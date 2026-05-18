Carson Benge impulsó la carrera de la victoria en la décima entrada y los Mets de Nueva York completaron este domingo una épica remontada de cinco carreras ante los Yanquis para cerrar con triunfo la primera Serie del Metro de 2026.

Resultados de los partidos de la Liga Nacional

Equipo Visitante Resultado Equipo Local Filis de Filadelfia 6 – 0 Piratas de Pittsburgh Medias Rojas de Boston 1 – 8 Bravos de Atlanta Cerveceros de Milwaukee 4 – 5 Mellizos de Minnesota Gigantes de San Francisco . 10 – 1 Atléticos de Oakland Dodgers de Los Ángeles 10 – 1 Angelinos de Los Ángeles Diamondbacks de Arizona 8 – 6 Rockies de Colorado Padres de San Diego 8 – 3 Marineros de Seattle

Resultados de los partidos de la Liga Americana

Equipo Visitante Resultado Equipo Local Marlins de Miami 3 – 6 Rays de Tampa Bay Orioles de Baltimore 7 – 3 Nacionales de Washington Azulejos de Toronto 4 – 1 Tigres de Detroit Rojos de Cincinnati 3 – 10 Guardianes de Cleveland Reales de Kansas City . 2 – 0 Cardenales de San Luis

Resultados partidos Interligas (Nacional vs. Americana)

Equipo Visitante (Liga) Resultado Equipo Local (Liga) Yanquis de Nueva York (LA) . 6 – 7 Mets de Nueva York (LN) Cachorros de Chicago (LN) 8 – 9 Medias Blancas de Chicago (LA) Rangers de Texas (LA) 8 – 0 Astros de Houston (LA)

Los Mets doblegan a los Yanquis en un clásico de Nueva York

Los Mets de Nueva York protagonizaron la remontada más dramática de la jornada del domingo 17 de mayo al superar a los Yankees de Nueva York, visitantes, con un marcador de 7-6 en diez entradas, cerrando así la primera Serie del Metro de la temporada 2026 con una victoria que tardará en olvidarse en el Citi Field.

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Carson Benge conectó el hit de la victoria en la décima entrada por segunda vez en una semana, coronando una remontada que parecía imposible cuando los Mets perdían 6-1 en la sexta entrada.

Luis Torrens fue pieza clave en el giro del partido: ingresó como bateador emergente y conectó un doble de dos carreras que encendió la mecha de la reacción local.

La novena que lo cambió todo

Con los Mets aún en desventaja, Tyrone Taylor forzó las entradas extras con un jonrón de tres carreras ante David Bednar en la novena entrada. Devin Williams (3-1) entonces provocó una doble jugada para poner fin a esa entrada y dejarle a los Mets la oportunidad de ganar en la décima, donde Benge no falló ante Tim Hill (0-1).

El dominicano Freddy Peralta superó seis bases por bolas para permitir tres carreras y dos hits en cinco entradas, mientras que el abridor de los Yanquis, Elmer Rodríguez, cedió una carrera y cinco hits en 4⅓ entradas.

Anthony Volpe impulsó tres carreras para los Yanquis, y Ben Rice conectó su decimoquinto jonrón de la temporada. Los Yanquis cerraron la gira de nueve partidos como visitantes con un balance de 2-7.

Juan Soto anotó una carrera crucial

NUEVA YORK – 17 de mayo: Carson Benge #3 de los Mets de Nueva York recibe un alzado de su compañero Juan Soto #22 tras la jugada de selección que le dio la victoria a su equipo en la décima entrada contra los Yanquis de Nueva York en el Citi Field el 17 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York. Jim McIsaac/Getty Images/AFP (Foto de Jim McIsaac / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Juan Soto además se embasó cuatro veces mediante un imparable y tres bases por bolas en la emocionante victoria de los Mets de Nueva York 7-6 sobre los Yanquis de Nueva York . Quien firmó un histórico contrato de $765 millones con los Mets, fue una pesadilla para el pitcheo de su antiguo equipo gracias a su impecable disciplina en el plato. Su aporte estadístico exacto en el juego dominical fue el siguiente:

Turnos oficiales: 2

Carreras anotadas: 1 (anotó en la novena entrada impulsado por el jonrón de Tyrone Taylor)

Hits: 1

Carreras impulsadas: 0

Bases por bolas recibidas: 3

Ponches: 0

Su aporte más importante llegó en la baja de la novena entrada . Con los Mets perdiendo 6-3 y a las puertas de la derrota, Soto negoció una de sus tres bases por bolas del encuentro para mantener el inning vivo. Momentos después, Tyrone Taylor conectó un cuadrangular de tres carreras con dos outs que empató el juego de forma dramática, llevando a Soto al plato para poner el 6-6 parcial y forzar los extra innings.

Más resultados de la jornada

Medias Blancas 9, Cachorros 8 (10 entradas)

Edgar Quero conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para darle la victoria a los Chicago White Sox sobre los Chicago Cubs en el partido decisivo de la serie. Quero y Tristan Peters, quien había puesto al frente a su equipo con un jonrón de tres carreras en la octava, batearon cuadrangulares por primera vez en la temporada. Tyler Davis (2-1) permitió una carrera sucia en la parte alta de la décima. Michael Conforto conectó un jonrón de tres carreras en la novena que había empatado el partido, mientras que Alex Bregman aportó dos hits y dos carreras impulsadas para los Cubs. Ryan Rolison (3-1) sufrió la derrota.

Bravos 8, Medias Rojas 1

Austin Riley y Mike Yastrzemski conectaron jonrones para liderar a Atlanta a la victoria sobre Boston en el partido decisivo de la serie.

Grant Holmes (3-1) permitió cinco hits y una base por bolas, ponchando a cuatro bateadores en seis entradas.

El dominicano Brayan Bello (2-5) tuvo otra actuación para el olvido: permitió siete carreras y ocho hits en cinco entradas, con problemas desde el primer inning, cuando lanzó 30 pitcheos y cedió un jonrón de tres carreras a Riley.

En sus siete aperturas de la temporada Bello ha permitido 14 hits, nueve carreras limpias y cuatro jonrones solo en la primera entrada. Nick Sogard impulsó la única carrera de Boston con un doble en la novena.

Rays 6, Marlins 3

El dominicano Junior Caminero y el cubano Yandy Díaz conectaron jonrones para que los Rays de Tampa Bay lograran su decimoctava victoria en sus últimos 22 juegos.

El jonrón solitario de Caminero, su duodécimo de la temporada —el mejor del equipo—, llegó en la primera entrada para darle a los Rays una ventaja temprana.

El triple de Taylor Walls en la cuarta entrada impulsó tres carreras para Tampa Bay, que se llevó dos de los tres partidos de la serie de rivalidad del fin de semana en St. Petersburg, Florida. Drew Rasmussen (4-1) permitió siete hits y dos bases por bolas en 5⅓ entradas, cediendo solo dos carreras. El venezolano Eury Pérez (2-6) sufrió su quinta derrota consecutiva como abridor de los Marlins.

Filis 6, Piratas 0

Zack Wheeler lanzó siete entradas sin permitir carreras para superar a Paul Skenes, y los visitantes de Filadelfia completaron una barrida de tres juegos sobre Pittsburgh. Wheeler (3-0) permitió solo tres sencillos y un doble, con una base por bolas y ocho ponches, reduciendo su efectividad a 1.99 en cinco aperturas.

Bryce Harper y Bryson Stott conectaron jonrones para los Filis, quienes extendieron su racha de victorias a cuatro juegos. Filadelfia acumula un récord de 15-4 desde que Don Mattingly reemplazó a Rob Thomson como mánager. Skenes (6-3) permitió cinco carreras limpias —su mayor cantidad desde el Día Inaugural— en poco más de cinco entradas.

Azulejos 4, Tigres 1

Kevin Gausman lanzó seis entradas sin permitir carreras y Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón y anotó dos carreras en la victoria de Toronto sobre Detroit.

Gausman permitió solo cuatro hits sin otorgar ninguna base por bolas. El abridor de Detroit, Jack Flaherty (0-5), no pudo evitar la décima derrota de los Tigres en doce intentos, al ceder cuatro carreras y cinco hits en seis entradas.

Orioles 7, Nacionales 3

Gunnar Henderson conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón, y Baltimore venció al anfitrión Washington para evitar la barrida de tres juegos. Henderson conectó un jonrón solitario, un doble y dos sencillos. Coby Mayo y Colton Cowser también batearon cuadrangulares para los Orioles. Jacob Young conectó un jonrón para los Nacionales.

Guardianes 10, Rojos 3

Cleveland conectó seis jonrones, dos de ellos de Kyle Manzardo, para llevarse la victoria en el partido decisivo contra su rival estatal, Cincinnati.

José Ramírez y Ángel Martínez también conectaron cuadrangulares para los Guardianes, que obtuvieron seis entradas sólidas de Gavin Williams (6-3). El jonrón de Ramírez, en la octava, definió el marcador final.

El dominicano Elly De La Cruz conectó su undécimo jonrón de la temporada para los Rojos, quienes vieron cómo el abridor Brady Singer (2-4) permitía cinco carreras y siete hits —incluidos tres jonrones— en cuatro entradas.

Rangers 8, Astros 0

Jake Burger conectó dos extrabases, incluyendo un doble de dos carreras que impulsó una séptima entrada de cinco carreras, y Nathan Eovaldi lanzó siete entradas sin permitir carreras para que los visitantes de Texas evitaran la barrida en la serie con una blanqueada sobre Houston. Eovaldi (5-4) permitió cinco hits y dos bases por bolas, con ocho ponches, la mayor cantidad de la temporada. Peter Lambert (2-4) sufrió la derrota por los Astros.

Gigantes 10, Atléticos 1

Harrison Bader conectó un grand slam y Luis Arraez bateó un jonrón por segunda vez en tres partidos para ayudar a San Francisco a ganar la serie contra los Atléticos en West Sacramento. El segundo grand slam de la carrera de Bader se produjo durante una octava entrada de ocho carreras. Arraez conectó tres hits y bateó de 8-12 con cinco carreras anotadas en la serie. Adrian Houser (2-4) lanzó seis entradas sólidas para los Gigantes.

Mellizos 5, Cerveceros 4

Kody Clemens bateó de 2-4 con dos dobles y dos carreras impulsadas, y Minnesota escapó con una victoria sobre Milwaukee para salvar el último partido de la serie de tres juegos en Minneapolis. Garrett Mitchell y Christian Yelich conectaron un jonrón solitario cada uno para los Cerveceros. Bailey Ober (5-2) fue el lanzador ganador de los Mellizos.

Reales 2, Cardenales 0

Stephen Kolek permitió cuatro hits mientras lanzaba hasta la séptima entrada, y Salvador Pérez impulsó las dos carreras, destacando un jonrón solitario, con lo que Kansas City, como visitante, rompió su racha de seis derrotas consecutivas con una blanqueada sobre San Luis. Kolek (2-0) otorgó solo una base por bolas y ponchó a tres en 6⅓ entradas. El abridor de los Cardenales, Andre Pallante (4-4), también estuvo sólido, pero St. Louis se limitó a cinco sencillos.

Diamondbacks 8, Rockies 6

Corbin Carroll conectó dos jonrones e impulsó tres carreras para ayudar a Arizona a vencer a Colorado en Denver. Lourdes Gurriel Jr. conectó un jonrón y Gabriel Moreno bateó tres hits para los Diamondbacks. Michael Soroka (6-2) lanzó 5⅔ entradas, permitiendo dos carreras y seis hits, con ocho ponches. Michael Lorenzen (2-6) sufrió su cuarta derrota consecutiva para los Rockies.

Padres 8, Marineros 3

Gavin Sheets conectó dos jonrones y Lucas Giolito, en su debut con San Diego, junto con dos relevistas, permitió solo un hit en una victoria sobre el equipo local de Seattle para completar la barrida en la serie de seis juegos de la Copa Vedder. Giolito, fichado como agente libre por los Padres el 22 de abril, permitió un solo hit y ninguna carrera en las primeras cinco entradas. George Kirby (5-3) sufrió la derrota para los Marineros.

Dodgers 10, Angelinos 1

Roki Sasaki permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas, y Kyle Tucker bateó de 3-5 con un doble y tres carreras impulsadas, mientras que los Dodgers de Los Ángeles completaron una barrida de tres juegos de la Serie Freeway contra los Angelinos en Anaheim.

Sasaki (2-3) no otorgó ninguna base por bolas por primera vez en 16 aperturas de temporada regular y ponchó a ocho bateadores, la mayor cantidad en su carrera. Shohei Ohtani bateó de 3-5 con dos carreras impulsadas y una anotada. Grayson Rodríguez (0-1) debutó con los Angelinos en su primera apertura desde el 31 de julio de 2024, tras someterse a una cirugía Tommy John, y permitió siete carreras y siete hits en 3⅔ entradas.

Los dominicanos en la jornada del 17 de mayo

La jornada del domingo fue rica en actuaciones de peloteros quisqueyanos a lo largo y ancho de las Grandes Ligas.

Junior Caminero sigue imparable con los Rays

El tercera base Junior Caminero continúa siendo la figura más explosiva de los Rays de Tampa Bay. Su duodécimo jonrón de la temporada —el mejor del equipo— llegó en la primera entrada del partido ante los Marlins y marcó el tono de una victoria que consolidó el gran momento de Tampa Bay: 18 triunfos en sus últimos 22 juegos. Caminero proyecta una temporada histórica en términos de poder ofensivo.

Luis Torrens, el héroe emergente de los Mets

En el partido más emocionante de la jornada, Luis Torrens ingresó como bateador emergente en la sexta entrada y conectó un doble de dos carreras que inició la remontada de los Mets sobre los Yankees. Sin ese batazo, la épica vuelta de cinco carreras difícilmente habría sido posible.

Brayan Bello, en crisis en el montículo

El lanzador Brayan Bello atraviesa el peor momento de su temporada. Ante los Bravos de Atlanta, el derecho de los Medias Rojas de Boston permitió siete carreras y ocho hits en cinco entradas, con problemas evidentes desde el primer inning. En sus siete aperturas de 2026, Bello ha cedido 14 hits, nueve carreras limpias y cuatro jonrones solo en la primera entrada, una estadística que enciende las alarmas en Boston.

José Ramírez y Ángel Martínez, protagonistas en Cleveland

El estelar tercera base José Ramírez conectó un jonrón en la octava entrada del partido ante los Rojos, mientras que el joven Ángel Martínez también aportó un cuadrangular en la paliza de 10-3 de los Guardianes sobre Cincinnati. Cleveland sigue siendo uno de los equipos más sólidos de la Liga Americana Central.

Elly De La Cruz, el consuelo de los Rojos

A pesar de la derrota ante Cleveland, el dominicano Elly De La Cruz conectó su undécimo jonrón de la temporada —el mayor de los Rojos—, confirmando que su poder ofensivo sigue en crecimiento pese a los resultados adversos del equipo.

Lourdes Gurriel Jr. y Gabriel Moreno aportan en Arizona

Los dominicanos Lourdes Gurriel Jr. y Gabriel Moreno contribuyeron a la victoria de los Diamondbacks sobre los Rockies en Denver. Gurriel conectó un jonrón, mientras que Moreno aportó tres hits en un partido en el que Arizona ganó su primera serie como visitante desde mediados de abril.

Tabla de posiciones de la MLB

Liga Americana

Equipo Ganados Perdidos PCT Tampa Bay Rays 30 15 .667 Cleveland Guardians . 26 22 .542 Chicago White Sox 24 22 .522 Oakland Athletics 23 23 .500 Texas Rangers 22 24 .478 Seattle Mariners 22 26 .458 New York Yankees 28 19 .596 Toronto Blue Jays 21 25 .457 Baltimore Orioles 21 26 .447 Minnesota Twins 21 26 .447 Detroit Tigers 20 27 .426 Kansas City Royals 20 27 .426 Boston Red Sox 19 27 .413 Houston Astros 19 29 .396 Los Angeles Angels 16 31 .340

Liga Nacional

Equipo Ganados Perdidos PCT Atlanta Braves 32 15 .681 Los Angeles Dodgers 29 18 .617 San Diego Padres 28 18 .609 Chicago Cubs 29 18 .617 Milwaukee Brewers 26 18 .591 St. Louis Cardinals 27 19 .587 Pittsburgh Pirates 24 23 .511 Cincinnati Reds 24 23 .511 Philadelphia Phillies 24 23 .511 Washington Nationals 23 24 .489 Arizona Diamondbacks . 22 23 .489 Miami Marlins 21 26 .447 New York Mets 20 26 .435 San Francisco Giants 20 27 .426 Colorado Rockies 18 29 .383

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