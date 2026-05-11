El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó la extraordinaria labor social, educativa y deportiva que desarrolla el Club Mauricio Báez en beneficio de niños y jóvenes del sector de Villa Juana y otras comunidades del país.

Durante una visita a las instalaciones del club capitaleño, Aguilera calificó como “inspiradora” la experiencia de conocer el trabajo que realiza la entidad a través de su fundación, el liceo, la escuela, el centro médico y las áreas deportivas y culturales.

“El Club Mauricio Báez representa mucho más que una institución deportiva. Aquí se forman valores, se crean oportunidades y se brinda esperanza a miles de jóvenes que encuentran en este espacio un lugar seguro para aprender, desarrollarse y construir un mejor futuro”, expresó el ejecutivo bancario.

1 de 3 | Leonardo Aguilera destacó el impacto social, educativo y deportivo del Club Mauricio Báez durante una visita institucional a sus instalaciones en Villa Juana. 2 de 3 | El ejecutivo bancario valoró la labor que realiza la entidad a través de su fundación, centros educativos, áreas deportivas y programas comunitarios dirigidos a niños y jóvenes. 3 de 3 | Leonardo Aguilera reafirmó además el compromiso de Banreservas de continuar apoyando iniciativas que promuevan la educación, el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la juventud dominicana.

El recorrido incluyó visitas a distintas áreas de la institución, donde el presidente ejecutivo de Banreservas pudo interactuar con estudiantes, directivos y representantes comunitarios, además de conocer los programas de formación académica, desarrollo deportivo y asistencia social que impulsa el club.

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Aguilera resaltó el impacto positivo que iniciativas como esta generan en la sociedad dominicana y reafirmó el compromiso de Banreservas de continuar respaldando proyectos que contribuyan al bienestar colectivo, la educación y el fortalecimiento de la juventud.

“Conocer de cerca esta realidad reafirma nuestra convicción de seguir apoyando iniciativas que transforman vidas y aportan al desarrollo integral de nuestra gente”, sostuvo.

Durante la visita, el doctor Aguilera estuvo acompañado por Leo Corporán, César Heredia Guerra, Vladimir D’Oré, Amaury Heredia Guerra, José Domínguez (Boyón) y Nandy Rivas, junto a Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones de Banreservas; Diosmary Peralta, jefa de gabinete de Banreservas; y Héctor Romero, asesor de comunicaciones de Banreservas.

Los directivos y representantes del Club Mauricio Báez compartieron detalles sobre los distintos programas sociales, educativos y comunitarios que desarrolla la institución desde hace décadas en favor de la juventud dominicana.

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