El PSG logró este miércoles su 14º título de campeón de Francia, quinto consecutivo, al ganar 0-2 en Lens, su gran rival esta temporada en la Ligue 1, y ahora puede concentrarse en exclusiva en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal.

El objetivo de los parisinos era cerrar cuanto antes el título nacional para poder centrarse ya en preparar la final de la Liga de Campeones, en la que defenderán título ante el Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest.

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Para el Lens, la victoria hubiese sido el colofón a una temporada magnífica, en la que ha sido el único equipo que ha plantado cara al PSG.

"Hay que subrayar lo que ha hecho el Lens, han estado a un nivel increíble. Ha sido muy difícil para nosotros, los dos últimos campeonatos que habíamos ganado habían sido más tranquilos", destacó Luis Enrique.

El técnico español también quiso rendir homenaje a Pierre Sage, consagrado mejor entrenador de la temporada el lunes en la gala de los premios de la Ligue 1.

Como desde el inicio de la temporada, el cuerpo técnico del PSG ha llevado a cabo una gestión muy precisa de la plantilla con el fin de llegar a Hungría en una forma óptima.

Preparar la final de Champions

Esta vez fueron Willian Pacho, Nuno Mendes y Warren Zaïre-Emery los que no viajaron a Lens por descanso y tampoco lo hizo el surcoreano Lee Kang-In, tocado en el tobillo izquierdo el domingo, Achraf Hakimi y Lucas Chevalier, de baja en las últimas semanas.

Ousmane Dembélé, elegido el lunes como el mejor jugador de la temporada en la Ligue 1, está listo para mantener el ritmo de las últimas semanas de cara a la final europea.

Tras el derbi del próximo domingo, el PSG tendrá casi dos semanas para preparar la cita contra el Arsenal: "Intentaremos tener un poco de descanso durante las dos semanas que quedan y disponer de momentos de entrenamiento importantes para preparar la final, un poco de todo", explicó el técnico.

Cómo fue en lens?

Fue la quinta liga seguida del PSG, la tercera de Luis Enrique, quizá la más competida, acechado toda la temporada e incluso superado en la cima por momentos por la revolución que ha supuesto el Lens.

El conjunto parisino salió ganador de tres de los cuatro títulos por los que ha jugado hasta ahora en este curso, y espera el cuarto ante el Arsenal del 30 de mayo.

Ahí llegará como vigente campeón de Europa y con la liga nacional también resuelta a su favor, igual que las Supercopas de Francia y de Europa en este curso, con la autoridad que aporta su efectividad imparable en ataque.

La enésima demostración fue este miércoles, cuando recuperó el partido de la vigésima novena cita que tenía pendiente, cuando sumó su vigésimo cuarta victoria y sentenció la liga.

El PSG combinó en Lens los factores más trascendentes del fútbol en la zona más decisiva. Son las áreas. El encuentro de su portero, Safonov, fue formidable. Hasta cuatro paradas salvadoras protagonizó en el primer tiempo, dos de ellas con 0-0, una con la indispensable ayuda de Zabarnyi, que se interpuso en el cabezazo de Thomasson para entonces negar el 1-0 al animoso Lens. Y añadió otras cuatro en el segundo tiempo.

El PSG es diferente. No perdona cuando alguien comete un error. En este caso, a la media hora, fue Sarr quien perdió el balón ante el Dembele. El siguiente toque del Balón de Oro fue el pase decisivo para el gol de Kvaratskhelia. Dos toques más del internacional georgiano, el control con el muslo y el derechazo cruzado, ejecutaron el 0-1 al borde de la media hora del campeón.

Era mejor el Lens, pero nada es una garantía frente al Paris Saint-Germain, que incluso no fue más allá con el 0-2 antes del descanso por la fantástica parada de Risser, que tocó lo justo el remate de Dembele.

Después, Safonov volvió a lucirse en el otro área. El mejor de todos. Imbatible.

La mano derecha, erguido, con la que evitó de nuevo el 1-1 en el inicio del segundo tiempo engrandeció aún más la actuación del guardameta, la figura indudable. Hubo más del portero, como el rechace con el cuerpo posterior a otro remate de Sima, cuando la ofensiva del Lens crecía ya de forma amenazante, al filo del empate, estrellado una y otra vez con los reflejos de Safonov.

Otro factor clave del sufrido campeón, con ocho paradas cruciales y encomendado incluso al poste después para sostener su triunfo entre la voracidad rival, aplacada de forma definitiva con el 0-2 a la escuadra de Mbaye ya en los instantes finales. Pura pegada del PSG, otra vez campeón.

Ficha técnica:

0 – Lens: Risser; Aguilar (Bulatovic, m. 85), Ganiou, Baidoo (Antonio, m. 60), Sarr, Udol; Edouard (Saint Maximin, m. 60), Thomasson, Sangare, Said (Thauvin, m. 60); Sima (Sotoca, m. 85).

2 – París Saint-Germain: Safonov; Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernández; Doué, Joao Neves (Lucea, m. 76), Dro Fernández (Fabián Ruiz, m. 60); Barcola (Vitinha, m. 46), Dembele (Mbaye, m. 76) y Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos, m. 72).

Goles: 0-1, m. 29: Kvaratskhelia. 0-2, m. 93: Mbaye.

Árbitro: Benoit Bastien. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Zabarnyi (m. 44).

Estadio: partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la liga francesa, disputado en el estadio Bollaert-Delelis ante unos 38.000 espectadores.

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