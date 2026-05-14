Shohei Ohtani fue el gran protagonista de la jornada del miércoles en las Grandes Ligas al lanzar siete entradas impecables, mientras que el dominicano Santiago Espinal y Mookie Betts conectaron jonrones consecutivos para darle a los Dodgers de Los Ángeles una victoria de 4-0 sobre los Gigantes de San Francisco y poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los Mets de Nueva York vencieron a los Tigres de Detroit 3-2 en diez entradas, pero la alegría quedó opacada por la salida de Juan Soto.

El dominicano abandonó el partido en la séptima entrada, cuatro innings después de recibir un pelotazo de foul en la parte superior del tobillo derecho. Las radiografías resultaron negativas y Soto fue catalogado como día a día.

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MLB: Resultados de la Liga Americana

Baltimore Orioles 7 – 0 New York Yanquis

Cleveland Guardians 4 – 2 Los Angeles Angels

Chicago White Sox 6 – 5 Kansas City Royals

Toronto Blue Jays 5 – 3 Tampa Bay Rays

Houston Astros 4 – 3 Seattle Mariners

Texas Rangers 6 – 5 Arizona Diamondbacks

MLB: Resultados de la Liga Nacional

Los Angeles Dodgers 4 – 0 San Francisco Giants

Atlanta Braves 4 – 1 Chicago Cubs

Colorado Rockies 10 – 4 Pittsburgh Pirates

Washington Nationals 8 – 7 Cincinnati Reds

San Diego Padres 3 – 1 Milwaukee Brewers

MLB: Resultados en Interligas

Boston Red Sox 3 – 1 Philadelphia Phillies

New York Mets 3 – 2 Detroit Tigers

Miami Marlins 9 – 5 Minnesota Twins

Oakland Athletics 6 – 2 Cardenales de San Luis

Teoscar y Santiago Espinal en victoria de los Dodgers

Ohtani (3-2) permitió solo cuatro hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a ocho bateadores, reduciendo su efectividad a 0,82 en siete aperturas esta temporada.

El astro japonés, que se desempeña tanto en el pitcheo como en el bateo, no fue incluido en la alineación ofensiva por cuarta vez en un día en que lanzó.

Teoscar Hernández y Alex Call también impulsaron carreras en una alineación renovada que le dio a los Dodgers su segunda victoria en seis partidos frente a los Gigantes en lo que va de temporada.

Por San Francisco, Luis Arraez y Rafael Devers conectaron dos hits cada uno, pero no fue suficiente para evitar la derrota. El zurdo Robbie Ray (3-5) permitió cuatro carreras —tres limpias— y siete hits en 4⅔ entradas.

Max Fried sale lesionado en Baltimore

En otro partido de alto impacto, los Orioles de Baltimore vencieron a los Yanquis de Nueva York 7-0 en el partido decisivo de la serie. Kyle Bradish limitó a los visitantes a un solo hit en seis entradas, y Adley Rutschman conectó un jonrón de dos carreras e impulsó tres carreras en total.

La gran preocupación de la noche en el bando neoyorquino fue la salida anticipada del abridor Max Fried, quien abandonó el partido tras tres entradas por molestias en el codo izquierdo.

Remontada dramática de los Padres

En Milwaukee, los Padres de San Diego protagonizaron una remontada de película. Gavin Sheets conectó un jonrón de tres carreras con dos outs en la novena entrada para darle a San Diego una victoria de 3-1 sobre los Cerveceros, poniendo fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Milwaukee.

Miguel Andújar inició la remontada con un sencillo con dos outs ante el cerrador Abner Uribe (2-2). Xander Bogaerts recibió base por bolas y Sheets conectó un jonrón de 398 pies al jardín derecho-central con cuenta de 0-1, el sexto de su carrera.

El abridor de los Cerveceros, Jacob Misiorowski, fue brillante: ponchó a 10 bateadores en siete entradas sin permitir carreras, con cuatro hits y ninguna base por bolas. Sin embargo, salió del partido por calambres en el cuádriceps derecho.

Varsho rescata a Toronto en la décima

Daulton Varsho conectó un grand slam en la décima entrada que le dio la victoria a los Azulejos de Toronto 5-3 sobre los Rayos de Tampa Bay.

Con un out en la parte baja de la décima, Aaron Brooks (0-1) otorgó bases por bolas a Vladimir Guerrero Jr. y Kazuma Okamoto para llenar las bases.

Con una recta en cuenta de 2-2, Varsho conectó un jonrón de 375 pies para su quinto cuadrangular del año y su sexto grand slam en la carrera. Jeff Hoffman (2-2) se llevó la victoria.

Los Mets ganan

Carson Benge coronó el primer partido de su carrera con tres hits gracias al sencillo de la victoria en la décima, que impulsó al corredor automático AJ Ewing. Brooks Raley (1-1) lanzó una entrada sin carreras en la parte alta de la décima. Riley Greene bateó de 3-5 para los Tigres, quienes sufrieron su séptima derrota en ocho partidos.

Washington aguanta en Cincinnati

Los Nacionales de Washington vencieron a los Rojos de Cincinnati 8-7 en diez entradas. Daylen Lile conectó un jonrón de dos carreras en la parte alta de la décima ante Tony Santillan (1-2) con el corredor automático CJ Abrams en segunda base.

En la parte baja de la décima, Spencer Steer conectó un batazo al jardín izquierdo, pero un aficionado se estiró por encima de la valla para atrapar la pelota. Tras la revisión del jefe de árbitros, se confirmó la interferencia del espectador, se le otorgó un doble a Steer y el corredor automático Sal Stewart anotó.

Cleveland barre a los Ángeles; Atlanta alcanza 30 victorias

El dominicano Ángel Martínez conectó un jonrón al inicio del partido, robó dos bases y anotó dos carreras, completando así Cleveland una barrida de tres juegos sobre los Ángeles de Los Ángeles.

Martínez conectó un jonrón por segundo día consecutivo, y Parker Messick (5-1) continuó su impresionante temporada de novato con 6⅔ entradas y siete ponches. Los Guardianes tienen un récord de 30-4 contra los Ángeles en Cleveland desde 2015.

En Chicago, los Bravos de Atlanta se convirtieron en el primer equipo en alcanzar las 30 victorias de la temporada al vencer a los Cachorros 4-1.

Mike Yastrzemski conectó un doble como bateador emergente que rompió el empate en la octava entrada, y Mauricio Dubón le siguió con un jonrón de dos carreras. Drake Baldwin también conectó un cuadrangular. Robert Suárez (4-0) lanzó una entrada sin permitir carreras y Raisel Iglesias se encargó de la novena para su octavo salvamento.

Otros resultados del miércoles

Rangers 6, Diamondbacks 5: El sencillo de Danny Jansen con dos outs en la novena impulsó la carrera de la victoria en Arlington. Los Rangers estaban a punto de perder, pero con dos outs consiguieron tres carreras: Ezequiel Durán conectó un doble productor y Jake Burger un sencillo que empató el partido, ambos ante Paul Sewald (0-4). Burger había conectado previamente un jonrón de tres carreras. Nolan Arenado conectó dos dobles y produjo dos carreras para Arizona.

Rockies 10, Piratas 4: Mickey Moniak conectó tres hits y produjo cinco carreras en su 28.º cumpleaños, quedándose a un sencillo de completar el ciclo. Moniak conectó un jonrón de tres carreras ante Mitch Keller (4-2) para romper el empate 3-3 en la quinta entrada. TJ Rumfield también conectó un jonrón entre sus tres hits. Antonio Senzatela (3-0) lanzó tres entradas de relevo.

Medias Rojas 3, Filis 1: Ceddanne Rafaela conectó un jonrón de dos carreras y Trevor Story también bateó un cuadrangular para impulsar a Boston. Sonny Gray (4-1) lanzó seis entradas, limitando a los Filis a una carrera y dos hits. Aroldis Chapman consiguió su noveno salvamento al ponchar a Alec Bohm con corredores en segunda y tercera.

Medias Blancas 6, Reales 5: Colson Montgomery bateó de 3-4 con un jonrón solitario y Jarred Kelenic conectó dos hits y produjo dos carreras para llevar a Chicago a la victoria. Los White Sox alcanzaron el 50 % de victorias por primera vez desde el 31 de marzo de 2025. Seranthony Domínguez consiguió su décimo salvamento a pesar de permitir el jonrón de dos carreras de Bobby Witt Jr. con dos outs en la novena.

Marlins 9, Mellizos 5: Owen Caissie conectó un jonrón de dos carreras y Liam Hicks impulsó tres carreras para Miami en Minneapolis. Xavier Edwards conectó un doble, un triple, impulsó una carrera y anotó tres. Byron Buxton conectó dos jonrones solitarios para Minnesota.

Astros 4, Marineros 3 (10 entradas): Zach Cole conectó un sencillo decisivo en la décima entrada para darle la victoria a Houston. Los Astros rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas contra Seattle. Christian Walker conectó su décimo jonrón y José Altuve impulsó dos carreras para los Astros.

Atléticos 6, Cardenales 4: Nick Kurtz conectó un grand slam y Zack Gelof también bateó un jonrón en West Sacramento. Kurtz extendió su racha de embasarse a 36 juegos consecutivos. JT Ginn (2-1) permitió una carrera sucia en seis entradas sólidas.

Dominicanos en la jornada del miércoles

Santiago Espinal fue la figura dominicana de la noche. El infielder de los Dodgers conectó un jonrón en tándem con Mookie Betts para impulsar la victoria de Los Ángeles sobre San Francisco, en lo que resultó ser una actuación clave en el momento más oportuno para un jugador que venía atravesando dificultades en la temporada.

Juan Soto fue la nota de alarma. El jardinero de los Mets salió del partido en la séptima entrada tras recibir un pelotazo de foul en el tobillo derecho en la tercera. Aunque las radiografías resultaron negativas y fue catalogado como día a día, su ausencia en los momentos decisivos del partido encendió las alertas en Nueva York, donde las lesiones ya han golpeado duramente al equipo.

Rafael Devers, ahora con los Gigantes de San Francisco, conectó dos hits en la derrota ante los Dodgers, pero no pudo evitar que su equipo cayera ante la brillante actuación de Ohtani.

Teoscar Hernández impulsó una carrera en la victoria de los Dodgers, sumando a la causa en una noche en que el equipo de Los Ángeles necesitaba respuestas ofensivas.

Yandy Díaz, de los Rayos de Tampa Bay, conectó un sencillo al jardín central en la décima entrada que impulsó una carrera para los Rayos, aunque no fue suficiente para evitar la derrota ante Toronto.

Abner Uribe sufrió el golpe más duro de la noche entre los dominicanos. El relevista de los Cerveceros de Milwaukee permitió el jonrón de tres carreras de Gavin Sheets con dos outs en la novena entrada que le costó la victoria a Milwaukee y puso fin a la racha de cinco triunfos consecutivos del equipo. Uribe cayó a 2-2 en la temporada.

Miguel Andújar fue pieza clave en la remontada de los Padres. El dominicano inició el rally con un sencillo con dos outs en la novena entrada ante Uribe, abriendo la puerta para el jonrón de Sheets que selló la victoria de San Diego.

Ángel Martínez tuvo otra actuación estelar con los Guardianes de Cleveland: conectó un jonrón por segundo día consecutivo, robó dos bases y anotó dos carreras en la barrida sobre los Ángeles.

Tablas de posiciones

Liga Americana

División Este

Tampa Bay Rays (28-13) – — Nueva York Yankees (27-16) – 2.0 Baltimore Orioles (19-24) – 10.0 Toronto Blue Jays (18-24) – 10.5 Boston Red Sox (17-24) – 11.0

División Central

Cleveland Guardians (22-21) – — Kansas City Royals (19-22) – 2.0 Minnesota Twins (18-23) – 2.0 Chicago White Sox (19-21) – 2.5 Detroit Tigers (19-22) – 2.5

División Oeste

Seattle Mariners (20-22) – — Sacramento Athletics (21-19) – 1.0 * Texas Rangers (19-22) – 1.5 Los Ángeles Angels (16-25) – 3.5 Houston Astros (16-25) – 3.5

Liga Nacional

División Este

Atlanta Braves (28-13) – — Washington Nationals (19-22) – 9.0 Filadelfia Phillies (19-22) – 9.0 Miami Marlins (19-22) – 9.0 Nueva York Mets (17-25) – 10.5

División Central

Chicago Cubs (27-16) – — Milwaukee Brewers (23-17) – 2.5 San Luis Cardinals (23-17) – 2.5 Pittsburgh Pirates (22-19) – 4.0 Cincinnati Reds (22-19) – 5.0

División Oeste