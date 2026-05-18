Esta noche se pone bueno el baloncesto. El Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA y mejor récord de la temporada, recibe en el Paycom Center al San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste.

Horarios y dónde ver el Juego 1 de las finales del oeste de la NBA

Fecha : Lunes 18 de mayo de 2026

: Lunes 18 de mayo de 2026 Hora : 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana

: 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana Lugar: Paycom Center, Oklahoma City

TV : NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

: NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming). Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

Claves del enfrentamiento de las finales del Oeste de la NBA

Este es uno de los duelos más atractivos de los últimos años:

– El Thunder llega invicto en playoffs (8-0) y cuenta con la mejor defensa de la liga.

– Los Spurs tienen a un Victor Wembanyama imparable y llegan con mucha confianza tras eliminar a buenos equipos.

Shai Gilgeous-Alexander (MVP) vs Victor Wembanyama (Defensor del Año) será la gran atracción de la serie.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Cómo llegan ambos equipos a las finales del Oeste en la NBA?

Oklahoma City Thunder (1° del Oeste): Barrió a Lakers y Suns. Tienen profundidad, defensa élite y el mejor récord de la liga.

San Antonio Spurs (2° del Oeste): Primera Finales del Oeste desde 2017. Tienen récord positivo contra OKC en la temporada regular.

Horario para República Dominicana y cómo verlo

El partido inicia a las 8:30 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de NBC o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.

Finales del Oeste de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie

Juego 1: Spurs vs. Thunder | Lunes 18 de mayo, 8:30

Juego 2: Spurs vs. Thunder | Miércoles 20 de mayo, 8:30

Juego 3: Thunder vs. Spurs | Viernes 22 de mayo, 8:30

Juego 4: Thunder vs. Spurs | Domingo 24 de mayo, 8:00

Juego 5*: Spurs vs. Thunder | Martes 26 de mayo, 8:30

Juego 6*: Thunder vs. Spurs | Jueves 28 de mayo, 8:30

Juego 7*: Spurs vs. Thunder | Sábado 30 de mayo, 8:00

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más