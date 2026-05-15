La jornada del jueves 14 de mayo en las Grandes Ligas tuvo como protagonista principal a los Medias Blancas de Chicago, que barrieron a los Reales de Kansas City y superaron la marca de .500 por primera vez desde octubre de 2022.

En paralelo, los peloteros dominicanos dejaron su huella en varios escenarios del béisbol mayor, entre ellos Juan Soto que un día después de lesionarse conectó su quinto jonrón de la temporada.

Resultados MLB – 14 de Mayo, 2026

Partido (Visitante vs Local) Resultado Liga/Notas Rockies de Colorado vs Piratas de Pittsburgh 2 – 7 Nacional Nacionales de Washington vs Rojos de Cincinnati 1 – 15 Nacional Tigres de Detroit vs Mets de Nueva York 4 – 9 Americana/Nacional Marlins de Miami vs Mellizos de Minnesota 1 – 9 Nacional/Americana Padres de San Diego vs Cerveceros de Milwaukee 1 – 7 Nacional Marineros de Seattle vs Astros de Houston 8 – 3 Americana Cardenales de San Luis vs Atléticos de Oakland 5 – 4 Nacional/Americana Filis de Filadelfia vs Medias Rojas de Boston 3 – 1 Nacional/Americana Cachorros de Chicago vs Bravos de Atlanta 2 – 0 Nacional Reales de Kansas City vs Medias Blancas de Chicago 2 – 6 Americana Gigantes de San Francisco vs Dodgers de Los Ángeles . 2 – 5 Nacional

White Sox barren a los Reales y se instalan sobre el .500

Randal Grichuk impulsó cuatro carreras —con un jonrón de dos carreras en la primera entrada y un sencillo remolcador de dos en la tercera— para guiar a los Medias Blancas de Chicago a una victoria de 6-2 sobre los Reales de Kansas City en el Rate Field, completando así la barrida en tres juegos.

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Con un récord de 22-21, Chicago alcanzó terreno positivo en una fecha tan avanzada de la temporada por primera vez desde 2022, luego de haber perdido 101 o más partidos en cada una de las últimas tres campañas.

Los White Sox se ubican ahora a un solo juego de los Guardianes de Cleveland, líderes de la División Central de la Liga Americana.

Mets barren a los Tigres con jonrón de Soto

Juan Soto conectó el sencillo que puso a los Mets al frente en la quinta entrada y añadió un jonrón solitario al jardín central del Citi Field en la séptima para guiar a Nueva York a una victoria de 9-4 sobre los Tigres de Detroit, completando la primera barrida de la temporada para los Mets.

Nolan McLean (2-2) lanzó siete entradas permitiendo solo tres carreras. AJ Ewing, Marcus Semien, Brett Baty y Mark Vientos también conectaron jonrones para Nueva York, que remontó una desventaja en los tres partidos de la serie. Keider Montero (2-3) cedió cuatro carreras en 4 2/3 entradas para Detroit, que ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos.

Rojos aplastan a los Nacionales 15-1

JJ Bleday conectó dos jonrones e impulsó seis carreras para ayudar a Cincinnati a imponerse 15-1 a los Nacionales de Washington en el Great American Ball Park. Chase Burns (5-1) lanzó seis entradas en blanco con solo dos hits permitidos, siete ponches y dos bases por bolas para ganar su cuarta decisión consecutiva. Matt McLain y Dane Myers también conectaron jonrones.

El zurdo Foster Griffin (4-2), que venía de tres aperturas de calidad consecutivas, permitió nueve carreras y siete hits en 4 1/3 entradas para Washington.

Elly De La Cruz, el campocorto de los Rojos de Cincinnati, continuó su racha de fuego al conectar dos hits en la paliza de 15-1 sobre los Nacionales de Washington, anotando dos carreras.

Filis vencen a los Medias Rojas 3-1

Kyle Schwarber conectó su jonrón número 18 de la temporada —el séptimo en sus últimos siete partidos—, un disparo de dos carreras en la octava entrada que rompió un empate sin anotaciones, para guiar a Filadelfia a una victoria de 3-1 sobre los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.

Jesús Luzardo lanzó seis entradas en blanco para los Filis. Brad Keller (2-1) se llevó el triunfo en relevo y Jhoan Durán ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la novena para su séptimo salvamento. El jonrón de Schwarber, estimado en 417 pies, fue el líder de las Grandes Ligas en esa categoría.

Marineros superan a los Astros 8-3

Luke Raley conectó un jonrón de tres carreras y Mitch Garver añadió su primero de la temporada para que Seattle derrotara a Houston 8-3 y ganara tres de los cuatro juegos de la serie. Raley abrió el marcador en la primera entrada con su décimo cuadrangular del año y tercero de la gira.

Garver, quien sustituyó al lesionado Cal Raleigh, conectó en la cuarta para poner a los Marineros arriba 5-1. Cole Young añadió un doble de una carrera en la sexta y J.P. Crawford dobló en la octava para cerrar la anotación de Seattle.

Cubs blanquean a los Bravos 2-0

Ian Happ conectó un jonrón y cinco lanzadores de Chicago se combinaron para lanzar un juego sin carreras con solo cinco hits permitidos, mientras los Cachorros evitaban ser barridos con una victoria en Atlanta.

Ben Brown abrió con cuatro entradas, Hoby Milner (1-0) lanzó dos entradas en blanco, Phil Maton y Jacob Webb aportaron una entrada cada uno, y Daniel Palencia cerró con su tercer salvamento.

Chris Sale (6-3) lanzó seis entradas para los Bravos, que vieron truncada su racha de cuatro victorias consecutivas.

Piratas vencen a los Rockies 7-2

Ryan O’Hearn conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada contra Chase Dollander (3-3) para coronar una apertura de tres anotaciones y marcar la pauta de la victoria de Pittsburgh sobre Colorado.

Dollander abandonó el juego tras solo 28 lanzamientos y fue diagnosticado posteriormente con rigidez en el brazo derecho. Los Piratas ganaron dos de tres partidos en la serie.

Cerveceros derrotan a los Padres 7-1

Luis Rengifo impulsó tres carreras y Kyle Harrison lanzó cinco entradas sin permitir carreras para que Milwaukee derrotara a San Diego en el partido decisivo de la serie.

Harrison (4-1) ponchó a siete bateadores. Andrew Vaughn conectó dos hits y produjo dos carreras. El abridor de los Padres, Griffin Canning (0-2), permitió seis carreras en 1 2/3 entradas.

Mellizos dominan a los Marlins 9-1

Austin Martin y James Outman impulsaron tres carreras cada uno para que Minnesota se impusiera con facilidad a los Marlins de Miami. Josh Bell conectó un doble de dos carreras y Víctor Caratini también impulsó una.

El derecho Zebby Matthews (1-0) brilló en su debut de temporada al permitir solo cuatro hits en siete entradas sin carreras.

Dodgers superan a los Gigantes 5-2

Emmet Sheehan lanzó seis entradas sólidas, Alex Call conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo al frente en la sexta entrada y Los Ángeles cerró una serie de cuatro juegos con una victoria sobre San Francisco.

Will Smith abrió el partido con un jonrón y Teoscar Hernández conectó tres hits. Sheehan (3-1) permitió dos carreras y dos hits. Jung Hoo Lee conectó un jonrón dentro del parque de dos carreras para los Gigantes. Landen Roupp (5-4) cedió cuatro carreras y seis hits en 5 1/3 entradas.

Cardenales remontan y vencen a los Atléticos 5-4

Iván Herrera conectó un sencillo con dos outs en la novena entrada para empatar el partido, y Jordan Walker le siguió con un doble que puso a San Luis por delante para lograr una victoria sobre los Atléticos en West Sacramento.

Walker y Víctor Scott II conectaron jonrones para los Cardenales, mientras que Zack Gelof y Nick Kurtz hicieron lo propio para los A’s. Matt Svanson (1-1) lanzó una octava entrada en blanco y Riley O’Brien registró su salvamento número 13. La remontada ganadora de San Luis se produjo contra Jack Perkins (2-2).

Los dominicanos en la jornada

Juan Soto fue la figura criolla más destacada del día. El jardinero de los Mets, oriundo de Santo Domingo, conectó su quinto jonrón de la temporada en la séptima entrada ante los Tigres de Detroit y añadió el sencillo que puso a Nueva York al frente en la quinta, completando una actuación de 2-4 con dos carreras impulsadas.

Soto llegó al partido con dudas sobre su estado físico tras el golpe en el tobillo derecho sufrido el miércoles, pero respondió de la mejor manera sobre el terreno.

Elly De La Cruz, el campocorto de los Rojos de Cincinnati, continuó su racha de fuego al conectar dos hits en la paliza de 15-1 sobre los Nacionales de Washington, anotando dos carreras.

Fue su sexto juego consecutivo con múltiples hits, una racha que confirma el nivel élite que ha alcanzado el joven pelotero en esta temporada. De La Cruz registra una velocidad máxima de salida de 116.3 mph, dentro del 1 % superior de toda la MLB.

Luis Castillo celebró su primera victoria de la temporada al lanzar 5 2/3 entradas para los Marineros de Seattle en la paliza de 8-3 sobre los Astros de Houston. El derecho de Baní cedió tres carreras y cuatro hits, pero recibió el respaldo suficiente de una ofensiva que conectó jonrones de Luke Raley y Mitch Garver para llevarse el triunfo con marca de 1-4.

Otto López, de los Marlins de Miami, fue el bate más activo de su equipo en la derrota de 9-1 ante los Mellizos de Minnesota, al conectar de 2-4 con una carrera impulsada. Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, respondió con una actuación de 3-3 con doble y jonrón en la derrota de su equipo ante Seattle, aunque no fue suficiente para evitar el triunfo de los Marineros.

Tablas de posiciones

Liga Americana

División Este Ganados Perdidos PCT Tampa Bay Rays 28 14 .667 New York Yanquis . 27 17 .614 Baltimore Orioles 20 24 .455 Toronto Blue Jays 19 24 .442 Boston Red Sox 18 25 .419

División Central Ganados Perdidos PCT Cleveland Guardians . 24 21 .533 Chicago White Sox 21 21 .500 Minnesota Twins 20 24 .455 Kansas City Royals 19 24 .442 Detroit Tigers 19 25 .432

División Oeste Ganados Perdidos PCT Oakland Athletics 22 21 .512 Seattle Mariners 22 23 .489 Texas Rangers 21 22 .488 Houston Astros 17 28 .378 Los Angeles Angels . 16 28 .364

Liga Nacional

División Este Ganados Perdidos PCT Atlanta Braves 30 13 .698 Washington Nationals . 21 23 .477 Philadelphia Phillies 20 23 .465 Miami Marlins 20 24 .455 New York Mets 18 25 .419

División Central Ganados Perdidos PCT Chicago Cubs 27 16 .628 Milwaukee Brewers 23 17 .575 St. Louis Cardinals 24 18 .571 Pittsburgh Pirates 23 20 .535 Cincinnati Reds . 22 21 .512 MIRA TAMBIÉN Valencia de Jean Montero tumba al Panathinaikos y jugará su primera Final Parisinos del PSG ganan su quinto título nacional consecutivo

División Oeste Ganados Perdidos PCT Los Angeles Dodgers 19 9 .679 San Francisco Giants 19 10 .655 Arizona Diamondbacks . 15 15 .500 San Diego Padres 15 15 .500 Colorado Rockies 15 16 .484

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