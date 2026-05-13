Paul Skenes volvió a dominar sin conceder carreras en ocho entradas, mientras que Ángel Martínez, Randy Arozarena, Oneil Cruz, Eury Pérez y Freddy Peralta protagonizaron actuaciones destacadas en la jornada de este martes.

Resultados MLB – Martes 12 de mayo, 2026

Equipo Visitante Res. Equipo Local Res. Liga LA Angels 2 Cleveland Guardians 3 Americana NY Yankees 6 Baltimore Orioles 2 Americana Colorado Rockies 1 Pittsburgh Pirates 3 Nacional Washington Nationals . 10 Cincinnati Reds 4 Nacional Philadelphia Phillies 2 Boston Red Sox 1 Interliga Tampa Bay Rays 7 Toronto Blue Jays 6 (10) Americana Detroit Tigers 2 NY Mets 10 Interliga Chicago Cubs 2 Atlanta Braves 5 Nacional Kansas City Royals 5 Chicago White Sox 6 Americana San Diego Padres 4 Milwaukee Brewers 6 Nacional Miami Marlins 0 Minnesota Twins 3 Interliga Arizona Diamondbacks 4 Texas Rangers 7 Americana Seattle Mariners 10 Houston Astros 2 Americana St. Louis Cardinals 6 Athletics 4 Interliga SF Giants 6 LA Dodgers 2 Nacional

Skenes, a un paso de la historia por segunda vez

Paul Skenes estuvo a punto de lograr un juego sin hits por segunda apertura consecutiva. El as de los Piratas de Pittsburgh ponchó a 10 bateadores y permitió solo dos hits en ocho entradas sin carreras para guiar a su equipo a una victoria de 3-1 sobre los Rockies de Colorado el martes.

Skenes (6-2), vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, mantuvo a los Rockies sin hits durante 6⅓ entradas hasta que Mickey Moniak conectó un elevado que cayó justo fuera del alcance del dominicano Oneil Cruz, quien se lanzó en plancha en el jardín central.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El campocorto criollo anotó dos carreras en el triunfo y fue figura clave en el apoyo defensivo a su lanzador.

El joven derecho ha logrado dos aperturas consecutivas de ocho entradas sin permitir carreras, con solo dos hits concedidos en total. No ha permitido anotaciones en cuatro de sus últimas cinco salidas, redujo su efectividad a 1.98 y no otorgó bases por bolas por quinta apertura consecutiva.

Su rival en el montículo, Michael Lorenzen (2-5), cedió dos carreras, cinco hits y dos bases por bolas en cinco entradas. Nick Gonzales y Spencer Horwitz conectaron dos hits cada uno para Pittsburgh, mientras que Brandon Lowe y Bryan Reynolds impulsaron una carrera cada uno.

Marineros aplastaron a los Astros 10-2

Dominic Canzone conectó el primer grand slam de su carrera y el cubano Randy Arozarena brilló con cuatro hits y tres carreras impulsadas para que Seattle aplastara a Houston en Minute Maid Park. Bryan Woo (3-2) igualó su mejor marca de la temporada con nueve ponches, permitió dos carreras y cuatro hits, y retiró a los últimos 11 bateadores que enfrentó.

El grand slam de Canzone en la cuarta entrada rompió el empate 2-2 después de que el abridor de Houston, Tatsuya Imai (1-1), llenara las bases sin outs.

Imai permitió seis carreras y cinco hits en cuatro entradas en su primera apertura desde el 10 de abril.

Bravos vencieron a los Cachorros 5-2

Mike Yastrzemski conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Austin Riley también cuadranguleó y Dominic Smith bateó de 4-4 para ayudar a Atlanta a mejorar su récord al mejor de las Grandes Ligas: 29-13.

El primer jonrón de Yastrzemski con los Bravos rompió el empate 2-2 como parte de una sexta entrada en la que el equipo anotó cuatro carreras. Didier Fuentes (2-0) lanzó tres entradas sin permitir hits como relevista antes de que Raisel Iglesias completara una novena entrada perfecta.

El abridor Colin Rea (4-2) cedió cinco carreras y siete hits en 4⅓ entradas para los Cubs, que sufrieron su tercera derrota consecutiva. Alex Bregman conectó un jonrón para Chicago, que apenas ha anotado dos carreras en sus últimos tres partidos.

Rays superaron a los Blue Jays 7-6

El elevado de sacrificio de Jonathan Aranda marcó la diferencia para que Tampa Bay mejorara su récord a 5-0 esta temporada contra Toronto.

El sencillo de Taylor Walls al jardín derecho contra Braydon Fisher (2-1) impulsó la carrera automática de Cedric Mullins y le dio a Tampa Bay una ventaja de 6-5.

Yandy Díaz recibió base por bolas antes de que Walls avanzara a tercera base con un lanzamiento descontrolado y anotara con el elevado de sacrificio de Aranda.

Nacionales aplastaron a los Rojos 10-4

Daylen Lile y Luis García Jr. conectaron dos jonrones cada uno, y Washington bateó seis cuadrangulares para aplastar a Cincinnati. Lile, oriundo de Louisville, Kentucky, conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada y otro de tres carreras en la quinta, logrando su primer partido con múltiples jonrones en su carrera.

García también sumó dos jonrones solitarios, y ambos jugadores consiguieron tres hits. James Wood y Brady House completaron la exhibición de poder de los Nacionales.

Mellizos blanquearon a los Marlins 3-0

Bailey Ober ponchó a siete bateadores en un juego completo sin permitir carreras para darle la victoria a Minnesota sobre Miami. Byron Buxton robó el home y Ryan Jeffers conectó un jonrón de dos carreras para liderar a los Twins al bate.

Ober (4-2) registró su primera blanqueada completa en su apertura número 124, sin otorgar bases por bolas y lanzando 64 de sus 89 envíos en la zona de strike.

Yanquis frenan mala racha ante los Orioles 6-2

Paul Goldschmidt y Trent Grisham conectaron jonrones y Nueva York tomó una ventaja temprana para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El jonrón de tres carreras de Grisham llegó con dos outs en la tercera entrada, en la que los Yanquis anotaron cinco carreras. Will Warren (5-1) mantuvo su blanqueada hasta la sexta, permitiendo dos carreras y cuatro hits.

Los Orioles vieron truncada su racha de dos victorias consecutivas y solo han ganado cuatro de sus últimos 13 partidos.

Mets vencieron a los Tigres 10-2

AJ Ewing anotó dos carreras e impulsó otras dos en su debut en las Grandes Ligas para impulsar a Nueva York a la victoria sobre Detroit. Ewing conectó un triple productor y recibió tres bases por bolas.

Carson Benge y Juan Soto conectaron dos hits cada uno para los Mets.

Filis superaron a los Medias Rojas 2-1

Kyle Schwarber igualó un récord de la franquicia al conectar un jonrón por quinto partido consecutivo y Zack Wheeler lanzó hasta la octava entrada para ayudar a Filadelfia.

Schwarber suma seis jonrones en sus últimos cinco juegos y lidera las Grandes Ligas con 17 cuadrangulares en la temporada.

Guardianes derrotaron a los Angelinos 3-2

Ángel Martínez conectó un jonrón solitario y Patrick Bailey impulsó su primera carrera desde que fue adquirido en un intercambio para ayudar a Cleveland a continuar su dominio sobre Los Ángeles.

Vaughn Grissom conectó un jonrón en la octava entrada para los Angels, que tienen un récord de 4-29 en Cleveland desde 2015 y no han ganado juegos consecutivos en esa ciudad en 13 años. Hunter Gaddis (1-1) permitió un solo hit en 1⅓ entradas sin carreras, y Cade Smith consiguió su duodécimo salvamento en 14 oportunidades.

Medias Blancas vencieron a los Reales 6-5

Derek Hill conectó un jonrón solitario como bateador emergente que rompió el empate en la octava entrada, y Chase Meidroth y Drew Romo también cuadrangulearon para darle la victoria a Chicago.

Los White Sox extendieron su racha ganadora a tres juegos pese a ser superados en hits por 11-7. Bryan Hudson lanzó una novena entrada perfecta para el salvamento. Bobby Witt Jr., actual Jugador de la Semana de la Liga Americana, y Salvador Pérez conectaron jonrones solitarios para Kansas City en la primera entrada.

Cerveceros vencieron a los Padres 6-4

Brandon Sproat lanzó eficazmente hasta la sexta entrada para conseguir su primera victoria profesional y Joey Ortiz conectó un jonrón por primera vez desde julio pasado para guiar a Milwaukee.

Los Cerveceros extendieron su racha ganadora a cinco juegos para colocarse siete juegos por encima de .500, su mejor registro de la temporada, al borrar un déficit de 2-1 con cinco carreras en la cuarta entrada.

Rangers derrotaron a los Diamondbacks 7-4

MacKenzie Gore permitió solo una carrera y tres hits en ocho entradas —su mayor cantidad en la temporada— en el triunfo de Texas sobre en Arlington.

Joc Pederson y Ezequiel Durán conectaron jonrones, y Brandon Nimmo y Jake Burger consiguieron tres hits cada uno para los Rangers.

Gore (3-3) mejoró notablemente luego de registrar marca de 0-3 con efectividad de 6.85 desde el 8 de abril.

Gigantes vencieron a los Dodgers 6-2

Eric Haase conectó dos jonrones, Harrison Bader añadió otro y San Francisco mejoró su récord a 4-1 contra Los Ángeles esta temporada.

Adrian Houser (1-4) consiguió su primera victoria como miembro de los Giants al permitir dos carreras en 5⅔ entradas. Shohei Ohtani conectó un jonrón y dos hits para los Dodgers, mientras que Yoshinobu Yamamoto (3-3) cedió cinco carreras en 6⅓ entradas.

La novena de los Ángeles extendió su racha de derrotas a cuatro juegos, igualando el peor registro de la temporada.

Cardenales vencieron a los Atléticos 6-4

JJ Wetherholt conectó un jonrón de dos carreras y José Fermín añadió un doble de dos carreras para guiar a San Luis a la victoria en West Sacramento.

Iván Herrera se unió a Wetherholt con dos hits, y St. Louis puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas. Shea Langeliers conectó el jonrón número 100 de su carrera para los Athletics.

Los dominicanos en la jornada

Oneil Cruz fue el criollo más destacado de la noche. El campocorto de los Piratas anotó dos carreras en el triunfo de Pittsburgh sobre Colorado y protagonizó el momento más comentado del partido: se lanzó en plancha en el jardín central intentando atrapar el elevado de Mickey Moniak que rompió el juego sin hits de Paul Skenes en la séptima entrada.

La jugada evidenció el alcance y el compromiso defensivo del gigante de San Pedro de Macorís.

Ángel Martínez fue el héroe ofensivo de los Guardianes de Cleveland. El infielder dominicano conectó el jonrón solitario que abrió el marcador y resultó decisivo en la victoria de 3-2 sobre los Angelinos. Cleveland acumula un dominio aplastante sobre Los Ángeles en casa, con récord de 25-4 desde 2015.

Eury Pérez (2-5) lanzó seis entradas para los Marlins de Miami ante los Mellizos de Minnesota, ponchó a ocho bateadores y otorgó tres bases por bolas, pero permitió tres carreras y tres hits. Aunque la actuación fue sólida en ponches, el joven lanzador de La Romana no pudo evitar la blanqueada de Bailey Ober, quien completó el juego para Minnesota.

Freddy Peralta (3-3), el lanzador dominicano de los Mets de Nueva York, permitió dos carreras y ponchó a siete bateadores en seis entradas en la victoria de 10-2 sobre los Tigres de Detroit. Peralta salió del juego con la decisión favorable y continúa afianzándose en la rotación de Nueva York.

Walbert Ureña, el joven lanzador dominicano de los Angelinos, fue el abridor de Los Ángeles en la derrota de 3-2 ante los Guardianes de Cleveland. El derecho de 22 años enfrentó a un equipo que ha dominado históricamente a los Angels en casa, en un partido en el que el jonrón de Ángel Martínez resultó determinante.

Tabla de posiciones Liga Americana

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Rays de Tampa Bay 27 13 .675 — Yankees de Nueva York 26 16 .619 2.0 Atléticos de Oakland 21 19 .525 4.0 Guardianes de Cleveland 22 21 .512 4.5 Medias Blancas de Chicago . 19 21 .475 6.0

.

Tabla de posiciones Liga Nacional

Equipo Ganados Perdidos PCT DIF Bravos de Atlanta 28 13 .683 — Cachorros de Chicago 27 14 .659 1.0 Dodgers de Los Ángeles 24 16 .600 3.5 Padres de San Diego 24 16 .600 3.5 Cerveceros de Milwaukee . 22 16 .579 4.5

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más