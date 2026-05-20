La serie ya está encendida. El Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA y mejor récord de la temporada, recibe en el Paycom Center al San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste.

Los San Antonio Spurs sorprendieron en el Juego 1 y se llevaron la victoria 122-115 ante el Oklahoma City Thunder. Ahora el equipo de Victor Wembanyama buscará poner el 2-0, mientras que el Thunder intentará empatar la serie en casa.

Horarios y dónde ver el Juego 2 de las finales del oeste de la NBA

Fecha : Miércoles 20 de mayo de 2026

: Miércoles 20 de mayo de 2026 Hora : 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana

: 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana Lugar: Paycom Center, Oklahoma City

TV : NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

: NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming). Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

Claves del enfrentamiento de las finales del Oeste de la NBA

Este es uno de los duelos más atractivos de los últimos años:

– El Thunder tendrá que responder en casa tras la derrota en el primer partido.

– Por su parte, los Spurs de Victor Wembanyama llegan con mucha confianza y querrán aprovechar el momentum para tomar ventaja de 2-0.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Shai Gilgeous-Alexander vs Victor Wembanyama sigue siendo la gran atracción de esta final del Oeste.

¿Cómo llegan ambos equipos a las finales del Oeste en la NBA?

San Antonio Spurs (1-0): Llegan con la moral alta tras ganar el primer juego en Oklahoma City. Victor Wembanyama fue clave en el Juego 1.

Oklahoma City Thunder (0-1): Necesitan recuperar la localía y ajustar detalles defensivos tras la derrota.

Horario para República Dominicana y cómo verlo

El partido inicia a las 8:30 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de NBC o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.

Finales del Oeste de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie

Juego 1: Spurs 122 vs. Thunder 115 | Lunes 18 de mayo, 8:30

Juego 2: Spurs vs. Thunder | Miércoles 20 de mayo, 8:30

Juego 3: Thunder vs. Spurs | Viernes 22 de mayo, 8:30

Juego 4: Thunder vs. Spurs | Domingo 24 de mayo, 8:00

Juego 5*: Spurs vs. Thunder | Martes 26 de mayo, 8:30

Juego 6*: Thunder vs. Spurs | Jueves 28 de mayo, 8:30

Juego 7*: Spurs vs. Thunder | Sábado 30 de mayo, 8:00

* de ser necesario

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más