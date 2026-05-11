Los New York Knicks se convirtieron este domingo en los primeros clasificados a las finales de conferencia de la NBA, al barrer 4-0 a los Philadelphia 76ers en su semifinal del Este, por lo que esperan rival del duelo Cavaliers-Pistons. Los Minnesota Timberwolves a su vez vencieron a los San Antonio Spurs e igualaron 2-2 esta llave del Oeste. Partidos del lunes 11 de mayo de 2026 20:00 PM Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers 10:30 PM Oklahoma City Thunder vs. LA Lakers La NBA se encuentra en plena fase de Semifinales de Conferencia de los Playoffs. Los partidos de esta jornada son cruciales para definir qué equipos toman ventaja, se acercan a la eliminación o fuerzan la serie. Los Pistons lideran la serie 2-1. Qué deciden: Si Cleveland gana, empata la serie 2-2, igualando la ventaja de campo. Si Detroit gana, se pone 3-1, quedando a un solo triunfo de alcanzar las Finales de Conferencia. Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder Qué deciden: Este cuarto partido es fundamental para evitar quedar con la espalda contra la pared (ponerse 3-1 abajo) o lograr un empate crucial en la serie que le devuelva el control al ganador del juego. Es una serie de alta intensidad entre dos de los favoritos.

Juegos del domingo

– Los Knicks barren a los Sixers –

Impulsados por una asombrosa ráfaga de triples, los Kicks aplastaron a los Sixers por 144-114 y avanzaron a las finales de la Conferencia Este por segundo año consecutivo.

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Los Knicks igualaron un récord de playoffs con 11 triples en el primer cuarto y acumularon una cifra también histórica de 18 en la primera mitad, marcando el tono desde el inicio rumbo a su séptima victoria consecutiva.

Nueva York terminó con 25 triples, igualando otro récord de postemporada, para concretar la barrida 4-0 sobre los Sixers en esta serie de semifinales del Este.

Los Knicks vuelve a las finales de la conferencia por segundo año seguido, después de pasar 24 temporadas seguidas sin llegar tan lejos en playoffs.

Esperan por el ganador de la llave entre los Detroit Pistons, primeros sembrados, y los Cleveland Cavaliers, cuartos sembrados, por un lugar en las Finales de la NBA.

Los Knicks buscan su primer título de la NBA en más de medio siglo, desde 1973.

"Un partido a la vez", dijo la estrella de los Knicks, Jalen Brunson, que este domingo anotó 24 puntos en el Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia.

Miles McBride fue el máximo anotador de los neoyorquinos con 25 puntos, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes.

– Wembanyama expulsado y los Wolves vencen a los Spurs –

Los Minnesota Timberwolves sacaron ventaja de la temprana expulsión de Victor Wembanyama y derrotaron 114-109 a los San Antonio Spurs en el cuarto juego de esta serie semifinal de la Conferencia Oeste, que ahora está igualada 2-2.

Wemby fue expulsado cuando el reloj marcaba 8:39 minutos del segundo cuarto. El pívot francés capturó un rebote y en su intento por quitarse la marca de Naz Reid impactó directo en el rostro de su adversario.

Inmediatamente, los árbitros sancionaron la falta y con el apoyo del video determinaron que era antideportiva y expulsaron al prodigio francés, Jugador defensivo de la temporada de la NBA.

Al momento de la expulsión, los Timberwolves ganaban 36 a 34. Wembanyama había disputado 12 minutos en los que anotó cuatro puntos, tomó cuatro rebotes y dio una asistencia.

"Teníamos que sacar ventaja de la expulsión de Wemby, ellos son muy buenos aún sin él, voy a dar todo lo que tengo", dijo Anthony Edwards, el máximo anotador de Minnesota con 36 puntos.

El francés Rudy Golbert completó un doble-doble de 11 puntos y 13 rebotes para el local en partido jugado en el Target Center, en Mineápolis (Minesota).

"Hemos hecho las pequeñas cosas muy bien", agregó Edwards, de 24 años. "Luchamos por todas las pelotas y conseguimos rebotes ofensivos".

El quinto juego de la serie se disputará el martes en San Antonio, Texas.

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