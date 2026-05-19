Esta noche se enciende el Madison Square Garden. Los New York Knicks (3°) reciben a los Cleveland Cavaliers (4°) de Donovan Mitchell en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2026.

Horarios y dónde ver el Juego 1 de las finales del este de la NBA

Fecha: Martes 19 de mayo de 2026

Martes 19 de mayo de 2026 Hora: 8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana

8:00 p.m. hora del Este (EDT) / 8:00 p.m. en República Dominicana Lugar: Madison Square Garden, Nueva York

Madison Square Garden, Nueva York TV : ESPN (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

: ESPN (verifica en tu cable o plataforma de streaming). Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

Claves del enfrentamiento de las finales del Este de la NBA

Es un duelo de alto voltaje entre dos equipos que fueron favoritos al inicio de temporada:

Los Knicks llegan con gran momento, liderados por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns .

llegan con gran momento, liderados por y . Los Cavaliers cuentan con Donovan Mitchell como estrella y un equipo sólido que viene de dar la pelea en playoffs.

¿Cómo llegan ambos equipos a las finales del Este en la NBA?

New York Knicks (3° del Este): Tienen ventaja de localía y un gran récord en casa durante estos playoffs.

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Cleveland Cavaliers (4° del Este): Llegan con confianza tras una dura serie y con Donovan Mitchell inspirado.

Horario para República Dominicana y cómo verlo

El partido inicia a las 8:00 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de ESPN o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.

Finales del Este de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie

Juego 1: Cavaliers vs. Knicks: martes 18 de mayo, 8:00

Juego 2: Cavaliers vs. Knicks: jueves 21 de mayo, 8:00

Juego 3: Knicks vs. Cavaliers: sábado 23 de mayo, 8:00

Juego 4: Knicks vs. Cavaliers: lunes 25 de mayo, 8:00

Juego 5*: Cavaliers vs. Knicks: miércoles 27 de mayo, 8:00

Juego 6¨: Knicks vs. Cavaliers: viernes 29 de mayo, 8:00

Juego 7*: Cavaliers vs. Knicks: domingo 31 de mayo, 8:00

* de ser necesario

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