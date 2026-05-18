NBA HOY: resultados. Los Cavaliers eliminan a los Pistons y avanzan a final de la Conferencia Este

Los Cavaliers aplastaron 125-94 a los Pistons en el séptimo partido y enfrentarán a Nueva York a partir del martes. El dominicano Karl-Anthony Towns espera con los Knicks.

Los Cleveland Cavaliers eliminaron el domingo a los Detroit Pistons de los playoffs de la NBA al imponerse en el decisivo séptimo partido, y enfrentarán a los New York Knicks en las finales de la Conferencia Este.

Con los 26 puntos de Donovan Mitchell como bandera, Cleveland se convirtió en el último equipo en asegurar su lugar entre los cuatro finalistas de esta postemporada, completando el cuadro junto a Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs en el Oeste.

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Cleveland cierra el cuadro de semifinales con una paliza

La contundente victoria de los Cavaliers en Detroit prolongó una notable campaña de playoffs para un equipo que también eliminó a los Toronto Raptors, tras una temporada regular discreta en la que terminó cuarto en el Este.

Mitchell fue uno de los cuatro jugadores de Cleveland con más de 20 puntos, junto a Jarrett Allen, Evan Mobley y Sam Merrill, quien salió desde el banquillo.

"Sabíamos que teníamos que hacer el trabajo. Sabíamos que debíamos jugar con mucha intensidad", afirmó Allen.

"Es una cancha difícil para ganar, pero entendimos que cada posesión y cada jugada eran súper importantes", añadió.

La derrota fue un duro golpe para los Detroit Pistons, que dominaron la temporada regular de la Conferencia Este con récord de 60-22, pero terminaron decepcionando en unos playoffs irregulares y acabaron desmoronándose frente a su público.

El entrenador B. J. Bickerstaff intentó poner paños fríos: "No es la forma en la que buscábamos terminar la temporada. Este es un grupo sensacional, siempre tienen el deseo de superarse y no puedo estar más agradecido".

Inicio arrollador y ventaja que nunca se redujo

Los Cavaliers llegaron a sacar hasta 20 puntos de ventaja en la primera mitad, favorecidos por la pobre defensa de Detroit y su falta de reacción en ataque.

Los Pistons concedieron tiros abiertos de tres puntos, sufrieron en el rebote y nunca encontraron ritmo ofensivo, marchándose al descanso con desventaja de 64-47.

Detroit ya había remontado un 3-1 ante Orlando en la primera ronda y había mostrado resiliencia para forzar un séptimo partido frente a Cleveland, pero esta vez no encontró respuestas.

Los Cavaliers mantuvieron la agresividad durante toda la noche, liderados por un Mitchell omnipresente.

"Empezó el partido sin querer adueñarse de todo", explicó Allen. "Primero buscó involucrar a sus compañeros y luego encontró su propio ritmo. Eso es enorme para un líder".

Cleveland cerró el tercer cuarto con ventaja de 26 puntos, mientras los aficionados locales comenzaban a abandonar el Little Caesars Arena. Con el triunfo asegurado y cuatro minutos por jugarse, los Cavaliers retiraron a sus principales figuras, incluido Mitchell.

La victoria mete a Cleveland en su primera final de conferencia desde 2018. La serie ante los New York Knicks comenzará el martes.

"Sabemos que será un ambiente muy ruidoso y que sus aficionados son apasionados. Pero creemos que podemos lograrlo", aseguró Allen.

El panorama completo: cuatro finalistas definidos

Con la eliminación de Detroit, quedaron establecidas las dos series de finales de conferencia.

En el Este, Cleveland se medirá con los New York Knicks, que ya esperaban tras barrer a los Philadelphia 76ers en la segunda ronda.

En el Oeste, los San Antonio Spurs —que eliminaron a los Minnesota Timberwolves en seis partidos— se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder, campeones defensores.

Los Spurs llegaron con fuerza desde el Oeste

San Antonio cerró su serie ante Minnesota con una demolición de 139-109 en el Juego 6, disputado en Minneapolis. Stephon Castle fue la figura de la noche con 32 puntos y 11 rebotes, en lo que fue una de las actuaciones más dominantes de la postemporada.

Los Spurs, liderados por Victor Wembanyama, se ganaron el derecho de medirse con Oklahoma City en lo que promete ser el duelo más atractivo del Oeste.

El dominicano Towns, listo para el desafío más grande

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – MAY 2026: Karl-Anthony Towns #32 of the New York Knicks (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Karl-Anthony Towns, pieza clave de los Knicks

En el Este, la gran figura dominicana de esta postemporada es Karl-Anthony Towns, el pívot nacido en Piscataway, Nueva Jersey, de padre dominicano, quien viste la camiseta de los New York Knicks.

Towns promedió 20 puntos, 11,8 rebotes y 3 asistencias en los playoffs hasta el momento, y fue el jugador con mayor índice de eficiencia (PER) en la segunda ronda, según datos de la postemporada 2025-26.

El dominicano estadounidense ha sido el eje ofensivo de Nueva York en esta postemporada.

Los Knicks encontraron en él al jugador que necesitaban para transformarse en una máquina anotadora: con el juego corriendo a través de Towns, Nueva York barrió a los Sixers 4-0 con una actuación histórica de 25 triples en el último partido, igualando el récord de postemporada de la NBA.

"Encontramos la manera de estabilizar nuestra temporada y hacer lo que necesitábamos", declaró el entrenador de los Knicks, en referencia directa al rol protagónico que asumió Towns en la ofensiva.

El reto que espera a Towns ante Cleveland

Ahora, Towns enfrentará su mayor desafío en estos playoffs. Contra Atlanta en la primera ronda, tuvo enfrente al más pequeño Onyeka Okongwu.

Contra Filadelfia, se midió con un Joel Embiid mermado físicamente. Ante Cleveland, el panorama cambia: Jarrett Allen y Evan Mobley —ambos con más de 20 puntos en el séptimo partido ante Detroit— representan una dupla interior de alto nivel que pondrá a prueba al dominicano como nunca antes en esta postemporada.

Towns llega con confianza, con el mejor baloncesto de su carrera en playoffs y con la misión de llevar a los Knicks a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

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