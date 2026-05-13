En una entrevista difundida recientemente, el dos veces campeón de la Serie Mundial Albert Pujols reveló que en la agencia libre de 2011 otro club le ofreció 315 millones de dólares, una cifra que habría sido el primer contrato de 300 millones en la historia de la MLB.

Pujols optó por firmar con los Angelinos de Los Ángeles por 254 millones.

Tras liderar a los Cardenales de San Luis al campeonato de la Serie Mundial en 2011, Pujols se convirtió en agente libre por primera vez en su carrera.

En una decisión que sorprendió al mundo del béisbol, firmó un contrato de diez años con los Angelinos de Los Ángeles por un valor de 254 millones de dólares, dejando atrás a su equipo de toda la vida.

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Sin embargo, lo que no se sabía hasta ahora es que Pujols dejó sobre la mesa una oferta aún mayor.

Según reveló el propio pelotero, otro club le propuso 315 millones de dólares, aunque prefirió no identificarlo públicamente. De haber aceptado, habría sido el contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas hasta ese momento.

Bob Nightengale, de USA Today, identificó a los Marlins de Miami como el equipo detrás de esa oferta histórica.

No es casualidad: antes de la temporada 2012, la franquicia floridana apostó fuerte en el mercado de agentes libres y contrató al campocorto José Reyes (seis años, 106 millones de dólares), al abridor Mark Buehrle (cuatro años, 58 millones) y al cerrador Heath Bell (tres años, 27 millones).

Pujols habría sido la pieza central de ese proyecto que nunca llegó a concretarse.

Una década en Los Ángeles que no cumplió las expectativas

La llegada de Pujols a los Angelinos generó enormes expectativas de que el dominicano ayudaría a convertir al club en una potencia de la Liga Americana. Sin embargo, el equipo solo accedió a la postemporada en una ocasión durante sus diez temporadas juntos, y fue eliminado en la Serie Divisional de 2014 con un barrido a manos de los Kansas City Royals.

Las estadísticas reflejan la brecha entre el Pujols de San Luis y el de Los Ángeles. Con los Cardenales, el primera base bateó más de 40 jonrones en seis temporadas y registró un OPS de 1.031. Con los Angelinos, nunca superó el promedio de .285, alcanzó los 40 jonrones en una sola ocasión y terminó con un OPS de .758.

En el mundo del deporte profesional, muchos agentes libres de alto precio eligen el dinero por encima de cualquier otra consideración. Pujols eligió de otra manera, y la historia juzgó esa decisión con resultados agridulces.

La revelación de Pujols cobra una dimensión especial a la luz de lo que ocurrió trece años después: el 8 de diciembre de 2024, otro dominicano, Juan Soto, firmó con los New York Mets el contrato más grande en la historia del deporte profesional de Estados Unidos: 15 años y 765 millones de dólares.

Ese monto supera incluso el acuerdo de Shohei Ohtani con los Dodgers, firmado el 9 de diciembre de 2023: 700 millones de dólares por 10 años.

Lo que en 2011 habría sido un hito sin precedentes con 315 millones, hoy es apenas una fracción de lo que el béisbol está dispuesto a pagar por sus estrellas dominicanas.

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