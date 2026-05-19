Zach Neto conectó un jonrón de dos carreras sin outs en la novena entrada para darle a los Angelinos una dramática victoria de 2-1 sobre los Atléticos, poniendo fin a una racha de seis derrotas consecutivas. Los Angelinos no habían conseguido ningún hit en las primeras ocho entradas contra el lanzador derecho JT Ginn, quien estuvo a tres outs de completar el primer no hitter de la temporada en las Grandes Ligas. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Adam Frazier abrió la novena con un sencillo al jardín central tras un slider en cuenta de 0-2, rompiendo el juego sin hits de Ginn. El corredor emergente José Siri lo reemplazó en las bases, y Neto se acercó al plato para conectar un sinker en cuenta de 2-0 que voló 413 pies hasta el jardín central. Ginn (2-2) ponchó a 10 bateadores —la mayor cantidad en su carrera—, otorgó una base por bolas y golpeó a un bateador. El derecho realizó 105 lanzamientos en total. El sencillo de Lawrence Butler, quien entró como bateador emergente en la parte alta de la novena, había impulsado la única carrera de los Atléticos. Fue la tercera victoria de paseo de los Angelinos en la temporada. El dominicano Walbert Ureña abrió el juego por los Angelinos El lanzador dominicano Walbert Ureña fue el abridor de los Angelinos en ese partido, enfrentando a un equipo de Sacramento que llegaba con un récord de 23-23. Ureña, novato prometedor que ha mostrado solidez en sus aperturas de mayo, cedió el terreno a los relevistas antes de que el drama se desarrollara en la novena entrada. Andújar y King apagan a los Dodgers en un duelo de ases En San Diego, el dominicano Miguel Andújar conectó el único jonrón del partido en la primera entrada contra Yoshinobu Yamamoto, y Michael King lanzó siete entradas de cuatro hits con nueve ponches para que los Padres blanquearan a los Dodgers 1-0 en Petco Park. El dominicano y la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, fueron los únicos jugadores con dos hits en el partido. King (4-2) ofreció su mejor actuación de la temporada y cortó la racha de cinco victorias consecutivas de Los Ángeles. Jason Adam superó una situación de dos corredores en base con dos outs en la octava, y Mason Miller cerró el partido en la novena para conseguir su decimoquinto salvamento, el mayor de las Grandes Ligas. MIRA TAMBIÉN NBA HOY: Spurs tumban al invicto Thunder en doble prórroga con un Wembanyama sideral El primer cuadrangular de Tatis Jr aún no llega tras 43 partidos de temporada Yamamoto (3-4) también lanzó siete entradas de calidad con ocho ponches y solo tres hits permitidos, pero el cuadrangular solitario de Andújar resultó suficiente.

Los Rays arrasan a los Orioles con una actuación histórica

En San Petersburgo, Florida, los Rays de Tampa Bay aplastaron a los Orioles de Baltimore 16-6 con una actuación que estableció récords de temporada en carreras y hits (18).

El cubano Yandy Díaz bateó de 4-5 con dos dobles, cuatro carreras anotadas y cuatro impulsadas, mientras que el dominicano Junior Caminero conectó dos hits, incluyendo un jonrón de tres carreras, y produjo cuatro carreras impulsadas.

Ryan Vilade bateó de 3-3 con un triple y tres carreras impulsadas. Jonny DeLuca aportó un doble y tres impulsadas, y Taylor Walls conectó dos dobles. Shane McClanahan (5-2) permitió cuatro carreras en cinco entradas.

Los Mets explotan en la duodécima y hacen historia en la Liga Nacional

En Washington, los Mets de Nueva York anotaron 10 carreras en la duodécima entrada para aplastar a los Nacionales 16-7 en un partido que se extendió a 12 innings.

Nueva York se convirtió en el primer equipo de la Liga Nacional en anotar al menos 10 carreras en una entrada extra desde los Rojos de Cincinnati en 1919.

Carson Benge impulsó tres carreras en el partido, al igual que Bo Bichette y Brett Baty, quienes conectaron jonrones. Benge y Bichette consiguieron tres hits cada uno.

Los Nacionales cometieron cuatro errores y dejaron 19 corredores en base. James Wood conectó tres hits y anotó dos carreras para Washington.

Más resultados de la jornada

Filis 5, Rojos 4

Bryson Stott conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la octava entrada para guiar a Filadelfia sobre Cincinnati. Alec Bohm también aportó un cuadrangular para los Filis, quienes mejoraron a 16-4 bajo la dirección del mánager interino Don Mattingly y extendieron su racha a seis series ganadas consecutivas. Orion Kerkering (2-0) se llevó la victoria.

Marlins 12, Bravos 0

Joe Mack impulsó cuatro carreras y Javier Sanoja conectó un grand slam para liderar a Miami a una aplastante victoria sobre Atlanta. Los Marlins batearon con todos sus jugadores en la cuarta y quinta entradas, anotando cinco y seis carreras, respectivamente. Liam Hicks, de 2-4, conectó un doble de dos carreras para recuperar el liderato de las Grandes Ligas con 42 carreras impulsadas. Max Meyer (4-0) lanzó seis entradas sin permitir carreras.

Yanquis 7, Azulejos 6

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate con dos outs en la séptima entrada, y David Bednar retiró a Vladimir Guerrero Jr. con dos corredores en base en la novena para asegurar el salvamento.

Medias Rojas 3, Reales 1

Sonny Gray, de 36 años, permitió una carrera y ponchó a nueve bateadores —su mejor marca de la temporada— en siete entradas, mientras Willson Contreras conectó su décimo jonrón de la campaña para guiar a Boston sobre Kansas City. Gray redujo su efectividad a 2.93 y tiene un récord de 10-2 con una ERA de 1.74 en 14 aperturas de por vida ante los Reales. Aroldis Chapman lanzó una novena perfecta para su undécimo salvamento en igual número de oportunidades.

Guardianes 8, Tigres 2

José Ramírez conectó un doble de dos carreras y un jonrón solitario para llevar a Cleveland a una contundente victoria sobre Detroit. Chase DeLauter y Rhys Hoskins impulsaron dos carreras cada uno, mientras Brayan Rocchio anotó tres. Slade Cecconi (3-4) limitó a los Tigres a dos carreras en 7⅓ entradas. Los Guardianes han ganado seis de sus últimos siete partidos.

Marineros 6, Medias Blancas 1

Colt Emerson conectó su primer hit en las Grandes Ligas —un jonrón—, Julio Rodríguez también bateó un cuadrangular y Bryan Woo lanzó seis entradas sin permitir carreras para que Seattle rompiera una racha de tres derrotas. Woo (4-2) ponchó a ocho y retiró a los últimos 11 bateadores que enfrentó.

Cerveceros 9, Cachorros 3

Jake Bauers conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras para ayudar a Milwaukee a vencer a Chicago. Christian Yelich también aportó un cuadrangular y dos impulsadas. Shota Imanaga (4-4) tuvo su peor actuación del año al permitir ocho carreras y nueve hits en 4⅓ entradas. Los Cachorros sufrieron su tercera derrota consecutiva.

Mellizos 6, Astros 3

Josh Bell bateó de 3-4 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas para guiar a Minnesota sobre Houston bajo la lluvia en Minneapolis. Luke Keaschall impulsó dos carreras para los Mellizos, quienes han ganado seis de sus últimos nueve partidos.

Diamondbacks 12, Gigantes 2

Nolan Arenado conectó un grand slam en el sexto lanzamiento del partido de Robbie Ray y Arizona comenzó su serie en casa con una victoria. Gabriel Moreno conectó un jonrón de dos carreras. Zac Gallen limitó a San Francisco a dos carreras en seis entradas. Ray (3-6) permitió 10 carreras en 4⅓ entradas, sus peores cifras de carrera.

Rockies 7, Rangers 6

Willi Castro conectó dos dobles, José Quintana lanzó sólidamente hasta la sexta entrada y Colorado se mantuvo firme para vencer a Texas en Denver. Quintana (2-2) permitió tres carreras en 5⅔ entradas. Juan Mejía lanzó una novena sin carreras para su tercer salvamento. MacKenzie Gore (3-4) abandonó el partido por molestias en el dorsal ancho izquierdo.

Los dominicanos brillaron en la jornada

Miguel Andújar: el jonrón que valió un duelo de ases

El dominicano Miguel Andújar fue la figura ofensiva más determinante de la noche. Su jonrón solitario en la primera entrada contra Yoshinobu Yamamoto resultó ser la única carrera del partido entre Padres y Dodgers. Andújar terminó con dos de los cuatro hits de San Diego en el juego, siendo el único bateador de los Padres con múltiples imparables.

Junior Caminero: poder y producción en Tampa Bay

El joven dominicano Junior Caminero continuó su explosiva temporada con los Rays al conectar un jonrón de tres carreras e impulsar cuatro en la paliza de 16-6 sobre los Orioles. Caminero, de 22 años, sigue siendo uno de los bateadores más temidos de la Liga Americana y uno de los líderes en cuadrangulares de su equipo.

Julio Rodríguez: jonrón y victoria para los Marineros

El jardinero dominicano Julio Rodríguez conectó un jonrón para contribuir a la victoria de Seattle 6-1 sobre los Medias Blancas de Chicago. Rodríguez, quien apunta a su mejor temporada en las Grandes Ligas, ayudó a los Marineros a romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Walbert Ureña: el abridor dominicano en Anaheim

El novato Walbert Ureña fue el lanzador abridor de los Angelinos en el dramático partido contra los Atléticos. El dominicano allanó el camino para que el bullpen y, finalmente, el jonrón de paseo de Neto sellaran la victoria que puso fin a la racha de seis derrotas del equipo de Anaheim.

Tablas de posiciones

Liga Americana

División Este Ganados Perdidos PCT JD Rays de Tampa Bay 29 15 .659 – Yanquis de Nueva York 28 18 .609 2.0 Azulejos de Toronto 20 25 .444 9.5 Orioles de Baltimore 20 26 .435 10.0 Medias Rojas de Boston . 19 26 .422 10.5

División Central Ganados Perdidos PCT JD Guardianes de Cleveland 25 22 .532 – Medias Blancas de Chicago . 23 22 .511 1.0 Mellizos de Minnesota 20 26 .435 4.5 Tigres de Detroit 20 26 .435 4.5 Reales de Kansas City 19 27 .413 5.5

División Oeste Ganados Perdidos PCT JD Atléticos de Oakland 23 22 .511 – Marineros de Seattle . 22 25 .468 2.0 Rangers de Texas 21 24 .467 2.0 Astros de Houston 19 28 .404 5.0 Angelinos de Los Ángeles 16 30 .348 7.5





Liga Nacional

División Este Ganados Perdidos PCT JD Bravos de Atlanta 31 15 .674 – Filis de Filadelfia 23 23 .500 8.0 Nacionales de Washington . 23 23 .500 8.0 Marlins de Miami 21 25 .457 10.0 Mets de Nueva York 19 26 .422 11.5

División Central Ganados Perdidos PCT JD Cachorros de Chicago 29 17 .630 – Cerveceros de Milwaukee . 27 18 .600 0.5 Cardenales de San Luis 27 19 .587 1.0 Piratas de Pittsburgh 24 23 .511 4.5 Rojos de Cincinnati 24 24 .500 5.0 MIRA TAMBIÉN Montero, MVP de la Euroliga. Dominicano que silenció Atenas Consulado General de República Dominicana en Barcelona acoge el primer encuentro deportivo dominicano “Raíces y Gloria”