Otra vez retiran Serie del Caribe a Venezuela y se la dan a México

Guadalajara fue designada como sede oficial de la Serie del Caribe 2026, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero próximo, luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decidiera retirar el evento a Venezuela (Caracas y la Guaira) debido a la inestabilidad política y social que vice ese país.

La Serie del Caribe reúne a los campeones de las ligas invernales de países del Caribe. En 2025, Charros representó a México y llegó hasta la final, donde cayó ante República Dominicana.

Tras varios días de evaluación, y luego de que México, República Dominicana y Puerto Rico se negaran a viajar a Venezuela, el organismo optó por una sede con historial comprobado en la organización de eventos internacionales y con la infraestructura necesaria para responder en un plazo reducido.

La Serie del Caribe 2026 contará con la participación de cinco equipos: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, México A y México B (el campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico), informó Luis Alberto González, director general Charros de Jalisco. En caso de que Venezuela asista a Jalisco, no habrá México B.

Guadalajara repite como sede tras primer retiro a Venezuela

Será la segunda ocasión que la Perla Tapatía reciba la Serie del Caribe. La primera fue en 2018, también como sede emergente, luego de que Venezuela (Barquisimeto) enfrentara problemas similares a los de la actualidad.

La elección se vio respaldada por la experiencia acumulada por Jalisco en eventos como el Clásico Mundial de Beisbol 2017, la Serie del Caribe 2018 y las ediciones del Premier 12 en 2019 y 2024, además del crecimiento deportivo y organizativo mostrado tanto en la Liga Mexicana del Pacífico como en la Liga Mexicana de Béisbol.

Con esta designación, México reafirma su posición como uno de los principales países anfitriones en la historia del torneo, habiendo organizado previamente 17 ediciones en las ciudades de Hermosillo (6), Mazatlán (6), Culiacán (2), Mexicali (2) y Guadalajara.

