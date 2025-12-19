La Plaza Juan Ulises 'Wiche' García Saleta es inaugurada en el Centro Olímpico

La Fundación Juan Ulises García Saleta inauguró la remodelación de la Plaza Olímpica Juan Ulises García Saleta (Wiche), un espacio renovado del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte dedicado a honrar el legado del padre del olimpismo dominicano, en el marco de la conmemoración del centenario de su natalicio.

El acto solemne contó con la presencia del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz; autoridades deportivas; funcionarios; miembros de la Fundación; familiares; atletas; personalidades del deporte y representantes de los medios de comunicación, dijo este jueves una nota de la fundación.

Rosa Bernardita García evocó la dimensión humana y visionaria de García Saleta al recordar una entrevista personal: “Le pregunté cómo logró formar una familia sólida y llena de valores, consolidar un Comité Olímpico Dominicano con reconocimiento internacional y transformar un antiguo aeropuerto en el Parque Metropolitano, hoy Centro Olímpico”.

Según relató, Wiche atribuyó esos logros al acompañamiento de su esposa, al aprendizaje con líderes olímpicos internacionales y a la disciplina de convertir un gran sueño en metas diarias.

Entre los componentes más relevantes del espacio se destacan los Aros Olímpicos, sostenidos por tres brazos de hierro que representan a Juan Ulises García Saleta, Enrique Ripley Marín y Virgilio Travieso Soto, quienes lograron que el Comité Olímpico Dominicano fuera reconocido por el Comité Olímpico Internacional en 1963.

La plaza exhibe el pebetero original de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, símbolo del inicio de una nueva etapa para el deporte dominicano, así como un arco monumental que representa el esfuerzo y la determinación que hicieron posible la construcción del entonces llamado Parque Metropolitano.

El elemento central de la obra es la estatua de cuerpo entero de Juan Ulises García Saleta, representado durante la inauguración de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, uno de los momentos más significativos de su vida y de la historia del deporte dominicano.

El espacio se complementa con el logo oficial de los citados juegos, junto a las banderas de la República Dominicana, del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano.

Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico Dominicano (COLIMDO), destacó la figura de Wiche como uno de los principales impulsores y transformadores del deporte dominicano.

"Cuando vi esta plaza solo pude pensar en una sola palabra ¡Gigante! Y defino a Wiche como: Pionero por ser el primero en desfilar y representarnos en unos juegos, constructor, patriota, campesino y familiar resaltando el legado dejado a sus hijos quienes permanecen como ejemplo al permanecer unidos celebrando su centenario", dijo el experimentado dirigente.

De igual manera, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó la trayectoria del padre del olimpismo dominicano y subrayó la importancia de la obra, por su alto valor histórico y su contribución al desarrollo del deporte en la República Dominicana.

