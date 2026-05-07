La llama que une una región: Abinader recibe la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este miércoles 6 de mayo, a las 5:00 de la tarde, el Palacio Nacional fue el escenario de uno de los actos más cargados de simbolismo en la historia deportiva reciente de la República Dominicana: el presidente Luis Abinader recibió la llama de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, marcando el inicio oficial de su recorrido por todo el territorio nacional.

Con ese gesto, arrancó formalmente la "Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores", un trayecto que atravesará las 31 provincias y el Distrito Nacional, convirtiendo cada rincón del país en escenario de una celebración que va mucho más allá del deporte.

Un fuego que nació entre pirámides

La historia de esta llama comenzó el 11 de abril de 2026, a más de 3,000 kilómetros de Santo Domingo. En la Zona Arqueológica de Teotihuacán, México, frente a la imponente Pirámide del Sol, se encendió el Fuego Nuevo de los Juegos en una ceremonia de unos 70 minutos que combinó rituales prehispánicos —danzas, sonidos de caracoles, tambores y el aroma del copal— con el protocolo deportivo internacional.

La llama fue tomada por el taekwondista y medallista olímpico dominicano Yulis Gabriel Mercedes —plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008— quien la recibió de manos de las autoridades mexicanas ante la presencia de representantes de los 37 comités olímpicos nacionales que integran Centro Caribe Sports.

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En el acto estuvieron presentes figuras clave: el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo. Al día siguiente, el 12 de abril, la llama viajó en vuelo privado a Santo Domingo, donde quedó bajo custodia de las autoridades dominicanas.

La elección de Teotihuacán no fue casual: hace exactamente un siglo, en 1926, México fue sede de la primera edición de estos Juegos, con la participación de Cuba, Guatemala y el propio país anfitrión. El fuego encendido este año es, en ese sentido, un fuego centenario.

La Ruta Wiche García Saleta: un homenaje en movimiento

El recorrido nacional lleva el nombre de Juan Ulises "Wiche" García Saleta, figura fundacional del olimpismo dominicano. Fue él quien, como presidente del Comité Olímpico Dominicano, gestionó y organizó los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 1974, el evento que transformó para siempre la infraestructura y la identidad deportiva del país.

En octubre de 2025, al cumplirse el centenario de su nacimiento, el Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes le rindieron homenaje en la Plaza Olímpica que lleva su nombre, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Dedicarle la ruta de la antorcha es, entonces, la continuación natural de ese reconocimiento: un legado que ahora viaja en llamas por toda la geografía dominicana.

Su frase —"El deporte es el mejor camino para formar mejores seres humanos y una mejor nación"— define el espíritu de toda la iniciativa.

Cuatro valores, una sola llama

La infografía oficial del Comité Organizador identifica cuatro valores que la antorcha lleva consigo a lo largo de su recorrido:

Honestidad → Respeto : actuar con integridad dentro y fuera del deporte.

: actuar con integridad dentro y fuera del deporte. Disciplina → Excelencia : la constancia y el orden como camino hacia el logro.

: la constancia y el orden como camino hacia el logro. Solidaridad → Amistad : el deporte como espacio de unión, colaboración y apoyo mutuo.

: el deporte como espacio de unión, colaboración y apoyo mutuo. Perseverancia → Superación : la capacidad de seguir adelante y superar cada desafío.

Estos principios no son decorativos: cada tramo del recorrido está diseñado como una plataforma de promoción ciudadana y formación en valores, buscando que los Juegos lleguen a la gente antes de que la gente llegue a los Juegos.

El recorrido: de Pedernales a Santo Domingo

La primera jornada en territorio nacional comenzará el viernes 8 de mayo en Pedernales, la provincia más al suroeste del país, desde donde la llama iniciará su travesía por la región sur. A partir de ahí, recorrerá las 31 provincias y el Distrito Nacional en un trayecto que conectará comunidades, generaciones y territorios bajo un mismo símbolo.

El destino final es la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautada para el 24 de julio de 2026, con la clausura prevista para el 8 de agosto.

Más que una antorcha

El Comité Organizador define la Ruta Wiche García Saleta como "un legado en movimiento, una celebración que une a Centroamérica y el Caribe". En ese sentido, la llama no solo anuncia unos juegos: proyecta los valores que, según sus organizadores, construyen sociedades más justas, solidarias y comprometidas.

"Un legado que nos guía, una llama que nos une, una región que nos inspira", reza el lema oficial. Hoy, con la antorcha en manos del presidente Abinader, ese lema dejó de ser una promesa para convertirse en recorrido.

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