cuadrados corresponden a jardineras.

Esa obra incluye, además, aceras peatonales, jardines, parador para autobús con mural artístico y letrero en hormigón armado, trabajos de pavimentación, iluminación, paisajismo, mobiliario urbano con bancos de hormigón, zafacones y bolardos protectores, así como señalización vial.

Bulevar Fundación

Su construcción se realizará en un área total de intervención de 1,170 metros cuadrados, de los cuales 616 son de aceras, 174 de explanada y 108 corresponden a jardineras.

Esa obra, que tendrá una inversión de RD$ 22. 500,00, incluye aceras peatonales, bordillos, contenes, jardines, letrero en hormigón armado, trabajos de pavimentación, iluminación y paisajismo.

Contará, además, con mobiliario urbano con bancos de hormigón, zafacones y bolardos protectores, así como señalización vial.

Otros trabajos incluidos son la construcción de cuneta y alcantarillas, resane y pintura de cabezales existentes de hormigón.

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