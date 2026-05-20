Juan Soto conectó su jonrón número 250 de por vida, aunque no pudo evitar la derrota de los Mets ante la novena de los Nacionales, que remontó cinco carreras con el grand slam dentro del parque de James Wood.

Los Nacionales de Washington protagonizaron la jugada de la noche del martes 16 de mayo al remontar tal desventaja para vencer 9-6 a los Mets de Nueva York en el Nationals Park. Wood fue el héroe de la velada: sus tres hits incluyeron el primer grand slam de su carrera, un batazo espectacular dentro del parque que cambió el rumbo del partido.

Con las bases llenas en la segunda entrada, Wood conectó un pelotazo contra la pared del jardín izquierdo-central que rebotó en el guante del novato de los Mets, Nick Morabito, y rodó más allá de Tyrone Taylor hacia el jardín central.

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Para cuando los jardineros localizaron la pelota y la enviaron al plato, Wood ya se deslizaba por el home con el primer grand slam dentro del parque de su carrera. José Tena también conectó un jonrón para los Nacionales.

Por los Mets, Bo Bichette conectó dos jonrones de dos carreras —sumando así tres cuadrangulares en dos juegos— y Juan Soto también bateó un jonrón. Carson Benge aportó tres hits para Nueva York, que venía de ganar tres partidos consecutivos.

Resultados de los 15 juegos de la jornada

Bravos de 8 , Marlins de 4

Guardianes de 4 , Tigres de 3

Orioles de 1, Rayos (Rays) de 4

Rojos de 4 , Filis de 1

Mets de 6, Nacionales de 9

Azulejos (Blue Jays) de 4, Yanquis de 5

Astros de 2 , Gemelos (Twins) de 1

Cerveceros de 5 , Cachorros de 2

Medias Rojas de 7, Reales de 1

Piratas de 6, Cardenales de 9

Vigilantes de 10 , Rocallosas (Rockies) de 0

Atléticos de 14 , Angelinos de 6

Gigantes de 3, Cascabeles de 5

Medias Blancas de 2, Marineros de 1

Dodgers de 5, Padres de 4

Cerveceros 5, Cachorros 2

Jacob Misiorowski lanzó seis entradas sin permitir carreras para guiar a Milwaukee a la victoria sobre Chicago, logrando así la décima victoria en 12 partidos. Misiorowski (4-2), quien ponchó a ocho, acumula 24⅓ entradas sin carreras permitidas en cuatro aperturas consecutivas. Abner Uribe lanzó una novena entrada sin hits para su quinto salvamento. Brice Turang conectó un jonrón y fue de 3-4.

Seiya Suzuki conectó dos hits y produjo una carrera para los Cachorros, que han perdido cuatro partidos seguidos y ocho de los últimos diez. Ben Brown (1-2) permitió tres carreras en cinco entradas.

Medias Blancas 2, Marineros 1

Chase Meidroth y Andrew Benintendi conectaron sencillos productores de carreras en la novena entrada para que Chicago remontara en Seattle. Cuatro lanzadores se combinaron para permitir solo un hit, y los Medias Blancas empataron la serie a una victoria por bando. El relevista Bryan Hudson (2-1) se llevó la victoria, y Grant Taylor ponchó a los tres bateadores en la novena para su primer salvamento.

Luis Castillo (1-5), en su primera aparición como relevista en temporada regular tras 252 aperturas en su carrera, permitió dos carreras en 2⅓ entradas. Bryce Miller lanzó 5⅔ entradas sin carreras.

Rays 4, Orioles 1

Tampa Bay venció a Baltimore en St. Petersburg, Florida, con una actuación destacada de sus relevistas, quienes combinaron cuatro entradas sin carreras. Kevin Kelly (3-1), Ian Seymour, Casey Legumina y Bryan Baker —quien consiguió su decimotercer salvamento— fueron los artífices del cierre.

Taylor Ward conectó un jonrón en la primera entrada para los Orioles, que solo lograron cuatro hits y han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Kyle Bradish (2-6) permitió dos carreras en 5⅓ entradas.

Astros 2, Mellizos 1

Isaac Paredes conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, y eso resultó suficiente para que Houston se alzara con la victoria sobre Minnesota en Minneapolis. Jason Alexander (1-0) permitió cuatro hits en seis entradas sin carreras tras entrar como abridor de emergencia en lugar de Lance McCullers Jr. (hombro). Bryan Abreu consiguió el último out para su tercer salvamento.

Josh Bell bateó de 3-4 con una carrera impulsada para los Mellizos, y Byron Buxton conectó dos dobles. Zebby Matthews (1-1) permitió dos carreras en seis entradas.

Bravos 8, Marlins 4

El sencillo de dos carreras de Matt Olson fue el punto culminante de una remontada de tres carreras en la octava entrada que ayudó a Atlanta a vencer a Miami como visitante. Olson bateó de 2-3 con un doble, dos bases por bolas y tres carreras impulsadas. Michael Harris II aportó dos carreras impulsadas y su noveno jonrón, que empató el partido a 4.

El abridor Martín Pérez trabajó cinco entradas y permitió cuatro carreras y cinco hits, ponchando a diez bateadores —la mayor cantidad en su carrera—, antes de que Dylan Lee (2-0) lanzara 1⅓ entradas sin permitir carreras. Los Marlins anotaron tres de sus cuatro carreras en la primera entrada: Xavier Edwards conectó un jonrón y Kyle Stowers un doble de dos carreras.

Guardianes 4, Tigres 3

Travis Bazzana conectó su segundo jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras, y Cleveland superó por poco a Detroit. Kyle Manzardo anotó dos carreras y Steven Kwan anotó una e impulsó otra, dándole a los Guardianes su séptima victoria en ocho partidos. Colin Holderman (1-0) lanzó una entrada sin carreras como relevista. Cade Smith salió de un apuro en la novena para su decimoquinto salvamento.

Spencer Torkelson conectó un jonrón de dos carreras y Riley Greene anotó dos veces para los Tigres, que han perdido 12 de 14 partidos. Tyler Holton (0-3) permitió el rodado productor de Brayan Rocchio que rompió el empate 3-3 en la séptima entrada.

Rojos 4, Filis 1

Chase Burns lanzó seis magníficas entradas para guiar a Cincinnati a un triunfo sobre Filadelfia. Burns (6-1) ponchó a nueve antes de que un trío de relevistas sumara cinco ponches más, lo que ayudó a los Rojos a conseguir su segunda victoria en los últimos doce partidos como visitantes. Burns permitió una carrera y tres hits sin otorgar bases por bolas, reduciendo su efectividad a 1.83.

Filadelfia, que había ganado ocho de sus últimos nueve partidos, no conectó ningún hit después de la tercera entrada. Jesús Luzardo (3-4) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas, mientras que el jonrón de Trea Turner representó toda la anotación de los Filis.

Yanquis 5, Azulejos 4

Ben Rice conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada que rompió el empate, y Nueva York se aferró a la victoria sobre Toronto. Ryan McMahon conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta para empatar el partido para los Yanquis, cuyo abridor, Will Warren (6-1), permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas. Camilo Doval permitió una carrera en la novena, pero dejó a dos corredores en base para conseguir su primer salvamento de la temporada.

Daulton Varsho conectó cuatro hits para los Azulejos, quienes se pusieron arriba 3-0 en la cuarta con tres sencillos productores. Dylan Cease (3-2) ponchó a nueve para elevar su total a 84, líder en la Liga Americana, pero permitió cinco carreras y cuatro hits en cinco entradas.

Medias Rojas 7, Reales 1

Jarren Duran conectó un jonrón de tres carreras en la parte final del partido y Willson Contreras bateó dos hits con tres carreras impulsadas, lo que permitió a Boston lograr la victoria en Kansas City. Duran, quien también conectó un doble y recibió dos bases por bolas, bateó el jonrón con dos corredores en base y dos outs para destacar una novena entrada de cuatro carreras. Boston rompió una racha de nueve juegos sin anotar más de tres carreras. El relevista Garrett Whitlock (3-1) lanzó una entrada sin carreras.

Lane Thomas conectó dos hits con una carrera impulsada para los Reales, que acumulan 25 carreras durante su actual racha de 1-8. Bailey Falter (0-1) permitió dos carreras en dos entradas.

Rangers 10, Rockies 0

Brandon Nimmo conectó un jonrón, dos sencillos e impulsó tres carreras, mientras que Ezequiel Durán también conectó tres hits e impulsó cuatro en la victoria de Texas sobre Colorado en Denver.

Joc Pederson igualó su récord personal con cuatro hits y Jake Burger conectó dos para los Rangers, que habían perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Kumar Rocker (2-4) ponchó a siete bateadores en 7⅔ entradas, la mayor cantidad en su carrera.

Troy Johnston terminó con dos de los tres hits de los Rockies. El jardinero central Brenton Doyle abandonó el partido tras la primera entrada debido a una contusión en el costado izquierdo sufrida al intentar atrapar en plancha un doble de Durán.

Cardenales 9, Piratas 6 (10 entradas)

El jonrón de tres carreras de Iván Herrera en la parte baja de la décima entrada le dio la victoria a San Luis sobre Pittsburgh. El batazo de Herrera, de 410 pies al jardín izquierdo-central ante el relevista Mason Montgomery (1-1), ayudó a los Cardenales a ganar por cuarta vez en cinco juegos. Nolan Gorman, JJ Wetherholt y Alec Burleson también conectaron jonrones para St. Louis.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller, lanzó 5⅔ entradas permitiendo cuatro carreras y cuatro hits. Bryan Reynolds conectó un doble de dos carreras y Jared Triolo bateó de 3-4.

Atléticos 14, Angelinos 6

Nick Kurtz conectó tres hits e impulsó cinco carreras para los Atléticos en una victoria contra Los Ángeles en Anaheim. Zack Gelof también conectó tres hits, incluyendo un jonrón, y produjo tres carreras. Brent Rooker conectó un jonrón e impulsó tres carreras para los A’s, quienes pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers (1-5), permitió ocho carreras y ocho hits —la mayor cantidad en su carrera— en 5⅔ entradas. Mike Trout conectó un jonrón para Los Ángeles.

Diamondbacks 5, Gigantes 3

Ketel Marte coronó una entrada baja de cuatro carreras en la novena con un jonrón de tres carreras con dos outs, dándole a Arizona una victoria en el último turno sobre San Francisco en Phoenix.

Jonathan Loaisiga (1-1) lanzó una novena entrada sin carreras. Los Gigantes sufrieron su cuarta derrota en la última entrada en lo que va de la campaña.

Rafael Devers y Daniel Susac conectaron dos hits cada uno para San Francisco, que cayó a un récord de 4-5 en su gira de diez partidos.

Dodgers 5, Padres 4

El elevado de sacrificio de Andy Pages en la parte alta de la novena entrada le dio la victoria a Los Ángeles sobre San Diego. El relevista Tanner Scott (1-1) lanzó 1⅓ entradas sin hits. Will Klein se adjudicó el primer salvamento de su carrera en la parte baja de la novena. Freddie Freeman conectó dos jonrones y Los Ángeles obtuvo su sexta victoria en siete juegos.

Griffin Canning, de San Diego, lanzó durante cinco entradas permitiendo cuatro hits y tres carreras.

Dominicanos en la jornada del 16 de mayo

Juan Soto conecta su jonrón 250 en la derrota de los Mets

La noche tuvo un capítulo agridulce para el dominicano Juan Soto. El jardinero de los Mets de Nueva York conectó su jonrón número 250 de por vida durante la jornada del 16 de mayo, ingresando así a un exclusivo club de peloteros latinoamericanos con esa marca en las Grandes Ligas. Sin embargo, el cuadrangular no fue suficiente para evitar la derrota de Nueva York ante los Nacionales (9-6), en un partido en que los Mets desperdiciaron una ventaja de cinco carreras.

Soto se convirtió en uno de los pocos peloteros dominicanos en alcanzar esa cifra en las Grandes Ligas. La actuación llegó en medio de preocupaciones físicas: el toletero arrastra molestias en la muñeca derecha, la mano, la pantorrilla y el codo. El manager Carlos Mendoza indicó que las molestias se manifiestan principalmente cuando Soto falla en un swing, no cuando hace contacto.

Jeremy Peña aportó dos hits en el triunfo de Houston

El campocorto dominicano Jeremy Peña terminó de 2-4 en la victoria de los Astros 2-1 sobre los Mellizos en Minneapolis. Peña fue parte de un equipo que dependió del jonrón de dos carreras de Isaac Paredes en la primera entrada para asegurar el triunfo. Houston empató la serie a una victoria por bando.

Ezequiel Durán brilló con tres hits y cuatro carreras impulsadas

El segunda base dominicano Ezequiel Durán tuvo una noche sobresaliente con los Rangers de Texas en la paliza 10-0 sobre los Rockies en Denver. Durán conectó tres hits e impulsó cuatro carreras, siendo una de las figuras ofensivas de un equipo que necesitaba reaccionar tras perder tres de sus últimos cuatro partidos.

Su doble en la primera entrada provocó además la lesión del jardinero central de Colorado, Brenton Doyle, quien tuvo que abandonar el partido.

Tabla de Posiciones

Liga Americana División Este

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Rayas de Tampa Bay 30 15 .667 — Yanquis de Nueva York 28 19 .596 3.0 Azulejos de Toronto 21 25 .457 9.5 Orioles de Baltimore 21 26 .447 10.0 Medias Rojas de Boston . 19 27 .413 11.5

División Central

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Guardianes de Cleveland 26 22 .542 — Medias Blancas de Chicago . 24 22 .522 1.0 Gemelos de Minnesota 21 26 .447 4.5 Tigres de Detroit 20 27 .426 5.5 Reales de Kansas City 20 27 .426 5.5

División Oeste

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Atléticos de Oakland . 23 23 .500 — Vigilantes de Texas 22 24 .478 1.0 Marineros de Seattle 22 26 .458 2.0 Astros de Houston 19 29 .396 5.0 Angelinos de Los Ángeles 16 31 .340 7.5

Liga Nacional División Este

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Bravos de Atlanta 32 15 .681 — Filis de Filadelfia 24 23 .511 8.0 Nacionales de Washington . 23 24 .489 9.0 Marlins de Miami 21 26 .447 11.0 Mets de Nueva York 20 26 .435 11.5

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