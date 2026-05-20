Antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe llegó al Congreso este martes

La antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026 llegó este martes 19 de mayo al Congreso Nacional, en una ceremonia festiva y cargada de orgullo patrio que reunió a las más altas autoridades de los poderes del Estado dominicano.

En la explanada frontal del Palacio Congresual, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la llama de manos de Colí, la mascota oficial de los Juegos que representa al Barrancolí, ave endémica de la isla Española.

La entrega se produjo al ritmo del merengue, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, representantes de los órganos extra-poderes del Estado y personal del Congreso Nacional.

"Los juegos no se medirán por las medallas"

En su discurso, De los Santos afirmó que la celebración de los XXV JCC constituye una ocasión histórica que obliga a los dominicanos a unirse y demostrar la capacidad organizativa del país.

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"Con el recibimiento de esta antorcha hacemos un compromiso de nación; porque los juegos no se van a medir por las medallas alcanzadas, sino por la capacidad de organización que se pueda demostrar", señaló el senador por Sánchez Ramírez.

Por su parte, José Monegro, presidente del Comité Organizador de los JCC 2026, explicó que el paso de la antorcha por el Congreso forma parte de la filosofía de la Ruta Wiche García Saleta, que busca promover la disciplina, la honestidad, la solidaridad y la perseverancia.

"Cuatro valores que son impulsados desde los poderes públicos y los órganos institucionales para fomentar el desarrollo de los pueblos, y con los cuales hemos logrado construir la nación que tenemos", expresó Monegro.

También tomó la palabra Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, quien destacó que el respaldo del Poder Legislativo y otras instituciones del Estado son una plena garantía de que la República Dominicana saldrá exitosa con el montaje del evento internacional.

El trayecto de esta semana: del suroeste al corazón del país

La antorcha ha recorrido varias provincias en su avance desde el suroeste hacia la capital. La parada en el Congreso es el punto más visible de una semana intensa para la "Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores".

La última parada confirmada antes del Congreso fue Peravia (Baní), el sábado 16 de mayo. El viernes 15, fue Elías Piña quien vivió uno de los recibimientos más emotivos de todo el trayecto: el alcalde Liriano Morillo recibió la llama en un recorrido que no solo incluyó la avenida principal, sino calles de sectores populares de la provincia.

Autoridades provinciales, atletas, estudiantes, "viejas glorias" del deporte y ciudadanos de a pie se unieron al trayecto, evocando los recuerdos de los XII Juegos de Santo Domingo 1974, la primera vez que el país fue sede de esta cita regional.

El recorrido de la semana, en orden cronológico:

Recorrido de la antorcha de los Juegos Centroamericanos acc 2026 por la ciudad de San Juan de la Maguana el 12 de mayo..

Día . Provincia . Detalle 12 Bahoruco (Neiba) La atleta de voleibol Yarianna Torres portó la antorcha por las principales calles de Neiba 13 San Juan Recibida en el Arco del Triunfo por la gobernadora Ana María Castillo, el alcalde Lenín de la Rosa y el presidente del Comité Olímpico, Garibaldy Bautista 15 Elías Piña Recibimiento multitudinario con "viejas glorias" del deporte; el alcalde Liriano Morillo encabezó el acto 16 Peravia (Baní) Paso por la región sur-central 19 Congreso Nacional Recibida por el presidente del Senado Ricardo de los Santos, con presencia de los tres poderes del Estado

¿Cuántas provincias faltan?

La antorcha partió el 8 de mayo desde Pedernales, el extremo suroeste del país. Con al menos 8 a 10 territorios visitados al cierre de este martes, la ruta tiene por delante entre 22 y 24 provincias de las 32 que debe recorrer —las 31 provincias más el Distrito Nacional— antes de la ceremonia inaugural del 24 de julio.

Las próximas paradas esperadas incluyen, entre otras, Azua, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, para luego enfilar hacia el Cibao —Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís— y cerrar el recorrido en la capital.

El nombre detrás de la llama

La ruta lleva el nombre de Juan Ulises "Wiche" García Saleta, considerado una de las figuras más influyentes del deporte dominicano y pilar clave en la organización de los Juegos de 1974.

Su legado inspira los cuatro valores que el Comité Organizador quiere proyectar con cada parada: disciplina, solidaridad, honestidad y perseverancia.

Los XXV JCC Santo Domingo 2026 serán la tercera edición que la República Dominicana acoge, tras las de 1974 y 1986, y coinciden con el centenario de la franquicia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Más de 6,000 atletas de 37 delegaciones competirán en 40 deportes y 56 disciplinas entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2026.

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