Esta noche se pone bueno el baloncesto. El Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA y mejor récord de la temporada, recibe en el Paycom Center al San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste.
Horarios y dónde ver el Juego 1 de las finales del oeste de la NBA
- Fecha: Lunes 18 de mayo de 2026
- Hora: 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana
- Lugar: Paycom Center, Oklahoma City
- TV: NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).
- Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).
Claves del enfrentamiento de las finales del Oeste de la NBA
Este es uno de los duelos más atractivos de los últimos años:
– El Thunder llega invicto en playoffs (8-0) y cuenta con la mejor defensa de la liga.
– Los Spurs tienen a un Victor Wembanyama imparable y llegan con mucha confianza tras eliminar a buenos equipos.
Shai Gilgeous-Alexander (MVP) vs Victor Wembanyama (Defensor del Año) será la gran atracción de la serie.
¿Cómo llegan ambos equipos a las finales del Oeste en la NBA?
Oklahoma City Thunder (1° del Oeste): Barrió a Lakers y Suns. Tienen profundidad, defensa élite y el mejor récord de la liga.
San Antonio Spurs (2° del Oeste): Primera Finales del Oeste desde 2017. Tienen récord positivo contra OKC en la temporada regular.
Horario para República Dominicana y cómo verlo
El partido inicia a las 8:30 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de NBC o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.
Finales del Oeste de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie
- Juego 1: Spurs vs. Thunder | Lunes 18 de mayo, 8:30
- Juego 2: Spurs vs. Thunder | Miércoles 20 de mayo, 8:30
- Juego 3: Thunder vs. Spurs | Viernes 22 de mayo, 8:30
- Juego 4: Thunder vs. Spurs | Domingo 24 de mayo, 8:00
- Juego 5*: Spurs vs. Thunder | Martes 26 de mayo, 8:30
- Juego 6*: Thunder vs. Spurs | Jueves 28 de mayo, 8:30
- Juego 7*: Spurs vs. Thunder | Sábado 30 de mayo, 8:00
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