Colí, el pequeño barrancolí que se convirtió en la mascota de Santo Domingo 2026

Cuando el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 presentó oficialmente su mascota en octubre de 2025, no eligió un personaje de fantasía ni un símbolo genérico.

Eligió al barrancolí, una avecilla rechoncha, vibrante y endémica de La Española, para ponerle rostro y alma a la mayor cita deportiva de la región. Así nació Colí: pequeño en tamaño, inmenso en significado.

Un nombre con raíces en la tierra dominicana

El nombre «Colí» es una contracción afectuosa de «barrancolí», el ave de nombre científico Todus subulatus que habita de forma exclusiva en la isla de La Española.

Se trata de una especie endémica, lo que significa que no existe en ningún otro lugar del planeta. Esa singularidad no es un detalle menor: es, precisamente, el corazón del mensaje que los organizadores de la justa deportiva regional quisieron transmitir al mundo.

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El barrancolí mide apenas entre 11 y 12 centímetros, pero su presencia es imposible de ignorar.

Colí /Fuente externa

Su plumaje combina el verde brillante en el dorso, el rojo intenso en el pecho y el blanco en el vientre, una paleta que parece diseñada por la naturaleza para llamar la atención.

Esa misma energía visual fue trasladada al diseño de la mascota, que amplifica los colores del ave y los carga de simbolismo deportivo y cultural.

El diseño: colores que hablan de un país

Cada tono del plumaje de Colí fue elegido con intención. Según el Comité Organizador, los colores del personaje reflejan los valores centrales de los Juegos: el verde evoca la naturaleza exuberante del Caribe y la esperanza; el rojo, la pasión y el espíritu competitivo; el blanco, la paz y la unidad entre los pueblos de la región.

La mayoría de los colores remite inevitablemente a la bandera dominicana.

El diseño final de Colí lo presenta con una actitud dinámica y alegre, coherente con el carácter festivo que la República Dominicana quiere imprimirle a estos juegos. No es un ave seria ni solemne: es un personaje que invita a celebrar, a moverse, a competir con alegría.

Esa decisión estética también es un mensaje: Santo Domingo 2026 no será solo una competencia, sino una fiesta del deporte centroamericano y caribeño.

Más que una mascota: un embajador con misión

Desde su presentación oficial, Colí no se quedó en los afiches ni en las redes sociales. El Comité Organizador lo convirtió en un embajador activo con agenda propia.

En abril de 2026 arrancó el programa «Colí en tu Escuela», una iniciativa que llevó la mascota a centros educativos de todo el país para acercar los Juegos a las nuevas generaciones y promover los valores del deporte entre niños y jóvenes.

En mayo de 2026, Colí también estuvo presente en el recorrido de la Llama de los Valores por distintas provincias del país, portando simbólicamente la antorcha que encendió el presidente Luis Abinader en el acto oficial de recibimiento.

La imagen del pequeño barrancolí animado junto a la llama olímpica regional se convirtió en uno de los íconos visuales de la cuenta regresiva.

El espejo de una nación

La elección del barrancolí como mascota no fue casual ni caprichosa. En un país que regresa como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera vez en su historia —tras haberlos albergado en 1974 y en 1986—, la decisión de poner en el centro a una especie que solo existe en La Española es un acto de afirmación identitaria. Colí le dice al mundo: esto es lo nuestro, esto es lo que somos, y lo mostramos con orgullo.

A menos de dos meses de la ceremonia inaugural, prevista para julio de 2026 en Santo Domingo, el pequeño barrancolí ya recorrió escuelas, provincias y titulares.

Se metió en la vida cotidiana de los dominicanos con la misma naturalidad con que el ave real se posa en los árboles de La Española: sin pedir permiso, con colores que no admiten indiferencia.

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